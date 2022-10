Závody Airspeeder se od svého založení profilují jako dronová alternativa ke královským disciplínám motorsportu. Pilotované vzdušné formule se během nich mají po vyznačených tratích prohánět obrovskou rychlostí a zvedat tep všem přihlížejícím. Vůbec první klání však přineslo spíše rozpačitou podívanou na kroužení nemotorných strojů bez pilotů nad písečným pláckem.

Pokud vás nudí formule, motocykly i rallye, pak vězte, že se pomalu ale jistě rodí šampionát, který by mohl závodění strojů pozvednou na zcela novou úroveň, a to doslova. Šampionát Airspeeder, za kterým stojí společnost Alauda Aeronautics zabývající se elektrifikovanou aviatikou, slibuje adrenalinem nabité závodění velkých pilotovaných dronů několik metrů nad zemí. S takovým záměrem tedy v roce 2019 společnost projekt odhalila, aby po třech letech vzdušné formule vůbec poprvé poslala na startovací čáru prvního oficiálního závodu.

Ten se odehrál na písčitém prostranství v jižní Austrálii, kde se proti sobě postavily dva závodní stroje stáje EXA. Jenže hovořit o závodu jako o adrenalinové podívané by bylo trochu unáhlené. Piloti neusedli přímo do dronů, jen je ovládali na dálku ze země, což ubralo celé akci na atraktivitě asi nejvíce.

Závody na dálku pilotovaných dronů jsou totiž ve světě zcela běžné, byť stroje, které se jich účastní, mají velikost klasických dronů, jaké jsou dostupné v elektru. Na rozdíl od prvního závodu Airspeederu však létají velmi složitými tratěmi a extrémní rychlostí. V případě Airspeederu se však letělo na obyčejném, kilometr dlouhém oválu bez jakýchkoliv větších zákrut či překážek. A výsledek tak byl docela zívačka.

Foto: Exa Series V první klání se proti sobě postavili piloti Fabio Tishcler a Zephatiali Walsh, který také zvítězil

Celkem piloti zaletěli dvě kola, přičemž nejrychlejší čas kola činil necelých 40 sekund. Obě kola dělila „zastávka v boxech“, během které byla strojům vyměněna baterie. Závod nabídnul také hned několik momentů „předjetí“, kdy drony okolo sebe prolétávaly relativně blízko a přihlížejícím v ten moment možná tep opravdu lehce povyskočil. Na záběrech však i takové momenty vyznívají spíše do prázdna.

A to je škoda, protože podle samotného vyjádření pořadatelů byly přípravy závodů velice náročné. Bylo nutné vybudovat zázemí pro techniky, piloty i organizátory a na místo dostat 5G síť. Dále připravit pro piloty rozšířenou realitu a také načrtnout celou řadu bezpečnostních protokolů, kterými se museli přítomní řídit.

Lámat hůl nad celou sérií by však zatím bylo předčasné. Viděli jsme v podstatě jen malé demo toho, co nám pořadatelé slibují, a potenciál Airspeederu i nadále zůstává velký.

Až bude na trati strojů podstatně více, okruh bude delší a piloti nebudou stát dole na zemi, ale sednou přímo do dronů, vše dostane úplně jiný rozměr.

Stát by se tak mělo v roce 2024, přičemž do hry by měly naskočit i bývalí piloti z F1 a Formule E, mezi kterými by měl být například i Bruno Senna.