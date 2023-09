Smečka robotických psů a dronů vám jednou sama ohlídá dům, říkají na ČVUT. A poslali je to zkusit

Umí chodit po nerovném terénu, běhat, vnímat lidi a odpočívá tak, že si lehne. Je těžké plně jej vnímat výhradně jako robota – má něco jako obličej a občas působí, že se i tváří. Robopes Spot je na pražské ČVUT hned několikrát zastoupeným výtvorem. Ostatně, zdejší odborníci si jej zasloužili – psi se k nim dostali díky opakovanému umístění na předních příčkách v soutěži americké agentury pro vývoj vojenských technologií. Aktuálně ukázali, že takoví psi mohou sami pobíhat na pozemcích a hlídat dům. Třeba ve spolupráci s drony, které – opět samy – létají kolem.

Představa, kterou odborníci z ČVUT spolu s bezpečnostní společností Axis uvedli, působí skutečně jako z vědeckofantastických filmů. Zahrnuje robotické stroje připomínající psy, kteří běhají na pozemku kolem domu, najdou člověka a reagují na něj. Jako podpora ve vzduchu létají drony, které se spolu dokážou bez lidského navádění sladit na tom, který kam poletí, na co budou hledět a jak s informacemi naloží.

Experti psy i drony vybavili bezpečnostními systémy, čtyřnozí roboti nesli na svém hřbetě běžné i širokoúhlé kamerové senzory. A nechyběla ani umělá inteligence – tak, aby kráčející robot mohl rozlišovat objekty a osoby v záběru. Pokud identifikoval člověka, přehrál mu varovnou hlášku.

Psi pocházejí ze známé společnosti Boston Dynamics, softwarové vybavení, tedy to, jak se chovají, je ale dílem ČVUT. Drony dodala Fly4Future, firma, která vznikla na půdě katedry kybernetiky FEL ČVUT, tedy jako univerzitní spin-off.

Foto: CzechCrunch Spot od Boston Dynamics se umí i šetřit

„Drony Fly4Future dnes dokážou fungovat zcela autonomně, a to samostatně nebo v rojích, můžou střežit perimetr podle předem nastaveného letového plánu nebo vyletět jen k prověření alarmu,“ vysvětluje vedoucí skupiny multirobotických systémů Martin Saska z FEL ČVUT, jehož tým s firmou Fly4Future úzce spolupracuje. Vzhledem k tomu, že drony Fly4Future jsou už na zakázku komerčně dostupné, podobná bezpečnostní instalace by dnes podle něj už nemusela být sci-fi. Jen by se muselo dořešit mimo jiné samostatné nabíjení nebo třeba průběžný servis, to je ale řešitelné.

„Že existují robotičtí psi a autonomní drony a že na ně lze instalovat kamery a sledovat v reálném čase obraz, dnes už samozřejmě není novinka. V našem světě bezpečnostních technologií ale platí, že co nelze integrovat do stávajícího bezpečnostního systému a funguje odděleně, má v praxi omezený význam,“ vysvětluje Dalibor Smažinka ze společnosti Axis Communications.

„Sice to ještě není balíčkové řešení připravené k prodeji a nasazení, ale možná už k tomu okamžiku nejsme daleko,“ dodává. „Ale reálné využití autonomního robota pro bezpečnostní úkoly by vyžadovalo ještě další experimenty a vývoj v režii schopného integračního partnera,“ nezastírá Tomáš Svoboda, vedoucí týmu z FEL ČVUT.

„Dokážu si představit instalaci, kdy se na místo přiveze robotický tým, který dostane za úkol prohledat neznámý nebo členitý terén, zkontrolovat měřáky. Nebo kdyby roboti náhodnými obchůzkami vykonávali ostrahu na místě, kde nemá význam instalovat trvalý kamerový systém,“ doplňuje. Pode něj je nasazení v neznámém a dynamickém prostředí i třeba interakce s lidmi spíš zatím výzkumný problém. „Kterému se na fakultě věnujeme,“ dodává.