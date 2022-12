Stačily vám pohádky? Nabíjíme zbraně, lezeme do karavanu a doporučujeme, co si pustit o svátcích

Sledování tematických filmů je pro období svátků na konci roku stejně typické jako cukroví, světélkující jehličnany nebo bramborový salát. A zatímco televize i streamovací služby diváky od rána do večera zásobují bezpočtem různých, více či méně povedených pohádek a romantických komedií, v redakci CzechCrunche jsme se rozhodli vyprodukovat vlastní seznam.

Co by vlastně měl zahrnovat vánoční film? Lze ho označit za žánr se specifickým zpracováním, tématy či atmosférou? Nebo je hlavní podmínkou čas, v němž se odehrává děj? Ať už je to jakkoliv, naše tipy by měly nabídnout něco skoro pro každého, koho nebaví jen jedna pohádka za druhou. Začneme méně tradiční klasikou, pokračujeme nečekanými souvislostmi a skončíme u ryzí antiteze Vánoc pro otrlé.

Tomáš Chlebek, cynik, co se často dojímá, doporučuje:

Život je krásný

Začnu naprosto legendární klasikou, která nicméně v Česku není až tolik známá či populární. Život je krásný původně ani neměl být vánoční film – a jeho velká část je v zásadě depresivní drama. Jeho hrdinou je obětavý bankéř (ano, opravdu jde o naprostou fikci) George Bailey, jehož neštěstí a vykořisťování jeho komunity ze strany sobeckého boháče přivede na pokraj sebevraždy. Zasáhne ale Baileyho anděl strážný a začne mu ukazovat, jak by svět vypadal bez něj.

Variace na Dickensovu Vánoční koledu od režiséra Franka Capry zprvu finančně ani kriticky neuspěla, v 70. letech se ale dostala do veřejné domény a jako levnou náplň programu film začaly vysílat americké televize. Netrvalo dlouho a Život je krásný si získal velké oddané publikum a status vánoční klasiky – ba dokonce jednoho z divácky nejoblíbenějších filmů vůbec. Jeho příběh není zvlášť komplexní, některé myšlenky zastaraly a poskytuje jen povrchní sociální kritiku. Ale co na tom. Nakonec je to především velice dojemný příběh třeba o tom, jak důležité je i zdánlivě malé dobro.

Vojtěch Sedláček, seveřan, který u filmu dokáže uronit slzu, doporučuje:

Poslední závod

Mohyla tyčící se na krkonošském Zlatém návrší, respektive mnoha tajemstvími opředený příběh, který se k ní vztahuje, mě vždy fascinoval. V jilemnickém muzeu jsem hltal každý detail onoho osudného lyžařského závodu, který Bohumil Hanč nikdy nedokončil a který stál život i jeho kamaráda Václava Vrbatu. Film Poslední závod tento příběh vypráví stylem, díky kterému si uvědomíte, že mezi člověkem žijícím dnes a osobami žijícími před sto lety není zas tak velký rozdíl. Liší se kultura a prostředí, emoce jsou však po tisíce let neměnné.

Sára Goldbergerová, křehká dívka, která na Vánoce místo koled poslouchá střelbu ze samopalu, doporučuje:

Smrtonosná past

„Teď už mám samopal. Ho-ho-ho!“ To je jedna z hlášek, díky kterým je Smrtonosná past nefalšovaným vánočním počinem. Neprůstřelnost tohoto argumentu posiluje fakt, že se film odehrává ve vánočním čase, navíc během vánočního večírku v mrakodrapu Nakatomi Plaza.

Bohužel zlotřilí teroristé na křesťanskou oslavu narození Ježíše Krista nehledí, a tak natropí spoustu hloupostí, kvůli kterým je Bruce Willis jako policista McClane prakticky od začátku do konce dvouhodinového snímku zamazaný od krve. Cigarety se ale nevzdá, stejně tak ani peprných hlášek, které dokazují, že v osmdesátkách se ty filmy prostě točily jinak.

