Slovenský mikrodomek se chystá na velkovýrobu. Vezmeme to znovu a od podlahy, slibuje firma

Skoro vždycky je vzhled to první, co lidé na tomto miniaturním domku obdivují. Vypadá totiž jako hodně velké vejce. Ale není to jen design, upozorňují zakladatelé. Ecocapsule je díky tomu uvnitř optimálně využitelná, má nejlepší prostor pro solární panely i třeba možnosti převozu. Zvláštní mikrodomek pocházející ze Slovenska se chlubí soběstačností, chytrými technologiemi i dodávkami do celého světa. Přesto teď začíná svůj vývoj znovu.

„Vezmeme to v podstatě od podlahy,“ říká Naděžda Barňáková, která je v projektu na pozici CEO. Vysvětluje, že je potřeba zvážit každé jedno místo, které by šlo změnit. Ecocapsule je projekt, který vznikl v roce 2017. Tomu odpovídají i lehce zastarávající technologie, které používá. Je třeba zbavit se posledních tepelných mostů, kudy uniká z domku teplo zbytečně ven. Ale především je nutné mikroobydlí vyrábět úsporněji. Což v tomto případě znamená především opravdu ve velkém.

Ecocapsule si mohla připsat řadu zajímavých úspěchů. Její domky jsou ve Spojených státech, Japonsku, Švýcarsku i na Karibských ostrovech. Odváželi je ale i do Kazachstánu nebo na Kostariku. Rozšíření pomohlo i to, že svůj soběstačný domeček si pořidila hollywoodská herečka Susan Sarandonová a kapsule se objevila v reklamě banky JP Morgan Chase s Jamesem Cordenem. Vajíčko nechali umístit na vrchol třítisícovky Mount Titlis ve Švýcarsku a lidé si tu mohli pár měsíců pronajímat pobyt, kapacity se brzy vyčerpaly.

Jenže ani tohle všechno nestačilo. Ecocapsule v dosavadním provedení dobře nefungovala. Náklady má vysoké a téměř každý kus, který prodá, vyrábí do určité míry ručně. Sériová výroba, kterou společnost už roky slibuje, je bez velké investice v nedohlednu. A na spoustu věcí se přichází až v průběhu – zejména u zákazníků po světě, kteří potřebují domky servisovat. Což je extrémně drahé.

Proto budou na domcích hledat každou skulinku, díky jejímuž zaplácnutí by se dalo ušetřit. A proto teď nabírají další investici. Prostřednictvím crowdfundingové platformy Crowdberry hodlají vybrat 1,5 milionu eur s opcí půlmilionu a spoluinvesticí od investičního fondu, slovenského Venture to Future Fund. To má umožnit onu vysněnou sériovou výrobu nové generace mikrodomku. A připravit společnost na vstup strategického partnera.

Foto: Titlis photo Ecocapsule shlíží na švýcarské hory

Zájem prý mají firmy z automobilového průmyslu. „Je to takový náš koncept pro budoucnost. Elektrická auta tu běžně jezdí, autonomní se testují, můžete vzít platformu a na ni umístit právě takovou kabinu, jako je ecocapsule, se vším potřebným, kde můžete trávit čas. Vybavit ji jako kancelář, ambulanci, nebo menší obchod. Už teď jsme v jednání s některými firmami, které se věnují konceptu budoucnosti. A vidíme, že je to myšlenka, která rezonuje,“ vysvětluje směr, kterým se chce Ecocapsule časem vydat, Tomáš Žáček, jeden ze spoluzakladatelů.

Trendy, které nepomohly

Všechny světové události posledních let jako by Ecocapsuli k jejímu byznysu nahrávaly. Pandemie lidi nutila k izolaci – a jen obtížněji byste našli odlehlejší ubytování než tento mikrodomek, který můžete postavit vlastně kamkoliv. Stále dražší energie vyzdvihly nutnost něco udělat se spotřebou a toto soběstačné vajíčko je vybavené jak solárními panely, tak větrnou turbínou. Stejně jako povrchem propracovaným ke svádění dešťové vody do nádržek.

