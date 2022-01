Probouzet se každý den do výhledů na širé moře by chtěli mnozí z nás. I proto ti šťastnější kupují domky na pláži, odkud se nevyzpytatelnými krásami světových vod mohou kochat takřka nepřetržitě. Jaký ale může být život přímo na moři? Na to se pokusí najít odpověď nová luxusní loď společnosti Storylines, která vás v jednom z kajutových apartmánů natrvalo ubytuje a zajistí vše, co k životu potřebujete vy i vaše děti. Pro někoho sen, pro jiné zajímavá investiční příležitost.

Bydlet na plující lodi není žádnou novinkou. Na Googlu najdete několik návodů, jak se k tomuto kroku odhodlat, přičemž mladší generace se mohla na takový lifestyle namlsat sledováním seriálu od Disney Sladký život na moři se Zackem a Codym. A mnozí, kteří si vyzkoušeli například plavbu na luxusní výletní lodi, mohli zjistit, jak vzrušující to může být. Na mořské dobrodružství spojené s ubytovacím komfortem sází i americká společnost Storylines.

Právě ta před několika lety přišla s plánem, jak lidem (nutno podotknout, že movitějším) zprostředkovat netradiční bydlení se vším potřebným zázemím. Navrhla proto velkou výletní loď, pojmenovala ji MV Narrative, a jakmile se dokončí její stavební proces, který probíhá v Chorvatsku, nabídne cestujícím, respektive rezidentům, možnost strávit na vlnách i tisíc dní, během kterých pomalu obepluje prakticky celou zeměkouli.

Nová loď má nabídnout přesně 547 jednotek k bydlení, což je o poznání více než 165 kajut nabízených konkurenčním plavidlem The World, které bydlení na moři také zprostředkovává. Jak spoluzakladatel a šéf Storylines Alister Punton pro CNN potvrdil, nějaké byty se již prodaly, konkrétní číslo ale nespecifikuje. Očekává však, že se všechna místa do konce roku 2024, kdy má MV Narrative poprvé vyplout, zcela vyprodají.

Pohled na apartmán Foto: Storylines

Při nalodění se pak obyvatelé mohou těšit na dvacítku stravovacích prostor s bary, minipivovar, knihovnu, kino, wellness centrum či bowlingovou dráhu. Třešničkou na palubě bude hydroponická zahrada poháněná solární energií. A protože půjde o dlouhodobý zážitek, na který se budou vydávat i rodiny s dětmi, bude tam fungovat i škola. Zajištěna bude i lékařská péče nebo plovoucí pošta.

Storylines si ovšem za to vše nechá náležitě zaplatit. Ačkoliv uvádí, že její typ bydlení je levnější ve srovnání s konkurenčními společnostmi, koupě toho nejzákladnějšího bytu vychází na 400 tisíc dolarů, tedy 8,6 milionu korun. Dvoupatrové apartmány mohou pak vyletět až na osm milionů dolarů, což je skoro 172 milionů korun. U všech typů bytů je navíc preferováno jednorázové zaplacení.

I tak ale Storylines nabízí možnost dlouhodobého pronájmu, a to na dvanáct a čtyřiadvacet let. Obyvatelé MV Narrative budou své bydlení moci využívat až šedesát let, tedy do konce životnosti plavidla. Spolu s tím budou vlastníci platit roční poplatek v rozmezí od 65 do 200 tisíc dolarů (v závislosti na velikosti bytu), kterým se bude krýt primárně provoz a údržba.

„Jakmile zaplatíte všechny poplatky, můžete v podstatě odložit peněženku nebo kreditní karty a spořit po zbytek roku, pokud se tak rozhodnete,“ zmiňuje Punton a doplňuje, že majitelé mohou s byty nakládat jako s klasickou nemovitostí, tudíž ji nadále prodávat či pronajímat. „Při plném přímém nákupu navíc majitelé získávají klauzuli o neomezené platnosti, což znamená, že mohou přejít na novou rezidenci na budoucí lodi bez dalšího nákupu, takže se jedná o dlouhodobou investici.“

S ohledem na tento typ zážitků pak stojí zmínit i luxusní loď jménem Scarlet Lady, se kterou vyplula společnost Virgin Voyages britského magnáta Richarda Bransona. I ta – stejně jako řada jiných – nabízí na palubě širokou škálu zábavy, byť není určena na dlouhodobé žití, ale spíše na jednorázový výlet.