Španělsko zavedlo víza pro digitální nomády. Vydělávat však musí alespoň 55 tisíc měsíčně

Španělsko zavedlo vízum pro digitální nomády, které usnadňuje život i práci v zemi lidem pocházejícím mimo Evropskou unii. Využít ho totiž mohou až na pět let. Plány na nové vízum byly španělským parlamentem oznámeny už v lednu loňského roku. Úřady jako hlavní důvod uvedly, že by jím chtěly do země nalákat mezinárodní talenty a oživit covidem zasaženou ekonomiku. Digitální nomád toužící po životě ve Španělsku však musí vydělávat alespoň 55 tisíc korun měsíčně.

Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada nebo Málaga. Španělská města lákají na mnoho krás, příjemné počasí, skvělé jídlo a pohodovou atmosféru typickou pro jižanské státy. Náklady na život jsou zde navíc stále poměrně nízké, i díky tomu se Španělsko řadí k nejoblíbenějším lokalitám nejen pro digitální nomády. Právě ti to ale díky novému vízu, o němž informoval server Euro News, budou mít v zemi o poznání snazší.

Příležitost k získání víza totiž nově mají i lidé, kteří pracují na dálku pro společnosti s nešpanělským původem. A pokud mají zakázky i u španělské firmy či firem, mohou od nich získávat maximálně dvacet procent svého celkového příjmu. Vízum je určené pro obyvatele zemí mimo EU a samozřejmě nesmí ve Španělsku pobývat ilegálně.

Digitální nomád, který by měl o takové vízum zájem, musí také prokázat, že pro určitého klienta nebo společnost pracuje déle než tři měsíce a že subjekt, se kterým spolupracuje, působí na trhu alespoň jeden rok. Důležitým dokladem pro získání víza je také pracovní smlouva nebo smlouva o spolupráci a potvrzení, že může práci vykonávat na dálku.

Podmínkou je také patřičná kvalifikace. Řekněme tedy, že když se někdo začne čerstvě živit grafickou tvorbou na volné noze a pro inspiraci by chtěl přesídlit právě do Španělska, přitom se v posledních letech živil jako provozní kavárny, na vízum nárok mít nebude. Roli v takovém případě totiž hrají alespoň tři roky zkušeností v daném oboru, případně diplom z vysoké školy.

Pro španělskou vládu je také důležité, aby byl digitální nomád schopen se o sebe postarat. Požadovaná výše jeho příjmu se pak odvíjí od aktuální výše minimální mzdy ve Španělsku – tu musí dvakrát převýšit. V současnosti minimální španělská mzda činí 1160 eur, digitální nomád tedy musí vydělávat alespoň 2320 eur, což je v přepočtu asi 55 600 korun.

Pokud ale společně s nomádem přijede i rodina, požadavky na minimální měsíční výdělek se ještě zvyšují. S jedním členem rodiny navíc musí žadatel o vízum navýšit částku o 75 procent ze zmíněných 1160 eur. S každým dalším pak musí přitlačit ještě dalšími 25 procenty, tedy asi 290 eury. V případě čtyřčlenné rodiny tak musí vydělávat asi 3770 eur, v přepočtu tedy lehce přes 90 tisíc korun.

Další náležitostí je zdravotní pojištění a žadatel o vízum nesmí mít také žádný záznam v trestním rejstříku jak ve Španělsku, tak v zemi, kde žil posledních pět let před tím, než zvedl kotvy. Vízum, které získá, je pak platné 12 měsíců, po uplynutí doby ho lze prodloužit až na pět let. A po uplynutí této lhůty mají digitální nomádi možnost zažádat o trvalý pobyt – ovšem za předpokladu, že se jim Španělsko neomrzí.

Vyrazit totiž mohou ještě do Estonska, které jako první země vůbec zavedlo podobné vízum už v roce 2020. Víza postupně zavedly také vlády v Chorvatsku, Řecku či Thajsku. I když v každé zemi mohou panovat trochu jiné podmínky, platí, že po vyřízení víza umožňují život i práci po dobu alespoň šesti měsíců a jsou přístupná pouze pro osoby, které nejsou zaměstnány lokální společností, ale pracují pro zahraniční firmy nebo jsou na volné noze.