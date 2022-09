Slavný rapper Future prodal katalog svých hitů. Může za něj dostat až skoro dvě miliardy

Přichystali si 750 milionů dolarů na to, aby skupovali katalogy skladeb od hudebních umělců. S podporou americké investiční společnosti BlackRock a hudebního giganta Warner Music Group se nejprve vydali po interpretech ne tak zvučných jmen, teď ale skupina Influence Media Partners zamířila k áčkovým rapperům, přičemž tím prvním se stal slavný Future. Za prodej svých hitů mohl obdržet v přepočtu až 1,9 miliardy korun.

Pro hudební umělce jsou jejich skladby cenné artikly, kterými se mohou prezentovat v očích (a uších) široké veřejnosti. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Na své písničky, především pak ty úspěšné, které dominovaly třeba v hudebních žebříčcích, ale mohou pohlížet i jako na zboží s velkou hodnotou, které se dá velmi výhodně prodat. Ostatně to tak udělala i například ikona amerického rocku a folku Bruce Springsteen. A zdaleka není jediný.

Po bok hvězd jako Bob Dylan, Shakira, Paul Simon, Tina Turner nebo Red Hot Chili Peppers se nyní přidal jeden z nejvýraznějších rapperů posledních let – Future. Osmatřicetiletý rodák z americké Atlanty, který se výrazně podílel na rozvoji hiphopových subžánrů trap a mumble rap, se dohodl se skupinou Influence Media Partners na odkupu rovných 612 skladeb z let 2004 až 2020, mezi nimiž jsou i megahity jako Mask Off, Jumpman nebo Life Is Good.

„Future je kulturní ikona. I nadále je vzorem vlivu a úspěchu v hudebním průmyslu a znovuobjevil hudbu způsobem, který nikdo nečekal. Málokdy se najde někdo, kdo svým osobitým vokálním a melodickým stylem hýbe hudbou a kulturou stejnou rychlostí. Jeho plodná kariéra a přetrvávající popularita po více než patnáct letech je důkazem jeho nepopiratelného vlivu na současnou hudební a kulturní krajinu,“ uvádí partner a poradce Influence Media Partners Rene McLean.

Ačkoliv přesná částka, kterou Future a jeho tým za prodej hudebního katalogu inkasovali, není veřejně známá, podle magazínu Billboard se pohybuje v rozmezí 65 až 75 milionů dolarů, respektive 1,6 až 1,9 miliardy korun. Za tyto peníze nicméně Future ztrácí na prodané skladby jakákoliv práva, tudíž nebude moci ovlivňovat to, jak se s nimi nakládá – naopak Influence Media Partners s nimi mohou dělat cokoliv, co uznají za vhodné. Zpravidla z nich noví majitelé těží komerčně.

„Do svých skladeb dávám všechno a chtěl jsem se ujistit, že jsou v dobrých rukou, když jsem přemýšlel o jejich další kapitole,“ říká Future. „Jsem hrdý na to, že mohu spolupracovat s Renem McLeanem a týmem Influence Media Partners a vyslat signál, že tato hudba má nadčasovou hodnotu. Moje hudba je moje umění a tyto písně představují jedny z nejcennějších uměleckých děl mé kariéry,“ doplňuje uznávaný rapper, jehož jmění se odhaduje na zhruba 40 milionů dolarů.

Future má za sebou plodných šestnáct let, během nichž nahrál osm studiových alb, čtyři společná alba, jednu reedici, jeden soundtrack a čtyři komerční mixtapy. Z těchto titulů se osm dostalo na první místo hudebního žebříčku Billboard 200.