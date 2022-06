Slovenský startup odhadne zákazníky jako Facebook. Analytiky nahrazuje umělou inteligencí

Matěj Novák a Jakub Chudík se poznali při studiích na MIT v Bostonu, tedy na vůbec nejvýznamnější světové technické univerzitě. Spojil je zájem o umělou inteligenci a rozhodli se ji nasměrovat do mobilních her a aplikací. Tak, aby herní firmy pochopily, co si do nich zákazníci můžou přijít koupit, a hráči se víc angažovali. Tím vzniklo Assetario, projekt, který prý chápe zákazníky podobně, jako své uživatele umí odhadnout Facebook. „Akorát že ten má tisíce analytiků,“ usmívá se Novák.

Assetario právě získalo čtyři miliony dolarů, tedy přes 90 milionů korun. Investiční kolo vedl české Credo Ventures a britský investiční fond Hoxton Ventures. Z Creda přitom investoval známý slovenský investor Andrej Kiska mladší. Toho Assetario oslovilo už svým zaměřením. „Sám jsem gamer, a proto mě velmi těší, že první vertikála, na kterou se zaměřují, je právě gaming,“ říká.

Zaměřit se stihli úspěšně, Novák a Chudík své první zákazníky získali ještě jako studenti MIT. Dnes jejich projekt používá několik největších mobilních vývojářů na světě, patří mezi ně sociální síť s více než 300 miliony aktivních zákazníků měsíčně i největší společnosti vyrábějící mobilní hry.

„Matěj s Jakubem jsou přesně ten typ zakladatelů, které v Credu rádi podporujeme. Mají schopnost postavit prvotřídní tým a zároveň ambici změnit fungování velkého trhu, který už dobře znají ze svých předchozích pracovních zkušeností,“ uvádí Kiska. Investoři si za peníze v Assetariu koupili minoritní podíl. Původním zakladatelům stále zůstává pohodlná většina, popisuje Novák.

Jako když tě prodavač zná

Assetario má dva základní produkty – předvídání, co by si z katalogu zákazník rád koupil, a předpovídání dlouhodobých příjmů na úrovni jednotlivých uživatelů. Zjednodušeně co si zákazník koupí a kolik si toho koupí.

Tým Assetario

Odhaduje, jak se daný hráč mobilní hry nebo aplikace bude chovat. Zajímá ho, za co by byl ochotný utrácet peníze, kolik by jich byl ochotný vydat a jestli je k tomu třeba trochu ho pošťouchnout nějakou reklamou nebo slevou. Když s Assetariem začal spolupracovat jejich největší zákazník – čínská herní společnost FunPlus – firma mu dokázala na vícero aplikacích tržby rovnou zdvojnásobit.

„Když jdeš do obchodu, kde je prodavač, který tě opravdu dobře chápe, jsi spokojenější. Koupíš si toho víc. A proto, že ti nabídl, co skutečně chceš,“ připodobňuje Novák. Na odhad toho, co člověk chce a za kolik by si to koupil, firma používá modely strojového učení zabalené do anonymizované podoby. Řeší ale jen to, co lidé dělají uvnitř aplikace.

„Nepoužíváme žádná data odjinud. Nevíme, kolik tomu člověku je, kolik vydělává ani nic jiného. Strašně nemám rád třeba takzvaný credit rate ve Spojených státech. Dělají predikce na základě špatných dat. Zajímá je, jen kolik vydělávám. Ale nevědí, kolik mám na účtě. Třeba mám tolik, abych půjčku zaplatil z fleku,“ popisuje Novák.

Hry přitom byly pro Assetario jen první prostor, kde si jde něco takového odzkoušet. „Firmy, které dělají to, co my, už existují v e-commerce. Ale nikdo to nedělal v mobilních hrách. Byl to prázdný trh,“ říká Novák. Firma se už ale začala rozprostírat i do dalších trhů.

Aniž bychom se snažili fundraisovat

Analýza dat je obor, který Novák studoval právě na MIT. Dostal se pod křídla Sandyho Pentlanda, což je vedle mnoha jiných věcí především počítačový vědec, sériový podnikatel a zároveň vůbec nejcitovanější odborník na data science v USA. Spolu vydali i jednu z akademických publikací. To Nováka významně ovlivnilo a nasměrovalo tak, aby hledal zákonitosti, které opravdu dokážou predikovat zákazníkovo chování, a nespoléhal se jen na data nasbíraná v zásadě náhodně, jak popisuje některé jiné systémy.

Konkrétně trh s mobilními aplikacemi analytické technologie v posledních letech významně posouvají. Společnosti na trhu dokážou už déle zachytit a uložit každý jednotlivý krok svých zákazníků. Ty pak ručně identifikují a hledají, kde se zlepšit, aby je víc zaujaly. Novým krokem je automatické vylepšování každé části aplikace, zejména v otázce monetizace.

Matěj Novák, spoluzakladatel slovenského Assetaria

Nová investice přichází dva roky poté, co Novák a Chudík svou firmu založili. Do Assetaria už dřív, v srpnu loňského roku, poslal peníze například Jason Rubin, zakladatel společnosti, která vytvořila hry Crash Bandicoot a Uncharted. Ale také Sean Ryan, generální ředitel reklamní sítě Facebook, Lee Salomon, člen správní rady Yahoo, nebo zakladatel MySpace Colin Digiaro. Dohromady tehdy startup získal jeden milion dolarů. „Ani jsme se nesnažili fundraisovat,“ komentuje to Novák.

Aktuálně v týmu Assetaria pracuje dvacítka lidí. S financemi chce firma více investovat do technologií, hledat pro jejich vývoj v Bratislavě nové pracovníky, ale i budovat týmy v Los Angeles, Bostonu a čínském Šen-čenu.

Do konce roku se počet pracovníků má zvýšit na třicet pět. Na Slovensku si přitom tým paradoxně buduje kvůli koronaviru. Když nastoupil, univerzita studenty jednoduše poslala domů. „Začali jsme tu expandovat, najímat známé a spolužáky a další lidi. Jsme tu spokojení. Máme zaměstnance v Barceloně, Británii, máme i Čechy. A teď budujeme prodejní tým v San Francisku,“ říká Novák.