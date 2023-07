Služby pro logistiku z Litvy se šíří po Evropě, pomáhají jim v tom i české peníze

Svůj startup spustili v době, kdy se extrémně dařilo logistickému sektoru. Ale ani po opadnutí té největší vlny zájem o ně nepolevil, naopak. Litevský startup GoRamp o sobě říká, že digitalizuje kritické operace dodavatelského řetězce. A vyplňuje i ta místa, která teď zůstávala stranou celé logistiky. S opakovanou podporou peněz od českých investorů už zaujal i ty největší firmy, jako je třeba Mondelēz.

GoRamp během své existence hlásí investice každý rok a opakovaně mu přispělo i české Presto Ventures. Nyní nasbíral celkem tři miliony dolarů, tedy v aktuálním přepočtu asi 64,5 milionu korun v pozdním seedovém kole, kde vedle Presta investovala velmi zajímavá jména: Lead Ventures, Willgrow a Startup Wise Guys.

Firmám dodává chytrý nástroj, který cílí na maloobchodníky i výrobce. Umožňuje jim snížit závislost na papírování, omezit neefektivní sledování výrobků a chybějící přehled o jejich stavu a o tom, kde se nacházejí. To celý proces výrobcům i přepravcům značně zlevňuje: společnosti neplatí přetížené sklady a optimalizují dodavatelský řetězec.

Hlavní investor Lead Ventures chválí výsledky, kterých startup dosáhl i v rané fázi. „GoRamp rozvrací odvětví dopravy a logistiky, které má obrovský potenciál, ale donedávna v digitalizaci zaostávalo,“ popisuje Kristóf Székely, partner Lead Ventures. „Jevgenijovi, Ugne a Marijusovi se podařilo vybudovat vynikající tým, který je připraven na škálování firmy, a toto kolo dodá jejich škálovací mašině potřebné palivo,“ doplňuje ho Roman Nováček z Presto Ventures.

Už dřív se české Presto vyjádřilo o Litvě jako o jedné ze zemí, která má velký startupový talent. V posledním víc než roce ho navíc posilují ukrajinští odborníci, kteří právě i do této země zamířili. Roman Nováček z Presta jmenoval například velká herní studia jako Wargaming nebo Melsoft Games. „Nová komunita pozvedne dané startupové scény a my si myslíme, že ostatní investoři to ještě tolik nevnímají,“ vyjádřil se k zájmu Presta o startupy na východ od Česka.

GoRamp jde i dalším směrem. S penězi chce posílit růst v Evropě, kde funguje mimo jiné v Polsku, v zemích Beneluxu, Německu nebo Británii, působí ale i ve Spojených státech, Kanadě či Austrálii. A právě i v Americe má s novými penězi posílit.

Pro Presto je to do tohoto startupu už třetí investice. Dřív kolo vedlo, pak se stalo druhým největším účastníkem, nyní ho přerostli větší zájemci. Za peníze získalo další ekvitu, což mu umožnilo udržet si v GoRamp podobný podíl, jaký ve firmě drželo dosud – a naposledy zmiňovalo, že už přerostl deset procent.

V loňském roce tým narostl třikrát. Služby GoRamp používá vedle Mondelēz i například Continental nebo Pfizer, firma o sobě říká, že je jedním z pěti největších poskytovatelů řešení pro řízení přepravy zásilek. Celkově funguje na víc než 20 evropských trzích. „S nízkou konkurencí na trhu malých a středních podniků a loajální zákaznickou bází věříme, že teď můžeme rychle růst nejen v Evropě, ale i v globálním měřítku,“ říká Jevgenij Polonis, CEO a spoluzakladatel startupu.