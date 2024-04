Stamiliony mu vydělal vzdělávací byznys, teď jde do fotbalu. Ondřej Kania vstupuje do Slovanu Liberec

Uložit 0

To, co bylo loni rozjednáno, je nyní dokonáno. Ondřej Kania se oficiálně stává většinovým akcionářem FC Slovan Liberec, který dosud ovládal Ludvík Karl a jeho sklářská společnost Preciosa. Jednatřicetiletý Kania se do nového sportovně-byznysového dobrodružství vrhá poté, co prodal většinový podíl ve vzdělávací skupině Consilium. V ní prostřednictvím své společnosti Pembroke Manor nadále drží dvaadvacetiprocentní podíl. V libereckém fotbalovém klubu mu nově patří 75,65 procenta akcií.

„Je nám velkou ctí, že se můžeme stát většinovými akcionáři tak významného českého fotbalového klubu, jakým je FC Slovan Liberec. Naším jednoznačným cílem pro nejbližší sezóny je vrátit klub tam, kam historicky patří, tedy na nejvyšší příčky Fortuna ligy, a každý rok bojovat v předkolech o účast v základních skupinách evropských pohárů,“ říká Ondřej Kania.

Spolu s jeho nástupem do severočeského fotbalového klubu došlo k odvolání stávajícího představenstva a dozorčí rady. V představenstvu nově jako předsedkyně zasedne Kaniova manželka Petra Kania, kterou doplní místopředseda Tomáš Netopil a členové Filip Gigal a Zbyněk Štiller. Nové představenstvo rovnou jmenovalo do funkce také nového generálního ředitele.

„Prvním krokem k dosažení těchto cílů je jmenování Jana Nezmara do pozice generálního ředitele klubu. Další kroky budou následovat a budou transparentně komunikovány s fanoušky, partnery i s fotbalovou veřejností,“ doplnil Ondřej Kania. Bývalý fotbalista Jan Nezmar už v libereckém klubu dříve působil jako sportovní ředitel. Po pěti letech se v roce 2017 přesunul na stejnou pozici do Slavie Praha, kde skončil v roce 2020.

V loňském roce Nezmar pomáhal Ondřeji Kaniovi s hledáním ligového klubu, do kterého by mohl vstoupit. Kania se totiž rozhodl prodat většinový podíl ve své vzdělávací skupině Consilium, jejíž součástí je agentura JK Education, která se specializuje na studium v zahraničí, a také několik škol v Česku, na Slovensku, v Chorvatsku a Španělsku.

Jak informoval magazín Forbes, velký deal byl dotažen v předchozích týdnech, kdy do Consilia vstoupilo Dukes Education, největší síť prémiových soukromých škol ve Spojeném království. Dukes Education vyplatilo jednoho z dosavadních akcionářů v podobě skupiny J&T a Kania, jemuž získal více než pětinový minoritní podíl, měl inkasovat řádově střední stovky milionů korun.

Zakladatel Consilia nicméně ve skupině i nadále zůstane aktivní, protože si udržel manažerskou kontrolu. „Spojení s jednou z nejprestižnějších světových vzdělávacích skupin je velkou ctí. Partnerství je významným krokem vpřed v našem poslání neustále zvyšovat kvalitu námi nabízeného vzdělávání. Těšíme se na pozitivní změny, které to přinese našim studentům,“ uvedl pro Forbes Kania.

Ve Slovanu Liberec dochází ke střídání majetkových stráží po osmadvaceti letech. S Ludvíkem Karlem a jeho Preciosou je totiž severočeský klub spjatý už od roku 1996. Tehdy se potýkal s finančními problémy, ze kterých ho nakonec vyvedl právě majitel významné sklářské firmy z tamního regionu. Podmínky převodu akcií mezi Karlem a Kaniou nebyly oficiálně zveřejněny. Podle inFotbalu se má jednat o nižší stovky milionů korun.

Pod Karlovým dohledem se stal ze Slovanu Liberec jeden z nejúspěšnějších českých klubů. V letech 2002, 2006 a 2012 se pod Ještědem slavily mistrovské tituly. Víc jich získala jen Sparta se Slavií a v poslední dekádě předběhla Liberec ještě Viktoria Plzeň. Několikrát se severočeský klub objevil také v evropských pohárech, do kterých by ho nyní Kania rád vrátil. V aktuálně probíhající sezoně je Liberec na sedmé příčce.