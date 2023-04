Spider-Man se vydává napříč paralelními světy. Dvojka animovaného hitu slibuje ohromující podívanou

Dlouho platilo dělení, že animované adaptace komiksů míří spíše na mladší publikum a mají nižší produkční kvality, zatímco ty hrané byly velkými blockbustery pro všechny. Před více než čtyřmi lety ale tuto rovnici zcela rozbil Spider-Man: Paralelní světy, který přišel s novátorským stylem animace a ohromil diváky. Teď vyšel poslední velký trailer na pokračování s podtitulem Napříč paralelními světy, které v červnu dorazí do kin.

Miles Morales – mladík, který se stal Spider-manem v jednom z možných vesmírů – v něm opustí svůj pokoj v Brooklynu a vydá se napříč multiverzem. Gwen Stacey alias jedna z alternativních pavoučích hrdinek Spider-Gwen ho totiž ještě na konci prvního filmu vyzvala, aby se s ní vydal postavit se mocnému zloduchovi.

Kdo jím je, se nejspíš dovíme až v kině. Velkým sokem se Milesovi ale stane také Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099. Antihrdina ze vzdálené budoucnosti – resp. paralelního vesmíru, kde je rok 2099 – šéfuje celé skupině pavoučích lidí známé jako Spider-Force. Jejich úkolem je chránit celé multiverzum a Miles s Gwen se s nimi na svých cestách dimenzemi setkají. Ke společné hrozbě ve formě tajemného zloducha se ovšem obě strany rozhodnou postavit jinak.

Pokud námět novinky trochu připomíná hraný film Spider-Man: Bez domova, její zpracování se prakticky jistě vydá zcela jinudy. Zápletka se totiž bude odehrávat v šesti různých vesmírech, přičemž, jak je vidět v traileru, každý z nich dostane vlastní styl animace jakoby pocházející od jiného kreslíře. Například domov Gwen Stacy Země-65 charakterizují vlivy impresionismu a akvarelových obrazů. New York roku 2099 zase dostal neofuturistický nádech tvorby Syda Meada, který se podílel na designech Blade Runnera.

Vedle nich se má objevit ještě Země-50101 vycházející z indických komiksů o Spider-Manovi a rozháraný Nový Londýn, který je domovem Spider-Punka. Informace o posledním z nových světů si tvůrci zatím nechávají pro sebe, slibují ale, že diváky nadchne. Jelikož hrdinové v každém z představených vesmírů stráví nemalou část děje, bylo nutné je skutečně do detailu vyšperkovat. „V podstatě jsme vytvořili pět filmů v jednom,“ řekl pro magazín Empire jeden z hlavních tvůrců filmu Christopher Miller.

Právě vizuální zpracování, které vypadá jako rozpohybovaná okénka komiksů, bylo hlavním tahounem chvály Paralelních světů a filmaři počítají s tím, že divákům v pokračování znovu předvedou něco, co ještě neviděli. Proto také na snímku podle Millera a spoluscenáristy Phila Lorda pracovala tisícovka lidí, prý více než na jakémkoliv jiném animovaném filmu v historii.

Ve Spider-Manovi: Napříč paralelními světy se samozřejmě vrátí Shameik Moore jako Miles Morales a Hailee Steinfeld jako Gwen Stacy. Znovu uvidíme/uslyšíme také Milesova pavoučího mentora ve středních letech s hlasem Jakea Johnsona. Spider-Mana 2099 pak hraje Oscar Isaac. Vedle nich diváci anglického znění uslyší také Daniela Kaluuyu (hlavní hrdina Uteč), Jasona Schwartzmana nebo Issu Rae.

Vysoce očekávaný animovaný blockbuster dorazí do českých kin 1. června. Představí přitom jen polovinu většího příběhu, jehož vyvrcholení má přijít 28. března příštího roku v pokračování Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Pracuje se pak ještě na spin-offu o Spider-Gwen a dalších hrdinkách s pavoučími geny.