Slovenský GymBeam roste a v Karlíně otevřel prodejnu s fitness produkty. Chystá i zboží pro esport

Pro původem slovenský e-shop GymBeam se zaměřením na fitness produkty patří Česko mezi nejvýraznější trhy. Samotná Praha je po Budapešti druhým městem, kde registruje nejvíc zákazníků, proto tady otevřel svůj vůbec druhý „fitness hub“, jenž kromě prodeje a výdeje zboží slouží i jako komunitní místo. To vše firma zvládá za neustálého růstu, kdy ji neovlivnilo ani obecné zpomalení e-commerce trhu.

Mezi lety 2020 a 2021 GymBeam dosáhl navýšení tržeb o přibližně padesát procent na celkových 54 milionů eur, v aktuálním přepočtu o něco málo přes 1,3 miliardy korun. S takovým růstem se pojí i zdvojnásobení počtu takzvaných skladových jednotek, tedy různých druhů zboží, na 5 700.

„K dispozici je stále širší nabídka produktů z různých kategorií. I díky tomu se počet zákazníků dostal přes hranici šest milionů a počet produktů, které jim byly odeslány, se vyšplhal téměř k deseti milionům,“ popisuje Dalibor Cicman, který GymBeam zakládal v roce 2014 a od té doby jej také vede z pozice ředitele. Nyní už e-shop působí ve 14 zemích střední a východní Evropy.

Na přelomu předminulého a loňského roku přitom GymBeam pro CzechCrunch komunikoval předběžně dosažené tržby za rok 2020 ve výši 43 milionů eur, podle tehdejšího kurzu 1,12 miliardy korun, skutečné ale byly na úrovni 33 milionů eur, asi o čtvrt miliardy korun nižší. I z relativně vysokého základu ve stovkách milionů korun ale e-shop dokázal loni růst vysokým tempem padesát procent.

Foto: GymBeam Dalibor Cicman, zakladatel a ředitel GymBeam

Původní a ambicióznější cíl dosáhnout za loňský rok tržeb 72 milionů eur (1,8 miliardy korun) se nepodařilo naplnit. „Ale dosáhli jsme 53% organický růst tržeb s vysokou retencí zákazníků, což se dá při tak velké firmě považovat za pozitivní. I když ne až tak, jak bylo stanovené v našem ambiciózním plánu,“ přiznává Cicman pro CzechCrunch.

Jako negativní faktory, které ovlivnily loňskou výši tržeb, pak Cicman zmiňuje zejména interní problémy v logistice. „Abychom dosáhli EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy – pozn. red.) podle plánu, museli jsme trochu ubrat z marketingu. Zároveň jsme měli problém s úzkým hrdlem logistiky přes výprodeje. Nakonec se problémy vyřešily až po prosinci. Plánovaný zisk dva miliony eur jsme překonali, ale na úkor velikosti tržeb,“ vysvětluje s tím, že EBITDA za celou holdingovou strukturu loni dosáhla 3,2 milionu eur, asi 80 milionů korun.

Se zmiňovanými problémy v logistice musel GymBeam hodně investovat do její automatizace, domluvení dalších skladových prostor, spuštění nové pick-up zóny v hlavním skladě a do zakoupení linek pro vlastní výrobu produktů. Souvisejícím krokem pak bylo spuštění spin-offu z interní platformy Boxpi, jež propojuje e-commerce hráče s platebními i doručovacími metodami a řidiči. Pomáhat má v expanzi do zemí regionu hlavně menším a středním e-shopům.

Ještě v roce 2020 GymBeam nabral výraznou investici ve výši 160 milionů korun od státní společnosti Slovak Investment Holding i investorů v rámci investiční platformy Crowdberry. Nyní mají investoři na platformě možnost vlastnicky do firmy vstoupit opět, vyžadovaná cílová částka 4,38 milionu eur (asi 100 milionů korun) ale nepůjde přímo do firmy, místo toho odkoupí podíl od koinvestorů a zjednoduší tak vlastnickou strukturu.

V růstu GymBeam plánuje pokračovat i letos. „Na tento rok jsme plánovali tržby na úrovni 94 milionů eur. V prvním kvartálu jsme zatím dosáhli procento nad plán, ve druhém čtvrtletí jsme zaznamenali meziroční růst o 67 procent, plán jsme tak dokonce překonali o 25 procent. Všechno tedy nasvědčuje tomu, že tento celkový plán tržeb překonáme,“ predikuje Cicman.

Když začala pandemie, pociťovali jsme změnu struktury poptávky. Teď se vrací částečně zpět.

GymBeam tak pokračuje navzdory trendům v několika zemích, kde poptávka a trh e-commerce obecně ochlazuje. „Zřejmě za to může také to, že když začala pandemie, tak jsme nepociťovali nárůst, jen změnu struktury poptávky. Teď se vrací částečně zpět,“ myslí si Cicman.

Ruská invaze na Ukrajinu přitom e-shop zasáhla jen částečně. Do Ruska plánoval GymBeam expandovat, tyto plány už ale opustil. Naproti tomu Ukrajina byla před vypuknutím války šestým největším trhem, po začátku konfliktu do ní tři týdny neposílal balíky, zásadní část ukrajinského skladu daroval ukrajinské armádě a tamní tým dedikoval na humanitární pomoc.

„Po třech týdnech války jsme spustili doručování na přibližně 70 procent území a byli jsme překvapeni poptávkou. Polsko bylo náš pátý největší trh s meziročním růstem o 300 procent, ale teď jej překonala Ukrajina s 500 procenty. Myslíme si, že největší dopad má to, že nám na Ukrajině ubylo hodně konkurentů. Zejména globální firmy, které obsluhovaly ukrajinský trh z Ruska,“ popisuje Cicman.

Nový hub v Praze

Svoji pozici GymBeam ale posiluje také v tuzemsku, které se dohromady se Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem na celkových tržbách e-shopu podílí z 68 procent, a to přibližně ve stejném poměru přibližně sedmnáct procent. „Zároveň jsou to naše nejstarší trhy, které mají nejpomalejší růst, a tak se postupně jejich podíl zmenšuje,“ přibližuje Cicman.

V Praze GymBeam se začátkem léta otevřel svou třetí fyzickou prodejnu, konkrétně v Karlíně nedaleko svých kanceláří. Nejstarší lokaci provozuje v domácích Košicích na východě Slovenska, kde má koncept nastavený spíš na kamenný obchod. V Budapešti pak otevřel první „hub“, jenž je zároveň místem pro akce a logistickým bodem pro doručování zboží do dvou hodin v rámci města, stejné plány má s Prahou.

Kromě rozšiřování na stávajících trzích se chce letos GymBeam zaměřit i na nové země, konkrétně ty německy mluvící nebo na Itálii. Dojít má také na rozšíření sortimentu například z produktové řady XBeam určené pro hráče esportu, kteří chtějí podpořit svůj výkon a zlepšit soustředěnost.

„Skladem máme aktuálně více než šest tisíc typů výrobků, v posledním roce jsme sortiment rozšířili hlavně o specifické produkty jako například různé extrakty z hub, exotických rostlin, deriváty aminokyselin a podobně. Kromě toho jsme otevřeli kategorii diagnostických krevních a DNA testů,“ dodává Cicman.