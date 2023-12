Uložit 0

Největší hudební streamovací služba v poslední době již poněkolikáté propouští. Její zakladatel Daniel Ek oznámil, že kvůli pomalejšímu ekonomickému růstu a složitější situaci na trhu Spotify propustí sedmnáct procent svých zaměstnanců. Jelikož jich firma měla po celém světě přes devět tisíc, má jít o zhruba 1 500 lidí. V otevřeném dopise zaměstnancům Daniel Ek upřímně popsal, do jaké situace se Spotify dostalo a proč sahá k této výrazné redukci. Ve zkratce řečeno: k dispozici už není tak levný kapitál jako v předchozích letech, kdy firma nabrala spoustu nových posil, a teď jsou její náklady neúnosné.

Na zprávu o velkém propouštění pozitivně reagovaly trhy. Akcie Spotify na newyorské burze v pondělí rostly o více než osm procent. Od začátku roku vyrostly o více než 130 procent. Švédská streamovací služba navíc v posledním kvartálu oznámila pozitivní finanční výsledky, když její zisk dosáhl 65 milionů eur (1,6 miliardy korun). Podle Daniela Eka jsou ale i tak náklady firmy příliš vysoké, a proto nakonec sáhl k razantnímu kroku. Spotify už přitom propouštělo na začátku letošního roku zhruba 600 lidí a letos v červnu další zhruba dvě stovky.

V dopise zaměstnancům, který Spotify oficiálně zveřejnilo na svém webu a jehož přeložené zásadní části můžete přečíst níže, Daniel Ek připouští, že firmu teď opustí mnoho chytrých, talentovaných a pracovitých lidí, ale zároveň je přesvědčen, že je jeho rozhodnutí to nejlepší možné pro dlouhodobou budoucnost Spotify. Čtyřicetiletý miliardář ze Stockholmu, který Spotify založil před sedmnácti lety, říká, že se firma musí vrátit k tomu, co ji zdobilo na začátku, kdy měla omezené zdroje a dokázala být velmi efektivní a vynalézavá. To prý totiž v posledních letech ztratila.

Týme, v posledních dvou letech jsme kladli značný důraz, abychom ze Spotify vybudovali skutečně skvělý a udržitelné byznys – takový, který by měl dosáhnout našeho cíle stát se přední světovou audio společností a který bude trvale zajišťovat ziskovost a růst do budoucna. Ačkoli jsme učinili úctyhodné pokroky, o něž jsem se již mnohokrát podělil, stále máme před sebou spoustu práce. Ekonomický růst se dramaticky zpomalil a kapitál se zdražil. Spotify není v těchto reáliích výjimkou. To mě přivádí k rozhodnutí, které bude pro naši společnost znamenat významnou změnu. Abychom sladili Spotify s našimi budoucími cíli a zajistili, že máme pro nadcházející výzvy správnou velikost, učinil jsem obtížné rozhodnutí snížit celkový počet zaměstnanců v celé společnosti přibližně o 17 procent. Uvědomuji si, že to bude mít dopad na řadu osob, které se na této práci významně podílely. Abych byl upřímný, odejde od nás mnoho chytrých, talentovaných a pracovitých lidí. (…) Uvědomuji si, že pro mnohé bude propouštění tohoto rozsahu překvapivě velké vzhledem k nedávným pozitivním výsledkům našeho hospodaření a výkonu. Debatovali jsme o menších redukcích v průběhu let 2024 a 2025. Přesto jsem se vzhledem k rozdílu mezi naším cílovým finančním stavem a současnými provozními náklady rozhodl, že zásadní opatření k redukci našich nákladů je nejlepší možností, jak dosáhnout našich cílů. I když jsem přesvědčen, že toto opatření je pro naši společnost správné, chápu také, že bude pro náš tým nesmírně bolestivé. K pochopení tohoto rozhodnutí považuji za důležité posoudit Spotify jasnou a objektivní optikou. V letech 2020 a 2021 jsme využili příležitosti, kterou nám poskytl levnější kapitál, a významně jsme investovali do rozšíření týmu, vylepšení obsahu, marketingu a nových vertikál. Tyto investice se obecně osvědčily a přispěly ke zvýšení výkonu Spotify a k silnému růstu platformy v uplynulém roce. Nyní se však nacházíme ve zcela odlišném prostředí. A navzdory našemu úsilí o snížení nákladů v uplynulém roce je naše struktura nákladů na to, kde potřebujeme být, stále příliš velká.