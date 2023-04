Kapitán Jean-Luc Picard z lodi Hvězdné flotily Enterprise patří k nejznámějším a nejoblíbenějším postavám science fiction. Jeho seriálová a filmová éra ve Star Treku sice už před lety skončila, v roce 2020 ji ale filmaři oživili v seriálu Star Trek: Picard. Ten připomněl výjimečnou osobnost titulního kapitána, přizval si k tomu staré známé z dávných dob, ale za doprovodu brnkání na struny nostalgie rozplétal nové zápletky a posouval osud postavy hrané Patrickem Stewartem dál. Až do právě ukončené třetí řady, jež má být koncem i seriálu a Picardova příběhu. Jaký byl?

„Vesmír a jeho hranice. Takové jsou cesty hvězdné lodi Enterprise, která pokračuje ve výpravách za poznáním nových světů, za hledáním nových forem života a nových civilizací. Odvážně se pouští tam, kam se dosud nikdo nevydal.“ Pamatujete? Těmito slovy kapitán Jean-Luc Picard s hlasem Pavla Soukupa vítal diváky ve znělce seriálu Star Trek: Nová generace na České televizi. Dnes, třicet let od domácí premiéry (a šestatřicet od té americké), se však Star Trek vydal tam, kam už se několikrát vydal ve 178 epizodách Nové generace. A je to skvělé.

Právě skončená třetí – a podle většiny prohlášení finální – řada seriálu Star Trek: Picard na streamovací službě Prime Video od Amazonu je nostalgií nabitým rozloučením se všemi fanoušky legendárního díla. Série, která sledovala osud kapitána, tedy pardon, už admirála Jean-Luca Picarda v důchodovém věku, vykazovala výrazně vzestupnou tendenci. První dvě řady měly pár rozpačitějších momentů, ale i tak příznivce sci-fi pobavily, znalce Star Treku pak dvojnásob. Ta třetí nad ně ční a vše nádherně zakončuje. Po bok kapitána se totiž vracejí všichni jeho přátelé z věrné posádky.

Komandér Riker. Doktorka Crusherová. Nadporučík Dat. Bezpečnostní důstojník Worf. Šéfinženýr Geordi LaForge. Poradkyně Troi. Hodnosti se za ty dekády změnily, představitelé zestárli, ale fakt, že toto bylo a je pro mnohé (včetně autora tohoto textu) to nejoblíbenější osazenstvo můstku hvězdné lodi Enterprise, zůstává. Stejně jako skutečnost, že Jean-Luc Picard v podání nezapomenutelného Patricka Stewarta, ačkoliv přísný, ale zároveň čestný, spravedlivý a nesmírně lidský, byl její nejobdivovanější kapitán. A to má v původním Jamesi T. Kirkovi nebo Benjaminu Siskovi z Hlubokého vesmíru devět konkurenci vpravdě titánskou.

Kdepak, Nová generace byla zároveň generací nejlepší. A třetí série Picarda vzpomínkami právě na ni překypuje. Však i finální díl seriálu nese název Poslední generace. Když začátkem série posádka infiltruje Daystromův institut, narazí na nejednoho starého známého. Či na melodii, kterou kdosi kdysi pískal v úplně první misi, na kterou se posádka z Nové generace vydala. A když se otevřou dveře hvězdného doku a (pozor, následuje mírný spoiler, který musí být ale úplně každému jasný) vy na důvěrně známých křivkách lodi uvidíte kombinaci znaků končící písmenem D, je dílo dokonáno.

Ne všechno ale odkazuje na seriál z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Picard je milostný dopis celému Star Treku. V jednom díle se objeví muzeum Hvězdné flotily a vsaďte se, že záběr na Prime Videu několikrát zastavíte, abyste se podívali, jaké slavné hvězdolety jsou tam zaparkované. Anebo když Sedmá z devíti vypráví o lodi USS Voyager ze stejnojmenného seriálu a zazní jeho znělka, na někdy nespravedlivě hodnocenou sérii vzpomenete s krásným úsměvem. Či se slzičkou v oku? Nejvěrnější trekkies zase potěší jméno i hlas prezidenta Spojené federace planet.

Přitom to neznamená, že by se hrálo jen na velká shledání, návraty a vzpomínky. Pár nových postav občas některý díl občerství, byť hlavní role samozřejmě patří staronovým hrdinům. Ti ale přece jen za ty roky prošli změnou. Ze zarputilého Worfa čas udělal místy až zenově klidného klingona. Geordi má dcery (jednu mimochodem hraje skutečná dcera jeho představitele LeVara Burtona), které od něj zdědily každá něco jiného. A není v tom rodičovství sám. Android Dat si už dříve splnil přání být člověkem a okusil smrt. Přesto nebyl jedinou bytostí s pozitronovým mozkem…

Hlavní dějová linka trochu vychází z Hlubokého vesmíru devět, ale následně si žije vlastním životem, aby se následně ponořila do nejtemnějších chvilek samotného Jean-Luca Picarda. Seriál navíc solidně baví i oproštěný od spojení se startrekovskou historií. Třeba i humorem, který dobrodružství vesmírných veteránů doprovází. V duchu předchozích dvou řad si nicméně místy neodpustí slabší scenáristický moment. Opravdu by velení udělalo s Hvězdnou flotilou zrovna tohle? Ale po picardovsky-facepalmovém plácnutí do čela si řeknete, že tak to prostě muselo být, aby se děj rozjel právě tímhle směrem.

A rozjede se tak, že každý z hrdinů Nové generace dostane spoustu příležitostí připomenout divákům, jak před lety hltali morální dilemata, průzkum vesmíru a trochu toho polovědeckého žargonu. Tentokrát s větší špetkou akce než dřív, ale současně také s větší uvolněností. Však už to také není nadrilovaná posádka vlajkové lodě Hvězdné flotily, ale skupina postarších přátel. Nejvíc minut sledujeme titulního Jean-Luca a jeho úplně nejbližší, ale někdejší důstojníci z Enterprise (na rozdíl od většiny vedlejších postav) tu nejsou jen na okrasu a krátké zamávání fanouškům. Byť Picard do velké míry bezesporu je posledním rozloučením této generace.

Mnoha filmům či seriálům se dnes vyčítá přílišná sázka na jistotu. Absence nových příběhů a hrdinů. Recyklace zavedených a milovaných značek bez větší invence. Star Trek: Picard je tím do velké míry vinen, ne že ne. Jenže vzpomínky na Star Trek a především na Novou generaci jsou krásné a vesmírně nekonečné. A těžko si představit, že by brzy třiaosmdesátiletý Patrick Stewart ještě velel výpravě ke hvězdám. Takže nedostatky seriálu odpustíte. Tentokrát nostalgie není bolavý stesk po domově, ale sladký návrat domů. Tam, kam jste se už tolikrát vydali. Stačí, aby Jean-Luc Picard řekl: „Engage!“