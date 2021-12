Pokud jste někdy hráli Dračí doupě, nejspíš znáte i jeho předlohu Dungeons & Dragons. Pokud ne, pak si představte hru, při níž s přáteli sedíte u stolu a společně vyprávíte příběh. Vžijete se do rolí dobrodruhů, elfů nebo kouzelníků a za použití vlastní fantazie, ale i předepsaných pravidel a kostek se utkáte v souboji s ukrutným obrem nebo budete řešit zapeklitou hádanku v mystickém labyrintu. A právě Dungeons & Dragons, nejúspěšnější a nejznámější taková hra všech dob, se dnes poprvé dočkala české verze. Vychází totiž Jeskyně a draci.

Hry na hrdiny mohou v něčem připomínat klasické deskovky, nepotřebují však nákladné pomůcky a plány. Herní příběhy, pro které mohou být inspirací jak Zaklínač a Pán Prstenů, tak Harry Potter nebo Star Wars stejně jako vaše vlastní nápady, se dějí v představivosti hráčů. Aby ale nešlo jen o pouhé vyprávění, pro vyhodnocování herních situací – třeba boje s oživlým kostlivcem nebo očarování draka – pomáhají různé knížky pravidel. Jako právě Dungeons & Dragons, první a nejslavnější hra tohoto druhu v historii.

Jeskyně a draci jsou českou verzí těchto pravidel. Z licenčních důvodů nevychází v nakladatelství Mytago jako doslovný překlad D&D, ale coby jeho lokalizovaná varianta. To znamená, že Jeskyně a draci i Dungeons & Dragons jsou v jádru stejná hra, ale v českých pravidlech nenajdete například příběhové odkazy na tvorbu původního vydavatele Wizards of the Coast. Zato v nich ale nalistujete dodatečný originální obsah od týmu českých autorů přiblížený zvyklostem místních hráčů.

Oproti původním Dungeons & Dragons tak Jeskyně a draci nabídnou některé oblíbené prvky ze zmiňovaného Dračího doupěte, které hry na hrdiny v devadesátých letech představilo českému publiku. Nebo různá vylepšení a rozšíření, jež se na trhu i mezi fanoušky objevila za sedm let od vydání aktuální, už páté edice Dungeons & Dragons. Jinak ale platí, že vše je kompatibilní a vaše elfí lučištnice, trpasličí válečník či jakákoliv jiná postava vytvořená pro D&D si úplně stejně zahraje i v JaD a naopak.

Jeskyně a draci vám umožní hrát za čaroděje i bojovníky Foto: Mytago

„Jeskyně a draci jsou pro českou komunitu her na hrdiny velká věc. Jsem moc rád, že jsem jejich vznik mohl iniciovat a být při tom. Zbožňuju ten bzukot kolem a jsem moc zvědavý, jak hru přijmou hráči,“ říká pro CzechCrunch Jiří Reiter, majitel nakladatelství Mytago, jenž zažehl prvotní jiskru celého projektu. Díky němu a týmu autorů pod vedením Petra Mazáka mohli draci vůbec vyletět z jeskyně.

O tom, jak česká verze Dungeons & Dragons díky převážně dobrovolnickým tvůrcům, překladatelům i výtvarníkům v průběhu několika let vznikala, jsme s vedoucím autorem Jeskyní a draků hovořili na konci léta. Tehdy si Mazák a jeho kolegové ještě pomýšleli na říjnové vydání, to však podlehlo prokletí narušeného dodavatelského řetězce a nedostatku materiálu, které sužuje papírenský průmysl.

„Spousta lidí, jak autorů, tak i ilustrátorů, grafiků, korektorů a dalších, tomu dala mnohem víc, než musela. Rád bych jim za to poděkoval, na výsledku to je vidět. Jsem velmi spokojený,“ říká Petr Mazák o finálním produktu. „Dokonce jsme dodali mnohem víc obsahu, než bylo původně v plánu,“ přidává jedno z lákadel, jež by mělo být více než dostatečnou záplatou za zpoždění.

