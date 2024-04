Slováci vyvíjí spořivou umělou inteligenci a šetří energie v průmyslu. Teď do nich investují Češi

Uložit 0

Kromě běžných spotřebitelů museli v posledních letech řešit nebývale vysoké ceny energií také průmyslníci. Podle trojice Slováků ale právě tam existuje velký potenciál na šetření, a to díky chytřejšímu měření odběru a následné analýze dat. Založili proto startup Daitable, s nímž teď uzavřeli první finanční kolo. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Daitable

Kdo investuje: Czech Founders VC, od kterých startup získal také akceleraci.

Kolik a v jakém kole: Nekonkretizovaná částka v pre-seed kole.

Co Daitable dělá: Umělá inteligence projektu kombinovaná s chytrým měřením odběru energie na úrovni každého výrobního stroje má zajistit efektivnější řízení výroby a tím i úspory pro průmyslové podniky.

Jak to funguje: Dataible neustále sbírá data o odběru elektrické energie na každém z výrobních přístrojů, následně provádí prediktivní údržbu strojů, čímž má zvýšit efektivitu výroby, která jinak klesá s časem stráveným na opravách strojů a se zastavenými výrobními linkami. Data pak umožňují vedoucím výroby upravovat chování v reálném čase – můžou třeba přistoupit k energeticky náročným částem v čase, kdy je cena energií nejnižší –, zároveň má Daitable i předpovědní model spotového trhu s elektřinou.

Jaké jsou výsledky: U prvních zákazníků prý přináší úsporu ve výši patnácti až třiceti procent energií, což ročně znamená řádově desítky tisíc eur. Zakladatelé ale věří, že mohou ušetřit až stovky tisíc eur u energeticky náročných provozů, které nakupují elektřinu na spotovém trhu a využívají fotovoltaiku i bateriová úložiště.

Proč je to zajímavé: „Většina výrobních společností ve střední a východní Evropě funguje na bázi pero–tužka, a to je problém. Pokoušejí se šetřit energii analýzou spotřeby celé továrny na základě faktur a přepisu čísel z elektroměrů. Jenže pak chybí přesnost v datech, která navíc přicházejí pozdě, takže se výroba nemůže přizpůsobovat pružně tomu, co se děje na trhu s energiemi,“ komentuje ředitel firmy Šimon Staňo.

Sídlo startupu: Trnava, Slovensko

Zakladatelé: Šimon Staňo, Jakub Perička a Dominik Hornáček

Na co startup plánuje využít investici: Letos chce Daitable vstoupit na další dva evropské trhy, dále rozvinout funkce řízení bateriových úložišť a zvýšit přesnost predikčních modelů především u výroby elektrické energie ze solárních panelů.