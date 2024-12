Názory, co působily akorát trable. Ivo Lukačovič končí na Patreonu, kde měl zažehnout chaos v Seznamu

Uložit 0

„Zavřete oči, odcházím.“ Takový příspěvek publikoval ve čtvrtek ráno na svém Patreonu Ivo Lukačovič. Oznámil v něm, že s placeným kanálem, kde ho odebíralo dva a půl tisíce fanoušků, končí. Zakladatel Seznamu totiž podle svých slov zažil pět měsíců, které mu ve finále přinesly akorát problémy. Například příspěvek o tom, že zvažuje IPO, měl vést až k tomu, že se strhla miliardářská bitva o ovládnutí jeho zpravodajského portálu Seznam Zprávy. Lukačovič prý chce být ještě méně vidět. Rozhovory médiím neposkytuje již dlouhé roky, k dispozici nejsou ani jeho nejnovější fotografie.

„Ačkoliv jsem vytvořil zdaleka nejpopulárnější placený one man show blogísek v ČR, je čas odejít. (…) Způsobuje mi to jenom problémy (viz článek o Seznam IPO, díky kterému se začalo spekulovat, že nemám peníze, a který nakonec rozjel ten děsný shitstorm),“ píše Lukačovič ve svém nejnovějším příspěvku.

Na platformě Patreon, která umožňuje fanouškům finančně přímo podporovat své oblíbené tvůrce, začal psát zakladatel české internetové jedničky téměř přesně před pěti měsíci. Tehdy navázal na své pravidelné příspěvky na síti X (dříve Twitter) s tím, že hledal prostor, který by mu proti otevřeným sociálním sítím dal lepší možnost vést kultivovanou diskuzi s relevantním publikem.

Za pár měsíců se mu podařilo získat zájem více než čtyř tisíc lidí s tím, že aktuálně má jeho účet na Patreonu předplaceno zhruba 2,5 tisíce uživatelů, kteří mu přispívají téměř 3 400 dolarů měsíčně, což je v přepočtu přes 81 tisíc korun. Mezi nejcitovanější příspěvky se skutečně zařadilo srpnové zamyšlení o tom, zda by nedávalo smysl, aby Lukačovič vzal svůj Seznam na burzu.

Tehdy psal o tom, že těžší rozhodnutí není – a to pravděpodobně nečekal, co tím způsobí. Nakonec vše došlo až do bodu, kdy padesátiletý podnikatel zažil „jeden z nejtěžších dnů mého profesního života“. V polovině srpna totiž do Seznamu zavítal antimonopolní úřad a jak se později ukázalo, na pozadí se rozehrála velká hra o celé Seznam Zprávy.

Jak později zrekonstruovali kolegové z Page Not Found či Respektu, o Lukačovičovo zpravodajské médium se rozehrála špinavá hra, v níž figurovali zbrojař, falešné zprávy BIS a krtek ve vedení redakce. Zbrojařem, který měl mít o Seznam Zprávy zájem, byl majitel zbrojovky CSG Michal Strnad, krtkem zase dnes již bývalý šéfredaktor Jakub Unger.

Celý příběh vzbuzující řadu otázek se měl údajně rozehrát mimo jiné proto, že někteří lidé měli kvůli zmínce o IPO pojmout podezření, že Lukačovičovi dochází peníze. To je sice vzhledem k výkonnosti Seznamu, který ročně generuje v zisku přes miliardu korun, krajně nepravděpodobné, ale Lukačovič se chce čemukoliv podobnému vyvarovat.

Navíc prý už má na psaní stále méně času, protože ho chytla kreativní nálada, a tak se teď podle svých slov věnuje mnoha novým nápadům jak v Seznamu, tak i v aplikaci Windy, kterou pro předpověď počasí využívají uživatelé po celém světě. Na síti X zatím Lukačovič pod přezdívkou @ilblog dál publikuje, ale obecně se chce ještě více stáhnout.

„Do budoucna bude pro mne bezpečnější být méně otevřený o svých myšlenkách a záměrech. Prostě mít JEŠTĚ VÍC LOW PROFILE (sic). Ještě méně být vidět a ještě méně kdekoliv vystupovat. Je to tak lepší nejenom pro mne, ale i pro pluralitu a nezávislost médií, která jsem založil a vybudoval,“ uvedl. Zároveň však dodal, že nevylučuje založení ještě jiného komunikačního kanálu, který by ovšem byl už pouze na pozvánky a maximálně pro stovky, ne tisíce lidí.