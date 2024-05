Po vzoru Netflixu. První sezonu Ondřeje Kanii ve fotbalovém Liberci zmapuje seriál na Voyo

Uložit 0

Slovan Liberec do dalších sezon vstupuje s velkými ambicemi. Jeho nový majitel Ondřej Kania vyhlásil, že chce severočeský fotbalový klub vrátit na přední příčky. Jelikož jsou jeho cíle ambiciózní, je od začátku pod velkým drobnohledem. Teď navíc jednatřicetiletý podnikatel oznámil, že první libereckou sezonu pod jeho vedením v rámci dokumentární série zmapuje online platforma Voyo, patřící do stáje TV Nova.

Osmidílnou sérii Slovan Liberec: zpátky na vrchol si vezme na starost tvůrčí tým, který pro Voyo natočil například seriál Iveta. Časosběrný dokument bude režírovat Michal Samir a natáčet se bude odteď až do května příštího roku. Mělo by tak jít o podobný koncept, který známe ze zahraničí. Streamovací platformy už nechaly fanoušky mnohokrát nahlédnout pod pokličku fungování sportovních klubů a obvykle s těmito sériemi slavily úspěch.

Netflix například z fotbalového prostředí natáčel příběh Wrexhamu, který patří Ryanu Reynoldsovi, nebo boj o přežití Sunderlandu v nižších anglických soutěžích. Amazon zase v sérii All Or Nothing mapoval dění v Manchesteru City nebo Tottenhamu. Obří úspěch na Netflixu také sklidily nefotbalové série Formula 1: Drive to Survive nebo The Last Dance o Michaelu Jordanovi a spol.

„Projekt oživení Slovanu Liberec jako jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů v naší zemi, jeho návrat na přední příčky první ligy a účast v evropských pohárech jsou největší výzvou, do které jsme se pustili. Může to dopadnout jakkoliv, ale věřím, že je dobrý nápad nechat veřejnost nahlédnout do zákulisí celého procesu a nechat ji s námi prožít všechny naše úspěchy, ale i neúspěchy,“ říká Ondřej Kania.

Foto: Marek Sekáč / FC Slovan Liberec Fotbalisté FC Slovan Liberec

„V prostředí, kde je přirozené nic příliš nekomentovat a neotevírat se navenek fanouškům, se jedná o riskantní krok, ale já i moje žena Petra jsme střelci a odvaha a tendence riskovat k nám prostě přirozeně patří,“ doplňuje nový majitel Slovanu Liberec ke spolupráci s Voyo. Oficiálně Kania podještědský fotbalový klub převzal na začátku dubna, kdy koupil většinový podíl od dlouholetého majitele Ludvíka Karla a jeho sklářské společnosti Preciosa.

Mladý byznysmen se do nového sportovně-byznysového dobrodružství vrhl poté, co prodal většinový podíl ve vzdělávací skupině Consilium (dříve JK Education). V ní prostřednictvím své společnosti Pembroke Manor nadále drží dvaadvacetiprocentní podíl. V libereckém fotbalovém klubu mu nově patří 75,65 procenta akcií. Cílem mladého podnikatele je vrátit Slovan na nejvyšší příčky, což má zajistit i nový generální ředitel a bývalý fotbalista Jan Nezmar.

Právě Nezmar jako hráč pamatuje, když Liberec v roce 2002 poprvé v historii vyhrál nejvyšší českou fotbalovou soutěž. Díky tomu se Slovan ocitl před branami Ligy mistrů, nejprestižnější evropské klubové soutěže, ale opět právě Nezmar v rozhodujícím momentu posledního předkola s AC Milán trefil tyč. Teď by spolu s Kaniou rád hymnu Ligy mistrů na libereckém stadionu U Nisy skutečně slyšel.

I o tom bude chystaná dokumentární série. Podaří se čtvrtému nejúspěšnějšímu fotbalovému klubu v historii samostatné české ligy návrat na přední ligové příčky? Uspěje legendární hráč a nyní generální ředitel Jan Nezmar? A co Ondřej Kania?

„Věděl jsem, že je o dokumentární sérii z fotbalového prostředí zájem, a dlouho jsem čekal na správný moment. Ten přišel ve chvíli, kdy se Ondřej Kania chopil Liberce a veřejně deklaroval sen, kdy v regionálním klubu pod Ještědem zazní znělka Ligy mistrů. Je to šílené, ale vůbec ne nemožné. A to je pro mě základ skvělého příběhu,“ říká režisér Michal Samir, který má k fotbalu odmala blízko.

Sérii Slovan Liberec: zpátky na vrchol připravuje pro Voyo produkční společnost Barletta Productions v čele s producenty Majou Hamplovou a Matějem Chlupáčkem. „Nadchla nás odvaha a otevřenost, s nimiž Ondřej Kania převzal Slovan Liberec. Chceme dát divákům možnost nahlédnout do šaten i kanceláří a pochopit, jak složité a krásné je starat se o fotbalový klub. A poznat ty, kteří jsou toho součástí – hráče, zaměstnance, fanoušky. Celou komunitu, která má společný sen: vrátit Liberec na vrchol,“ přibližuje kreativní producent Voyo Matěj Podzimek.

Tvůrce prý budou zajímat poslední minuty jednání o přestupech hráčů, nová sušička na praní dresů i manžele Kaniovy. Ondřejova žena Petra je totiž jako předsedkyně představenstva klíčovou osobou Slovanu. „Chceme zmapovat, jak emotivní může být hledání nových cest, řešení překážek nebo dělání či nedělání kompromisů v konkrétních situacích. To vše dokumentárním pohledem, kde nesledujeme jednoho konkrétního člověka, ale celou organizaci,“ doplňuje producentka Maja Hamplová.