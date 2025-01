Slovan Liberec spouští placený obsah. I díky seriálu na Voyo to může být zajímavý byznys, říká Kania

Uložit 0

Až v jarní části fotbalové sezony dorazí trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč s vybranými hráči na pozápasovou tiskovou konferenci, budou tradičně odpovídat na dotazy novinářů. A hned poté nově také na dotazy fanoušků. Severočeský klub jim to umožní v rámci nové digitální platformy Slovan+, se kterou přichází po pražské Spartě jako druhý klub v Česku. Jedná se o další významnou iniciativu majitele klubu Ondřeje Kanii, který Slovan Liberec převzal v loňském roce a mimo jiné právě do marketingových aktivit klubu významně investuje. Placený obsah určený pro věrné fanoušky má vše posunout na další úroveň.

„Spustit placený obsah klubu bylo naším plánem od samého počátku. Marketingová a mediální strategie spočívala v první etapě ve výrazné mediální prezenci a zároveň výrazné prezenci na sociálních sítích tak, aby se zásadně zvýšil zájem o značku Slovan Liberec. To se nám povedlo ještě víc, než jsme si kdy uměli představit,“ přiznává pro CzechCrunch Ondřej Kania. Původně bylo v plánu spustit platformu Slovan+ až od další sezony, ale nakonec v klubu vše uspíšili.

„Řekli jsme si, že druhá polovina letošní sezony bude ideální zkouškové období,“ dodává dvaatřicetiletý podnikatel, který se rozhodl do fotbalu vstoupit po prodeji části svého podílu ve vzdělávací skupině Consilium. Po sportovní stránce má zatím Slovan Liberec po podzimní části co zlepšovat, když je po devatenácti odehraných zápasech na desáté příčce Chance Ligy. V oblasti marketingové komunikace ale patří po nástupu nového majitele jednoznačně k nejviditelnějším celkům celé soutěže.

„Výše investic v první sezoně se dá vyčíslit na asi čtyři až pět milionů korun, z nichž zhruba polovina jsou investice jednorázové a nebudou se opakovat. Skrze navýšení příjmů od sponzorů, za vstupné, permanentky, merchandising a bonusy za sledovanost odhaduji, že oproti minulému roku se navýší příjmy z těchto vertikál o více než 20 milionů korun. A to je jen začátek,“ vypočítává Ondřej Kania. V další sezoně by měly příjmy z této oblasti narůst o dalších deset milionů korun.

Foto: CzechCrunch Digitální platforma Slovan.plus fotbalového Slovanu Liberec

Jakým způsobem k tomu přispěje i právě spuštěný placený obsah, zatím nechce Kania odhadovat. „Jelikož se jedná o neprobádané území, tak je to složité říct. Slovan+ bereme jako další službu našim fanouškům,“ říká muž, který aktuálně drží ve Slovanu většinový podíl. Ten odkoupil od společnosti Preciosa Ludvíka Karla, a pokud vše půjde podle plánu, měl by od něj v následujících letech získat i zbylých pětadvacet procent a klub kompletně ovládnout. V podcastu Money Maker před časem nevyloučil, že by mohl část Slovanu umístit třeba na pražskou burzu.

Digitální platforma Slovan+ nabídne fanoušků za pět eur, tedy v přepočtu zhruba 125 korun, měsíčně například přístup k živým přenosům z přípravných zápasů Slovanu, detailní analýzy zápasů, pohledy do zákulisí týmu, speciální rozhovory a další obsah či aktivity, do kterých chce klub co nejvíce zapojit i právě fanoušky. Liberec tím navazuje na Spartu, která s placeným obsahem přišla jako první fotbalový klub u nás loni. Na podzim pak informovala, že má více než deset tisíc aktivních předplatitelů, přičemž měsíční předplatné stojí 149 korun.

„Sparta je nesrovnatelně větší značka, než jakou Slovan kdy bude, takže je velice obtížné se jejich kanálem inspirovat. Věřím, že obsah, který jsme si připravili pro Slovan+, bude v mnohém průkopnický. Nebude se jednat pouze o streamy přípravných zápasů nebo rozhovory s představiteli a legendami klubu, ale předplatitelé budou moct také sledovat živě pozápasovou tiskovou konferenci. A jakmile skončí část, kde pokládají dotazy novináři, tak začnou trenér a hráči odpovídat na dotazy uživatelů Slovan+,“ popisuje Kania.