Sparta má Křetínského, Slavia se dohodla se Seznamem. Bude jejím mediálním partnerem

Zakladatel a majitel Seznamu Ivo Lukačovič napsal loni v létě na Twitter, kde je hodně aktivní, památnou větu: „Tvl, já jsem tak štastnej, že se nezajímám vo fotbal.“ A doplnil ji emoji v podobě míče. Do finále šel zrovna evropský šampionát fotbalistek a rozjížděla se i tuzemská nejvyšší liga, v jejímž prvním kole nejlepší tým předešlých let, pražská Slavia prohrál 1:0 s Hradcem Králové a vykročil levou nohou do nové sezóny, v níž následně opět nezískal titul.

A teď by to měl být právě Ivo Lukačovič, respektive jeho společnost, kdo pomůže Slavii získat znovu na vrch nad Spartou, případně Plzní. Seznam.cz se totiž nově stal mediálním partnerem nejstaršího českého fotbalového klubu. Cílem je zviditelnit jeho aktivity, přitáhnout pozornost a nejspíš i vydělat nějaké peníze.

„Chceme dosáhnout vyšší návštěvnosti našich zápasů i jejich sledovanosti a získat také více investic do rozvoje infrastruktury se zaměřením na mládež i na činnosti v oblasti společenské odpovědnosti. Spojení se Seznamem je logickým krokem ke splnění těchto cílů,“ prohlásil předseda představenstva Slavie, někdejší ministr obrany za ČSSD Jaroslav Tvrdík.

Ten Slavii řídí od roku 2015, kdy v ní získala majoritu čínská finanční skupina CEFC. Nyní je klub vlastněn čínskou státní investiční společnosti Citic Group. Tvrdík je jednou z nejviditelnějších postav čínských zájmů v Česku, měl historicky velmi blízko třeba k exprezidentu Miloši Zemanovi.

„Pokud chcete svojí filozofií a příběhem oslovit co nejvíce lidí, spojíte se s těmi nejlepšími. Mám radost i z toho, že je v Seznamu velké množství slávistů. Taková spolupráce je pak nejen ku prospěchu klubu a jeho okolí, ale také zahřeje fanouškovské srdce. Zároveň budou ze spolupráce benefitovat i kluboví partneři a sponzoři,“ dodal předseda představenstva SK Slavia Praha.

Největší rival slávistů, tedy letenská Sparta má také úzké napojení na přední mediální skupinu – jejím majitelem je čtvrtý nejbohatší Čech Daniel Křetínský, který spoluvlastní holding Czech Media Invest. Pod ten spadají třeba deníky Blesk, Sport či E15, časopis Reflex nebo rádia Frekvence 1 a Evropa 2.

Jak přesně bude spolupráce Slavie se Seznamem vypadat, se teprve ukáže, podle tiskových materiálů se ale fanoušci mohou těšit například na exkluzivní obsah v médiích spadajících pod Seznam. „Coby česká firma rádi podporujeme tuzemské sportovní aktivity a vím, že naši uživatelé vítají podrobné informace o zápasech, hráčích a strategiích. Ty jim budeme rádi přinášet v té nejlepší kvalitě, například prostřednictvím naší domovské stránky, portálu Sport.cz nebo publikační platformy Seznam Médium a klub podpoříme i marketingově,“ řekl Jiří Vítek, ředitel divize Obsahových služeb a sociálního ekosystému Seznam.cz.