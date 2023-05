Slovenský úlet na Mallorku. Casa Fly je slunným útočištěm odkazujícím na dávné dědictví ostrova

Léto se pomalu blíží, a tak si snad sluníčko začneme vychutnávat plnými doušky. Proč si ovšem dávky vitamínu D nedopřávat celoročně? To si řekl investor, který pověřil slovenské architekti ze studia Beef navržením vily, která se stane jeho útočištěm během středoevropských sychravých měsíců. Volba padla na největší z Baleárských ostrovů, kde vyrostla vila ctící místní tradice. Více zajímavé architektury pravidelně přináší newsletter Arch.

Vše začalo vybíráním toho správného místa, které zabralo přibližně rok. Volba nakonec padla na Mallorku. „Navzdory mantře, že je Mallorca baštou masového turismu, je to především nádherná krajina, tu a tam protkaná kamennými městy s jasnými hranicemi. Když opustíte město, ocitnete se okamžitě v přírodě plné typické středomořské flóry,“ vysvětlují architekti ze studia Beef, kteří byli součástí i samotného výběru pozemků pro stavbu, která získala jméno Casa Fly.

Díky tomu mohli nasát celkovou atmosféru vybrané lokality a také nastudovat prvky typické pro místní architekturu. Netají se tím, že je fascinovaly původní kamenné domy a specifická světelná scéna jejich interiérů zastíněných charakteristickými okenicemi. „Už tehdy jsme věděli, že chceme navrhnout dům, který by přesně tuto atmosféru převyprávěl,“ dodávají.

Volba nakonec padla na strmý pozemek v rezidenční čtvrti s výhledem na moře a přístav, pro který architekti navrhli vilu, jež se musela podřídit nejen přání investora a vizi architektů, ale i místním předpisům. Důležitý byl i energetický aspekt domu a jeho klimatizování.

Foto: Tomeu Canyellas Kamenný obklad fasády je pro oblast typický

Dům proto dostal vícevrstvou fasádu s masivním kamenným obkladem z místního lomového kamene, který akumuluje teplo a pozitivně ovlivňuje energetickou bilanci objektu, a to jak v otázce chlazení, tak i vytápění. Díky kameni navíc vila dobře zapadá do celkového kontextu místa, kde vznikla. Po celém ostrově se totiž tento kámen využíval právě ke stavbě domů, případně zdí budovaných podél silnic na sucho, bez použití pojiva. Kořeny této technologie sahají až do pravěku a je dokonce zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Masu kamene rozbíjí štíhlé prefabrikované desky betonových podlah a prosklení. To je zapuštěno hluboko do fasády, aby se v letních měsících zamezilo přehřívání interiéru. Velkoformátová okna jsou posuvná, stejně jako okenice s kresbou světlého dřeva. Okenice chrání nejen před pronikáním slunečních paprsků, ale jsou také nárazníkovou zónou s přirozeným prouděním vzduchu mezi interiérem a exteriérem. Mimo jiné přispívají i k oné typicky středomořské hře světla a stínů.

Celý dům je možné větrat pomocí velkého světlíku umístěného uprostřed nad schodištěm, který po svém otevření vyvolává komínový efekt a pouští do interiéru čerstvý vzduch. Ten je sám o sobě spíše minimalistický, o to víc však nechává vyniknout na zakázku vyrobený mobiliář.

Z toho důvodu byly vybrány také tlumené barvy v okrových odstínech vápenné omítky a intarzovaného kamene, které doplňují obklady ze světlého dřeva. Přírodní materiály se objevují také na nábytku a například v posilovně byl vytvořen i unikátní pohled na skálu, na které dům sedí. Neodmyslitelnou součástí domu je i jeho zahrada tvořená křovinami a palmami. Zeleň je v ostrém kontrastu ke krémové barvě zdiva, stejně jako modř bazénu, jenž k domu těsně přiléhá.