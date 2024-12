Smutný příběh s windfall tax i akviziční mašina Colt. Chystají se na pražské burze konečně nové emise?

Přestože v otázce windfall tax vyvstalo během roku mnoho otázek, jedno je jasné. Banky ani za rok 2024 platnost tohoto opatření nepocítí. Situace se ale liší u energetických společností. Například ČEZ odvede, dle mého názoru, za rok 2024 přes 30 miliard korun, zatímco v příštím roce by to mohlo být o pár jednotek miliard méně.

Investory do polostátního energetického kolosu nemůže těšit ani dividenda ve výši 52 korun na akcii, která byla vyplacena za rok 2023, protože největší část koláče si za každých okolností uzme stát, a to i v příštím roce.

Akviziční mašina Colt

Pražská burza však není jen o smutném příběhu jménem windfall tax. Pozitivní světlo na domácí burzu vrhá Colt CZ, který pokračuje s nákupy a dále se rozrůstá. V letošním květnu došlo k dokončení akvizice celého podílu ve společnosti Sellier & Bellot, která strategicky doplňuje portfolio Coltu v oblasti malorážové munice. Důležitost Sellier & Bellot je navíc silná nejen z hlediska dodávek munice na Ukrajinu, ale i posilování dodavatelského řetězce. Nejnovější akvizice Coltu totiž buduje výrobní závody na Ukrajině, což by mělo posílit nezávislost země na importu munice.

I díky této akvizici akcie Coltu vzrostly v letošním roce asi o 27 procent, čímž překonaly výkonnost pražského indexu PX. Atraktivitu Coltu zvyšuje i zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, protože lze očekávat tlak na růst výdajů na obranu zemí NATO. Navíc americký komerční trh, který je pro společnost klíčový, se aktuálně potýká s cyklickými problémy, které by měly postupně odeznít, a tento trh by měl opět přispívat k dalšímu růstu tržeb.

Tři oříšky pro pražskou burzu

Na hlavní trh pražské burzy přestoupila v prosinci 2023 z trhu Start slovenská firma Gevorkyan. Poslední první veřejná nabídka akcií (IPO) na trhu Prime pražské burzy nicméně proběhla v roce 2016, tedy před dlouhými osmi lety, kdy své akcie upisovala Moneta. Rok 2025 by nicméně mohl být pro budoucnost pražské burzy velmi důležitý.

V příštím roce by totiž mohly na Prime market vstoupit až tři nové společnosti, čímž by se tento trh rozrostl z deseti na třináct emisí. Na konečný výsledek si budeme muset sice počkat, nicméně rozšíření by mělo domácímu trhu určitě pomoct. „Každý ze zájemců je v nějaké fázi debaty,“ říkal na začátku prosince generální ředitel pražské burzy Petr Koblic. Konkrétní jména však neuvedl.

Je však již de facto jisté, že se o kotaci na trhu Prime nakonec nebude ucházet společnost Seznam.cz Iva Lukačoviče. Na podzim sice zakladatel české internetové jedničky naznačil, že zvažuje část Seznamu na burzu umístit, nicméně riziko nelikvidity a nižších objemů obchodů zvítězilo a IPO se konat nebude. Nehledě na to, že to uvnitř firmy vyvolalo obrovské trable.

Pražská burza zažila turbulentní rok plný očekávání i zklamání. Domácí trh si však zanechal profil spolehlivého plátce dividend svým akcionářům. Tento dlouholetý trend by měl i v roce 2025 pokračovat, což je jedním z největších benefitů pro akcionáře investující na pražské burze.