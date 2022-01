Slavný tenista Novak Djoković investoval do biotechnologické firmy

Ať už jste fanoušci tenisu, nebo tento sport nesledujete, patrně jste v posledních týdnech neunikli velkému poprasku kolem Novaka Djokoviće. Slavný srbský tenista se totiž odmítl nechat očkovat, a když dorazil do Austrálie na turnaj Australian Open, byl zadržen na letišti. Australané ho s odvoláním na svá přísná nařízení nechtěli jako neočkovaného vpustit do země, kterou nakonec musel Djoković skutečně nedobrovolně opustit a na turnaji se neobjevil. Médii byl zařazen po bok jiných odpůrců očkování a teď se ukazuje, že sám investoval do firmy, která vyvíjí lék proti covidu.

Agentura Reuters přinesla informaci, že Novak Djoković už v červnu 2020, tedy pár měsíců po vypuknutí pandemie koronaviru, investoval do dánské biotechnologické společnosti QuantBioRes. Informaci potvrdil výkonný ředitel firmy Ivan Lončarević, který však odmítl prozradit, jak vysokou částku dlouholetá tenisová jednička investovala. V QuantBioRes nicméně drží Djoković osmdesátiprocentní podíl.

O kodaňské biotechnologické společnosti zatím nebylo příliš slyšet. Na webu o sobě QuantBioRes píše, že se pomocí inovativní technologie RRM snaží pomáhat lidstvu vývojem léčby a léčení retrovirů a rezistentních bakterií. Podle Lončareviće má jeho tým aktuálně kolem jedenácti výzkumníků působících v Dánsku, Austrálii a Slovinsku, přičemž jejich cílem je vyvinout nikoliv vakcínu proti covidu, ale lék, respektive léčebný proces.

„Společnost vyvíjí peptid, který brání koronaviru infikovat lidskou buňku, a očekává, že letos v létě zahájí klinické zkoušky v Británii,“ píše s odvoláním na šéfa firmy agentura Reuters. Mluvčí Novaka Djokoviće se prozatím k nově zveřejněné informaci o tenistově investici do biotechnologického sektoru nevyjádřil. V dánském rejstříku lze u společnosti QuantBioRes dohledat, že Djoković je členem představenstva a spolu se svou manželkou Jelenou je uveden také mezi skutečnými vlastníky. Společně drží zmíněných 80 procent.

Informace o tenistově investici přichází poté, co titulní strany médií po celém světě plnila Djokovićova cesta na úvodní grandslamový turnaj sezony, který se tradičně koná v Austrálii. Hrát mohli pouze očkovaní hráči, přičemž čtyřiatřicetiletý Djoković měl australské vízum dostat na základě výjimky z povinného očkování po prodělaném koronaviru. To mu ale nakonec po několika soudních řízeních i kvůli nejasnostem ohledně jeho prodělání nemoci, bylo zamítnuto. Podobný problém ho může potkat i na dalším velkém turnaji v Paříži, kde bude patrně rovněž vyžadováno očkování.