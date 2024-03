Média musí být majáky, ne nápodoba Googlu nebo Facebooku. Clickbait je přežitý, říká Šmuclerová

Uložit 0

„Čtenářům bude stačit méně, ale kvalitnějších, podstatnějších informací. Média jsou právě teď v tektonickém zlomu, jen na to musí přijít. Novinář, který přemýšlí, má proti umělé inteligenci pořád šanci,“ tvrdí Libuše Šmuclerová v podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. Pusťte si celý rozhovor v úvodu článku, na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Důvěra v česká média poslední roky klesá – podle pravidelného průzkumu Reuters Digital News Report českým médiím loni důvěřovalo jen 30 procent respondentů (ve Finsku je to například 69 procent). Globálním trendem je také zvyšující se podíl lidí, kteří se zpravodajství zcela nebo selektivně vyhýbají. Vysoké náklady a vysoká konkurence obsahu v onlinu pro mediální manažery také poslední roky představují čím dál těžší výzvu v tom, jak pro média najít udržitelný a funkční byznys model.

„Média se v této chvíli nenacházejí v dobré situaci, stejně jako řada podniků. Jenže média jsou speciální a nesou s sebou speciální problémy. Mají společenskou odpovědnost a do toho prodělávají obrovský přerod – informace neposkytují už standardně jenom média, ale i technologické společnosti,“ říká Libuše Šmuclerová, šéfka dozorčí rady vydavatelství CNC, v podcastu Crunch.

Na mysli má platformy Google nebo Meta, jejichž nástup převrátil mediální svět vzhůru nohama a vysává většinu globální inzerce. „Online svět je jako průtokový ohřívač. Společnost je přeinformovaná všemi zdroji a vyznat se v nich je problém. Do toho umělá inteligence začne chrlit nejen kvantitu, ale také falešné, ale čím dál dokonalejší zprávy,“ tvrdí zkušená mediální manažerka.

Foto: CzechCrunch Libuše Šmuclerová byla hostkou podcastu Crunch

Dobrý novinář podle ní ale bude potřeba víc než jindy – jen se jeho role promění. „Dnes nebude jen tím, kdo informace přináší, ale jejich kurátorem – on by je měl přebrat, doporučit, ověřit. Aby média dnes uspěla, musí si postavit vnitřní strategii na tom, že budou majáky, a ne nápodobou Googlu nebo Facebooku. Musí poskytovat hodnotný obsah s přidanou hodnotou. Clickbaity nejsou cesta a vydavatelství, která myslí dopředu, to už ví – nejde už jít moc dál, lidé jsou přesycení,“ říká Šmuclerová.

Na straně mediálních značek vidí velký nedostatek v budování důvěryhodných novinářských osobností. „Je chyba médií, že ztratila svou identitu, rozpoznatelné znaky a tváře. Televize Nova měla toto od druhého roku jako svoji strategii a ta strategie přesně vycházela – tváře byly její synonymum. V onlinu a dalších typech médií je ale toto často podceňováno,“ dodává.

Otázkou je, jak kvalitní novináře v médiích udržet. Podle nedávného průzkumu spolku Ženy v médiích, který se ptal českých novinářek i novinářů, je největším problém špatná finanční situace, nízké finanční ohodnocení a přetížení. Šmuclerová vidí problém spíš ve společnosti.

„Novinářské řemeslo je pravidelně atakováno v projevech politických představitelů, neustále se z médií dělá hromosvod všeho špatného, to neprospívá nikomu. Standardní společnost by měla chápat, že média jsou velmi potřebná nejen pro demokracii, ale i pro její ozdravné procesy,“ říká.

Pusťte si celý rozhovor. Dozvíte se v něm také:

Proč se z novinářů stávají influenceři?

Budou platformy Google a Meta českým vydavatelům nakonec za obsah platit?

Proč Libuši Šmuclerové vadí slovo hostka?

A v čem má televizní zpravodajství oproti online médiím výhodu?

