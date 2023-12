Soud v Coloradu použil 160 let starý paragraf a zakázal Trumpovi účast ve volbách. Co bude dál?

Uložit 0

U městečka Grindavik na Islandu se už několik týdnů chvěje země, a dokonce tam začala chrlit lávu sopka. A jakoby její otřesy pronikly i šest tisíc kilometrů daleko do amerického Denveru, kde také došlo k zemětřesení – jenže politickému. Nejvyšší soud státu Colorado oznámil, že Donald Trump se nesmí zúčastnit prezidentského klání, protože se podílel na pokusu o převrat. A odstartoval tak právní a ústavní bitvu, jakou moderní americké dějiny nepamatují.

Po konci americké občanské války v roce 1865 vysílaly jižanské konfederační státy, které prohrály, do Washingtonu jako své zákonodárné zástupce lidi, kteří se na vyvolání konfliktu zasadili. A Kongres proto časem přijal speciální usnesení, které říká, že ti, kdo se přímo podíleli na povstání nebo rebelii proti své zemi, nesmí držet žádnou veřejnou funkci. Jde o takzvanou Sekci číslo 3 v rámci 14. dodatku americké ústavy, který se jinak věnuje občanským právům obyvatel USA.

A právě na základě tohoto 160 let starého zákona nyní nejvyšší soudci Colorada v těsném poměru 4:3 rozhodli, že Donald Trump se nesmí účastnit republikánských primárek na území státu a přeneseně ani prezidentských voleb, které se budou konat v listopadu 2024. Proč? Protože vybízel k nepokojům, při nichž jeho podporovatelé zaútočili v lednu 2021 na Kapitol a pokusili se svrhnout režim.

Jde o přelomový nález, který ale není ani zdaleka finálním rozsudkem. Coloradští soudci totiž verdikt sepsali tak, aby Trumpovi dali šanci manévrovat – pokud podá do 4. ledna odvolání k Nejvyššímu soudu USA, jejich zákaz pozbyde dočasně platnosti a bude se čekat, jak se k případu postaví vrcholná justiční instituce Spojených států. Ta má devět členů a převládají v ní konzervativci, z nichž tři včetně předsedy soudu do funkce jmenoval Trump.

To samo o sobě ale neznamená, že může být v klidu. Naopak, z legálního pohledu to je pro Trumpovu kampaň další bolehlav, byť mezi jeho příznivci mu to pomůže, protože exprezident dlouhodobě dokazuje, jak se dá umně pracovat s tím, když „proti vám jde systém“. Žalobu na něj v Coloradu podalo několik občanských spolků, které zahrnovaly jak demokraty, tak republikány.

Pro nejvyšší soud to ale bude velmi ožehavé téma, ostatně i v rozsudku z Colorada se píše: „Uvědomujeme si rozsah a závažnost otázek, kterým čelíme. Zároveň je nám jasné, že musíme aplikovat právo beze strachu a přání a bez ohledu na to, jak na naše rozhodnutí, k nimž máme zákonný mandát, bude reagovat veřejnost.“

Kdy a jak rychle se nejvyšší soud ke kauze dostane, je otázka. Donald Trump už ale dřív naznačil, že pokud by k takovému verdiktu došlo, že se určitě odvolá. Podobným žalobám už čelil i v jiných státech, ale nikde spor nedošel do této fáze, že by mu – ač zatím spíš formálně než fakticky – zapověděli účast ve volbách a že by se o jeho budoucnosti mělo rozhodovat u nejvyššího soudu ve Washingtonu.

‼️ Donald Trump se nesmí zúčastnit voleb v Coloradu. ‼️

…

Nejvyšší soud v Coloradu poměrem hlasů 4:3 zvrátil verdikt soudkyně Sarah B. Wallace z minulého měsíce a rozhodl, že Trump nesplňuje s ohledem na 14. dodatek Ústavy podmínky pro kandidaturu na prezidenta USA a nemůže se https://t.co/3yCEuN51VM pic.twitter.com/ToqsQ7VouF — Vláďa Foltán 🇪🇺 🇨🇿 (@VladaFoltan) December 20, 2023

U něj sice, jak už bylo řečeno, mají většinu konzervativně ladění soudci, to ale neznamená, že budou na straně Trumpa. Ostatně stačí se podívat do nitra republikánské strany: velká část jejích elitních členů, kteří Trumpa podporovali, když byl ve funkci, se mu nyní snaží (zatím ne moc úspěšně) zabránit v tom, aby se do Bílého domu vrátil.

Každopádně tlak na Nejvyšší soud USA bude nyní extrémní, a to jak od Trumpa a armády jeho právníků a příznivců, tak od jeho odpůrců ze všech možných směrů.