Další útěchou zájemcům může být také praktická skutečnost, že prosincové posunutí dělá z Jeskyní a draků lákavý vánoční dárek pro dobrodružstvíchtivé hráče. Dnes už totiž čerstvé výtisky pravidlové příručky zamířily na virtuální i fyzické poličky obchodů v čele s ostravským Imagem, které je pro celý projekt domovským přístavem.

Právě Imago, obchod se sci-fi, fantasy a popkulturními záležitostmi (od replik mečů ze Zaklínače přes hrníčky s Avengers až po stolní hry), založil už zmiňovaný Jiří Reiter. I díky hrám na hrdiny se z jeho obchodu stal stomilionový úspěch, o jehož příběhu nám nedávno vyprávěl. Na Imagu byla pravidla Jeskyní a draků navíc dostupná ve zvýhodněném předprodeji, v němž si je objednalo už víc než tisíc hráčů, ale i teď je tam seženete se slevou. A dokonce také v PDF podobě s cenovkou „zaplať, kolik chceš“.

„Tisícovka předobjednávek předčila mé očekávání. Snažím se vždycky myslet spíše v menším měřítku a pak být příjemně překvapen než naopak,“ říká Reiter. Na české poměry je přes tisíc kusů zamluvených už před vydáním skutečně pěkným číslem – jak nám v červnovém rozhovoru prozradil Pavel Ondrusz, autor další české hry na hrdiny Dračí hlídka, která je duchovním nástupcem Dračího doupěte, jeho pravidel se v několika týdnech po uvedení na trh prodaly dva a půl tisíce kusů. Domácí náklonnost k žánru mimochodem ukazuje i český startup Fireball, jenž chce D&D přenést na telefony.

Součástí Jeskyní a draků jsou i pravidla pro epické výpravy Foto: Mytago

„Předprodej je ovšem teprve první etapa. Ještě uvidíme, jak se bude knize dařit v běžné distribuci,“ dodává Reiter a připomíná tak, že Jeskyně a draky už najdete i mimo Imago. Sehnat byste je běžně měli za doporučených 1 199 korun, za něž dostanete více než pětisetstránkovou publikaci s pevnou vazbou, která obsahuje kompletní instrukce pro hraní i vedení hry. Rozsah Jeskyní a draků by však neměl budit obavy, základy pravidel dokonce na prvních stránkách knihy vysvětlí komiks.

„Samotná pravidla jsou navíc psaná s velkým ohledem na úplné nováčky, které vším provedou takřka za ručičku. Umožňují velmi rychlý začátek hry, nutné je přečíst asi patnáct stránek. Většinu knihy pak tvoří materiál pro dlouhé roky dalšího hraní,“ přidává Petr Mazák. Vaše postavy se totiž od nesmělých začátků stávají postupně stále silnějšími mistry meče a magie. Díky tomu hry na hrdiny poskytují takřka nekončící a neustále novou zábavu.

Podstatnou část titulu také zabírají informace určené pro vypravěče – tedy jednoho z hráčů, jenž hru pomáhá vést – nebo popisy fantastických bytostí, se kterými se mohou hrdinové setkat. To vše pak bohatě doplňují většinou celostránkové ilustrace od mezinárodního týmu výtvarníků, které z už tak působivě provedené knihy dělají produkt, jenž se po designové stránce s přehledem vyrovná vysokorozpočtové zahraniční tvorbě.

A byť na stovkách stránek najdete vše k tomu, abyste se vydali klidně i na několik let skutečného času trvající putování napříč fantazií, jedna další investice vás přesto nemine. Spolu s příručkou se vám bude hodit sada vícestěnných kostek, jež ve hře představují prvek vrtkavé štěstěny a které dnes kromě specializovaných obchodů seženete i v prodejnách s deskovými hrami. Nebo přinejmenším kostka dvacetistěnná, která je už desítky let symbolem původních Dungeons & Dragons a podobných her. Vlastně ještě jedna věc bude potřeba – nesmíte zapomenout na představivost, ale ta naštěstí bývá zdarma.