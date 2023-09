Slavná Jágrova reklama na žvýkačky baví i po 25 letech. A její nová parodie možná ještě víc

Koncem devadesátek přistupoval Jaromír Jágr k soustředěnosti zřejmě jinak než většina dnešních hokejových hráčů. Prostě si odmotal kus éčky napěchované žvýkačky. Možná proto byla sezóna 1998/1999 jednou z jeho nejproduktivnějších. Tímto stylem to zkrátka měli dělat „jen ti největší borci“. A jak zaháněl hlad? Menším kouskem žvýkačky. Skalní fanoušci vědí, o čem je řeč – a pokud někdo přece jen netuší, osvětu o jedné z nejlegendárnějších hokejových reklam teď dává mladý, nadějný hokejista Jakub Lauko.

V roce 1998, krátce po památných olympijských hrách v Naganu, „otřásla“ hokejovým marketingem reklama, ve které Jaromír Jágr propagoval sladké žvýkačky od značky Hubba Bubba, fenomén někdejších amerických cukrovinek. Nejslavnější český hokejista, tehdy hrající v barvách Pittsburgh Penguins, to ovšem rozjel způsobem, který baví i dnes, dvacet pět let po odvysílání.

Reklama je totiž plná nadčasových hlášek. „Když mám hlad, utrhnu si malý kousek… A když se potřebuji soustředit, utrhnu si větší,“ říká v jedné části Jágr a navazuje na to důležitým sdělením, že „je pro borce, kteří se umí sami rozhodovat“. Takzvaná Bubble Tape, jejíž obal připomínal puk a guma se odmotávala podle potřeby, byla zkrátka hitem.

Známé reklamy se teď chopil třiadvacetiletý útočník Lauko z Boston Bruins, který původní koncept spotu zparodoval ve spolupráci se svými kamarády z chomutovského bistra Tødi. Pečlivě si nastudovali záběry z originální reklamy a místo žvýkaček do nich nasadili hamburgery. A výsledek stojí za zhlédnutí. Má totiž vše.

Aby zachovali pokud možno co největší autentičnost celého nápadu, záměrně použili retro filtr, který diváky vrací zpět právě do devadesátek. Nechybí ani hokejové finty a střely, kterými Lauko propagaci prokládá. Pak už se stačilo jen napřáhnout a burger vystřelit – a současně roztrojit. „Rozhodni sám, kolik sníš,“ zní poselství.

Spot se okamžitě začal šířit českým internetem – jen na síti X (dříve Twitter) jej vidělo skoro 150 tisíc lidí a čítá několik pochvalných reakcí od fanoušků. Mimochodem se k němu vyjádřil i David Dinda, bývalý marketingový ředitel hokejových Pirátů Chomutov, kde Lauko odstartoval svou kariéru, aby byl v roce 2018 draftován jedním z nejlepších týmů hokejové NHL. S bostonskými Bruins v červenci navíc podepsal novou smlouvu na dva roky v hodnotě 1,6 milionu dolarů.

Remake for the famous bubble gum add from @jj68jaromirjagr in 90’s. Have fun everyone. pic.twitter.com/ywwSTXh1Ee

— Jakub Lauko (@jakub_lauko) September 12, 2023