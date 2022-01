Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) má mnoho absolventů, kteří se prosadili u nás i v zahraničí. Jako první filmová škola v Evropě teď spustila vlastní streamovací službu FAMU Films, kde lze nahlédnout do archivů snímků, co mezi jejími zdmi studenti vytvořili. To zahrnuje například díla Věry Chytilové, Jana Svěráka nebo Jana Hřebejka, ale samozřejmě i autorů nové generace jako Darii Kaščejevové, jejíž Dcera loni vyhrála studentského Oscara.

Streamovací služba byla spuštěna k oslavě 75 let od založení FAMU v roce 1946, kdy se pražská fakulta stala teprve pátou filmovou školou na světě. Za celou dobu zde vzniklo přes patnáct tisíc studentských snímků, které bývají k vidění na různých festivalech, jednorázových televizních vysíláních, YouTube, často ale také prakticky nikde. Videoportál tak má divákům nabídnout průzkum desítek let archivů české kinematografie, které v mnoha případech dosud viděl jen málokdo.

Nabídka FAMU Films bude dostupná za 80 korun měsíčně nebo 800 korun ročně. Ti, kteří chtějí projekt nebo celou fakultu podpořit dodatečně, budou moci přispět tisícem korun za roční přístup, tašku a plakát, případně i deseti tisíci za doživotní předplatné, dvě vstupenky na festival FAMUFEST a dvě vstupenky na filmovou přehlídku FAMU každý rok.

Kromě filmových nadšenců a velkých fanoušků domácí audiovizuální produkce má streamovací služba potenciál si publikum získat i mezi „obyčejnými“ diváky. Zatímco v celovečerní tvorbě u nás zpravidla vzniká jen několik skutečně zajímavých titulů ročně, studentské filmy mají specificky za cíl zkoušet všechny možnosti a co nejlépe využívat různé techniky natáčení, střihu, inscenace, vyprávění a podobně. Dokážou tak v krátké, stravitelné formě pobavit i překvapit.

Experimentovat a rozvíjet svůj styl diváci uvidí značnou část českých filmařů. Knihovna FAMU Films nabídne díla mezinárodně uznávaných režisérů, jako jsou Věra Chytilová, Jan Svěrák, Jan Hřebejk, Jiří Menzel, Jan Němec, Helena Třeštíková, Karel Kachyňa, Juraj Jakubisko, Jan Švankmajer a mnoho dalších. Třeba studentské práce dokumentaristky Heleny Třeštíkové veřejnost dosud neviděla.

Co za sebou naopak už má více projekcí a uznání, jsou krátká díla nové generace českých filmařů. Už jsme zmínili na Oscara v hlavní soutěži nominovanou Dceru (která už předtím získala Oscara studentského), vedle ní stojí za vyjmenování také Pouštět draka od Martina Smetany, Rudé boty Anny Podskalské, první snímky Olma Omerzu a další. Samotné filmy budou přitom v mnoha případech doplňovat komentáře přibližující kreativní rozhodnutí studentů.

„Chtěli jsme dát možnost všem zájemcům ze široké i profesionální veřejnosti, aby nahlédli na to, co, jak a proč na FAMU vzniká. Na náš portál tedy kromě samotných filmů zveřejňujeme i videa s pedagogy FAMU, kteří vysvětlují podstatu jednotlivých cvičení,“ dodává vedení projektu s poznámkou, že informace navíc pomohou lépe ocenit, co studenti vytvořili, i hlouběji porozumět tomu, co se vlastně na filmové škole učí.

Od spuštění je na FAMU Films dostupných přes dvě stě titulů a další postupně přibývají podle toho, jak se je daří dohledávat, zpracovávat a digitalizovat. Cílem je ve videotéce zveřejnit takřka vše, co na FAMU vzniklo. Pro lepší přehled budou dostupné také různé tematické kolekce a kurátorské výběry.