Pak je tu rozvoj digitálního nomádství, zájem o práci na dálku a snaha o balanc mezi pracovním a soukromým životem. To nahrává konceptům, kdy je možné domek vzít a odjet s ním někam daleko. Zdálo by se, že lepší časy na prodej speciálního vajíčka ani být nemůžou. Jenže tak jednoduché to není.

„Začínali jsme s málem. Reálně by taková výrobní firma na začátek potřebovala řádově 20 milionů eur,“ myslí si Barňáková. Ecocapsule na crowdfundingové platformě Crowdberry vybrala 2,7 milionu eur, sesterský fond CB Investment Management jí pak poskytl dalších 1,6 milionu. To jí dovolilo postavit si pár mikrodomků pro sebe, které pak pronajímala ve spojení s firmami lidem.

Díky tomu se ecocapsule objevila ve švýcarských Alpách, na Balatonu nebo v Ženevě, na festivalech Pohoda či Grape. Celé to bylo ovšem od začátku o marketingu. A společnost rozjednávala možnost dodávat obytná vajíčka do hotelových řetězců, které by je měly místo pokojů. Jenže tuhle linku na nějakou dobu úplně zastavil covid a nemožnost cestovat.

Foto: Titlis photo Uvnitř Ecocapsule na hoře Titlis

Nahoru šly ceny materiálů, doprava, někteří dodavatelé zkrachovali a částečně je problémem i to, že zakladatelé firmy se nevzdávají svého plánu držet výrobu na Slovensku a v Česku. Vajíčko tak teď nedávno zdražovalo. Jeho cena se dostala na 100 tisíc eur bez DPH, tedy asi 2,5 milionu korun. „I tak: za co momentálně vyrobíme, za to prodáváme,“ přibližuje však Barňáková.

S vejcem mezi srnky

Projekt v minusu nebyl a není, ubezpečuje však zdejší CEO. „Museli jsme ale optimalizovat, to je pravda. Snížili jsme počet lidí. Teď se ale chystáme přijímat nové. Vedle toho začínáme spolupráci s inženýry z leteckého průmyslu, oběhli jsme všechny dodavatele s kompozity, vytvořili s nimi odborné konzilium,“ doplňuje Barňáková.

V posledním roce začali s budováním servisní sítě distributorů po světě. Jeden už funguje ve Spojených státech, druhý v Japonsku a firma s dalšími jedná. Dokončuje vývoj nového tepelného a klimatizačního systému. Se sériovou výrobou a novou generací čeká, že bude mít do konce příštího roku produkt, který už nebude vyžadovat hodně servisních zásahů. A spustí výrobu osmi ecocapsulí měsíčně. Tedy za rok asi stovky domků. S partnery by pak firma chtěla toto číslo dostat na dvojnásobek, cena by se naopak měla snížit někam k 85 tisícům eur.

Peníze však můžou přinášet i technologie, které tu pro své domky už roky vyvíjejí. Ecocapsule je jimi prošpikovaná a tým je napojil na mobilní aplikaci, která lidem říká třeba to, kolik energie nebo vody zbývá. Tady by se mohlo škálovat.

„Rozvíjíme koncept, v rámci kterého vezmeme naše technologie a umístíme je na malý domeček nebo karavan jako samostatný produkt,“ přibližuje Soňa Pohlová, druhá ze spoluzakladatelů Ecocapsule.

Kromě toho je teď prý poptávka z hotelů silnější než kdy dřív. Trendem je totiž vytváření glampingových rezortů a zážitkové koncepty. A přidává se zájem ze strany velkých festivalů, kde by se v budoucnu mohly kapsule objevovat jako komfortnější varianta stanů.

Ať už v jakémkoliv použití, design zůstane. Tvar vejce se ukázal jako velmi dobrá volba. To on zaujal zákazníky po světě i filmaře ve zmíněné reklamě, dobře funguje s technologiemi a je mimochodem podle spoluzakladatele Tomáše Žáčka příjemný jak pro lidi, tak i zvířata. „Když jsme měli ecocapsuli zaparkovanou v Nizozemsku v parku, ráno kolem ní chodily srnky. K autům se nepřiblížily. Je to tvar z přírody,“ říká s úsměvem.