Spotify zvedá ceny předplatného, Češi ale budou platit pořád stejně. Zdražování pocítí i Slováci

Zdálo se, že Daniel Ek nikdy nebyl fanouškem zdražování, loni ovšem naznačil, že by placený plán Spotify mohl na ceně vyrůst, aby firma zlepšila své finanční výsledky. A právě to se nyní děje. Jednička na poli hudebních streamovacích služeb oznámila zvýšení cen za předplatné Premium, pro Česko se ale zatím nic nemění. Jako jeden z mála trhů Evropské unie zůstane na standardní, ve srovnání s ostatními nižší částce.

Je to už přes deset let, co Spotify představilo balíček na bázi předplatného, kdy si uživatelé měsíčně platili za to, aby během poslechu nemuseli řešit reklamy a mohli mezi skladbami libovolně přeskakovat. Stále mohli využívat bezplatné verze, ale vzhledem k růstu všemožných streamovacích služeb a relativně přijatelné ceně začalo pro stovky milionů lidí po celém světě dávat větší smysl právě Premium, které vesměs žádné omezení nemá.

Spotify navíc dlouhodobě nepodléhalo trendům zdražování a americkým uživatelům, kteří si Premium předpláceli, od samotného vzniku placeného balíčku účtovalo standardní cenu 9,99 dolaru. Ve Spojených státech se ale situace mění – a nejen tam. Původem švédská služba zdražuje po letech zpravidla konstantních cen své předplatné i ve velké části Evropy (včetně Britských ostrovů), v několika zemích Asie a také v Austrálii.

Ve výčtu evropských zemí, kterých se zdražení dotkne, ale poměrně překvapivě chybí Česká republika. CzechCrunch oslovil Spotify s vysvětlením, proč byl tuzemský trh vynechán, zástupci firmy ale zatím rozhodnutí nekomentovali. Zatímco tak třeba ve Francii se napříč všemi předplatitelskými plány zvedla cena o jedno, respektive dvě eura v případě společných verzí Premium pro více účtů, Češi budou stále platit stejně.

Individuální předplatné je na hranici 5,99 eura, varianta Duo pro dva účty vychází na 7,99 eura, rodinný balíček s možností až šesti účtů stojí 9,99 eura a studentská verze je stále na úrovni 2,99 eura. Naopak třeba sousední Slovensko zdražování pocítí – o padesát centů si připlatí za předplatné Individual (6,49 eura), přičemž možnost Duo nově vychází na 8,99 eura z původních 7,99 eura. Verze Family se nemění, studentský účet nemají.

Nová cenová politika se dotkne velké části z více než dvou set milionů předplatitelů, každému z nich pak má dorazit e-mail s doplňujícími informacemi. Spotify nicméně uvádí, že první měsíc po nasazení nových cen se lidem bude stále strhávat původní cena, až pak se jim vyšší měsíční předplatné začne účtovat (v případě, že u Spotify nadále zůstanou). Zdražování přichází i do Rakouska, nicméně třeba Němci a Poláci budou – stejně jako Češi – platit stále stejně jako doposud.

„Tržní prostředí se od našeho uvedení na trh neustále vyvíjí – a abychom mohli pokračovat v inovacích, měníme ceny služby Premium na řadě trhů po celém světě. Tyto aktualizace nám pomohou nadále poskytovat hodnotu fanouškům a umělcům na naší platformě,“ píše Spotify v oficiálním vyjádření na svém blogu a přidává se tak například k Apple Music a YouTube Music, které své cenové tarify nedávno také měnily.