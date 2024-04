Špicar: Z Green Dealu udělejme Real Deal. Čína dobře ví, proč napnula síly právě do elektromobility

Uložit 0

Čínská elektroauta nejsou jen konkurence válcující evropské automobilky, ale také možné bezpečnostní riziko, tvrdí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. „Snaha vysvětlovat nestačí, musíte mít výsledky. Dokud Evropa nedokáže vyrobit konkurenceschopný vůz a bude draze kupovat suroviny například z Číny, budeme mít problém,“ říká v podcastu Crunch. A naznačuje možná řešení. Celý rozhovor si můžete pustit na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar vtipkuje, že si jej do rozhovorů často zvou jako „proroka apokalypsy“, který vypichuje nepříjemné indikátory, že české ekonomice se v evropském kontextu příliš nedaří. „Jako Česko ztrácíme konkurenceschopnost – nejen vůči západní Evropě, kterou jsme přestali dohánět, ale i vůči Polsku, které nám dřív koukalo na záda. Deset let v podstatě stagnujeme,“ shrnuje Špicar v podcastu Crunch.

Jako důvod k optimismu uvádí jen to, že nejsme jedinou zemí Evropské unie, která ještě nedosáhla své předcovidové ekonomické výkonnosti – poslední týdny nám dělá společnost Finsko. „Myslím, že je doba, kdy místo konstatování musím začít nabízet nějaká řešení. Potřebujeme zkrátka nový transformační model, potřebujeme druhou ekonomickou transformaci, abychom znovu nabrali dech a začali dohánět vyspělejší země,“ dodává ekonom.

Číslo jedna je podle Špicara funkční a silný evropský kapitálový trh. „Když vidíte, co dělá pro Spojené státy jejich silný kapitálový trh, díky němuž vznikají firmy, které posílají lidi a náklad do kosmu, pochopíte, že jeden z velkých problémů nejen České republiky, ale Evropy jako celku je slabý kapitálový trh,“ tvrdí Špicar.

Foto: CzechCrunch Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

A dodává, že mnoho domácích úkolů má před sebou i Česko. „Změňte zaměstnanecké akcie tak, aby se v tom našly jak velké firmy, tak malé. Dostavte jádro, pořádně maximalizujte využívání obnovitelných zdrojů energie, začněte těžit na našem území vzácné suroviny a zrychlete povolovací procesy pro těžbu,“ vypočítává zástupce Svazu průmyslu a dopravy.

Zjemněme ostré hrany Green Dealu

Právě Špicarův svaz patří k institucím, které dlouhodobě prosazují realističtější pojetí Green Dealu, strategického plánu, jehož hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. O tom, že je potřeba masivně podpořit evropský průmysl a nastavit pro něj konkurenceschopnou strategii, ostatně minulý týden v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil i lídr evropských zelených do eurovoleb, nizozemský europoslanec Bas Eickhout – tedy jeden z politiků, kteří Green Deal z roku 2019 pomáhali prosadit.

„Dekarbonizace je globální trend. A my se musíme snažit bojovat se změnou klimatu, protože je reálná, vidíme to opravdu dnes a denně, ale chceme-li tímhle směrem jít, tak to musí být ekonomicky a sociálně udržitelné. Pokud tento trojúhelník má jeden ze svých úhlů příliš ostrý, paralyzuje ty ostatní,“ shrnuje Špicar pozici Svazu průmyslu a dopravy.

Budoucnost je čistý průmysl a energetika – zároveň je ale podle ekonoma nutné, aby v rámci konkurenčního boje s čínskými produkty Evropa myslela i na surovinovou soběstačnost. „Čína před mnoha lety zjistila, že ve spalovacích motorech Evropu pravděpodobně nikdy nedotáhne – proto bojiště přenesla na úplně jinou půdu, elektromobilitu. Několik let dopředu si začala zajišťovat zdroje nerostných surovin jak na vlastním území, tak mimo něj a to je obrovská výhoda. My jsme to v Evropě neudělali,“ vysvětluje Špicar.

„Velmi paradoxně dekarbonizace evropského průmyslu může znamenat zvýšenou závislost na Číně – to je velká strategická otázka, kterou musí Evropa brát velmi vážně. Takže chcete-li mít elektromobily bez závislosti na dovozu baterií, podívejte se na to, jaké máte doma nerostné suroviny, začněte je těžit. Neříkejte o těžbě, že je špinavá a že ji nebudete financovat, protože potom to znamená, že jste závislí na Kongu a na Číně,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor! Dozvíte se v něm také: