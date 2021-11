Spotify už nebude alba standardně přehrávat v náhodném pořadí. Poděkovat za to můžeme Adele

Dávalo by smysl, aby Netflix standardně přehrával epizody seriálů v náhodném pořadí? U některých titulů, kde není dějová linka napříč celou sezónou, to tak skutečně dělá, třeba Hra na oliheň by ovšem zcela ztratila smysl. Spotify ale přesně takovým způsobem standardně přehrává všechna alba. Tedy přehrávalo, dokud mu to nezatrhla Adele.

U zobrazení jednotlivých alb na streamovací službě dosud dominovalo velké zelené tlačítko play, doplněné malou ikonkou, která indikuje, že jeho stisknutí znamená náhodné přehrávání. Přehrávat ve „správném“ pořadí samozřejmě bylo možné také, ale až vybráním první skladby v seznamu. Lze tedy říct, že náhodné přehrávání bylo primární volbou.

To se teď mění a zelené tlačítko se znakem play už žádnou další ikonku mít nebude. Když ho stiskneme, deska se začne reprodukovat tak, jak byla na Spotify vložena. Náhodné přehrávání, neboli „shuffle mód“, bude stále dostupné, ale až jako alternativní možnost, nikoliv hlavní. Podle všeho nicméně bude i nadále platit jako jediná možnost pro uživatele bezplatné verze streamovací služby na mobilních zařízeních.

Ke změně Spotify podle všeho přesvědčila známá britská zpěvačka Adele, které minulý týden v pátek vyšlo nové album s názvem 30. Jak upozornilo BBC, hudebnice na Twitteru napsala: „Bylo to jediné, co jsem od našeho proměnlivého odvětví chtěla. Do pořadí skladeb na albech nedáváme tolik času pro nic za nic. Naše umění vypráví příběh a naše příběhy by měly být slyšeny tak, jak jsme zamýšleli.“

Zpěvačka Adele přesvědčila Spotify Reprofoto: YouTube/Vogue

V době všudypřítomných playlistů a kompilací na to někdy můžeme zapomenout, umělci ale písně na albech většinou pečlivě skládají do správného pořadí. Klasičtí skladatelé jednotlivé kompozice řadili třeba do symfonií, nedlouho po vynálezu nahrávání zvuku se pak pro soubory písní vykrystalizoval formát alba.

Některá z nejoceňovanějších hudebních děl jako Abbey Road od The Beatles nebo The Dark Side of the Moon od Pink Floyd v přeházeném pořadí nedávají smysl zcela zjevně, protože u nich melodie skladeb přímo navazují. Pořadí je ale důležité i jinde, kde je každá skladba textem i hudebně výrazně jiná. Hudebníci se stále snaží vytvořit celistvou poslechovou zkušenost, střídající nálady i energii hudby.

Novinka od Adele sice zcela zjevnou návaznost mezi skladbami nemá, stále je u ní ale důležitý obecný příběh rozpadu manželství, který vypráví. Například skladba To Be Loved, široce označovaná za emočně nejvypjatější moment na albu, je zařazená na předposledním místě a následuje jí už jen závěrečné zklidnění, respektive vlastní poučení pro budoucnost. Pokud ji Spotify začne hrát jako první, hudební i narativní příběh alba se rozpadne.

30 nicméně prozatím sklízí úspěchy hlavně svými singly, dnes nevyhnutelným standardem vydávání hudby. První samostatná skladba Easy On Me, která vyšla už v polovině října, okamžitě pokořila rekord, když po celém světě nasbírala největší počet přehrání za jeden den. O něco později pak Adele se svou novinkou překonala rekord Billie Eilish. Desku 30 si do své osobní sbírky ještě před vydáním přidalo nejvíce lidí v historii služby Apple Music.

Adele tak uspěla v něčem, čemu se u svého předchozího alba z většiny vyhnula. Když v roce 2015 vyšlo album 21, ještě asi o půl roku později na streamovacích službách nebylo dostupné. Jednak to bylo pochopitelně proto, aby se prodalo více fyzických a digitálních kopií, jednak umělkyně podle všeho požadovala, aby Spotify její nové skladby nabídlo pouze platícím uživatelům.

Není přitom zdaleka jediná, kdo by si přál zrušení bezplatné verze streamovací služby – mnozí švédskou firmu pod vedením Daniela Eka kritizují kvůli rozmělňovaní příjmů od platících uživatelů. Odměny pro umělce pak jsou za stejný počet přehrání několikanásobně menší než u konkurenčního Apple Music nebo Tidalu.