Jiří Svoboda, redaktor a filmový analfabet, se výjimečně na něco podíval a doporučuje:

Země nomádů



Vánoce jsou typicky o čase stráveném s rodinou, v klidu a míru. Jenže jak pro koho. Oscarový snímek podle předlohy Jessicy Bruder Země nomádů vypráví příběhy lidí, kteří se rozhodli opustit systém, celý svůj život zabalili do malých obytných vozů a křižují odlehlé části Spojených států. Někdy dobrovolně, ale někdy i proto, že jim ekonomická krize v roce 2008 sebrala vše.

Tvoří dohromady komunitu novodobých nomádů a žijí na nárazových brigádách, jako třeba v třídícím centru Amazonu. Tak trochu v melancholické a osamocené náladě tráví stejně i vánoční svátky. Film ukazuje náhled do sociální skupiny, která by dost možná zůstala jinak zcela neviditelná širší populaci. A připomíná, že k osobnímu štěstí často není třeba hodně.

Filip Houska, redaktor a editor, který nesmí být krmen po půlnoci, doporučuje:

Gremlins

Nedokážu si představit Vánoce bez kultovních filmů. A pro letošek vybírám nezapomenutelnou vánoční podívanou pod názvem Gremlins, která světu představila jedny z nejpodivnějších příšerek, gremliny, jež mají velmi specifická pravidla pro chov: nesmí jít na světlo, nesmí se namočit, a hlavně – nesmí být krmeni po půlnoci.

Ve snímku Gremlins je snad vše, co od netradičně pojaté rodinné pohádky potřebujete. Od roztomilosti těchto obludek přes hororovější atmosféru až po drama, které se naplno rozjede, jakmile gremlini začnou terorizovat jedno americké městečko. Pravidla totiž samozřejmě nebyla dodržena. A že jde o skvost, potvrzuje i fakt, že se na filmu podílel i slavný Steven Spielberg.

Tomáš Chlebek, redaktor se zálibou v ASMR, doporučuje:

Carol

Potkají se úplnou náhodou, když se Carol snaží vybrat dárek pro svoji dceru a Therese pracuje u pokladny. Od prvního okamžiku je ale mezi nimi skoro hmatatelné pnutí. A zatímco Therese, mladá žena hledající svoje místo ve světě, ho vnímá poprvé a nedokáže ho pojmenovat, Carol už s ním má zkušenost – ničí jí totiž. Ani jedna z nich si nicméně nenechá konzervativní společností Spojených států 50. let diktovat, co a ke komu může cítit. Prosté chvíle trávené spolu jsou vzepřením.

Ačkoliv jsem Carol viděl několikrát, trvalo mi si uvědomit, že je to vlastně vánoční film. A nejen proto, že se odehrává ke konci roku. Kdežto sváteční romantické komedie se už dávno staly jedním velkým, otravným klišé bez jakýchkoliv uměleckých ambicí, v romanci Todda Haynese humor a šablonovitý patos nahrazuje precizní režie a prostý, leč zcela přesvědčivý milostný příběh. Úchvatný je každý detail, od subtilního herectví Cate Blanchett i Rooney Mara, jejichž vztah se z většiny odehrává na úrovni očí a drobné mimiky, po styl, který tlumenými barvami, svícením či kompozicí záběrů podmanivým a citlivým způsobem zprostředkovává zakázanou lásku.

Lucie Černohlávková, která si o Vánocích zapálí maximálně vonnou tyčinku, doporučuje:

Zahulíme, uvidíme 3

Až budete příští rok před Vánoci po nocích zoufale balit dárky, přijde vám tahle bláznivá a totálně ujetá komedie dokonale k duhu. A stejně tak jakýkoliv večer mezi svátky, kdy čas tak nějak stojí. Věřte mi, přesně takhle jsem se s ní totiž před lety seznámila já a od té doby k mým Vánocům patří.

První dva díly dobrodružství dvou kamarádů Harolda a Kumara, kteří se kvůli své lásce k marihuaně dostávají do neuvěřitelně vykonstruovaných situací, jsem dokoukala až později a tolik mě nechytily, vánoční vydání je pro mě ale klasika. Nechybí postřelený Santa, zpívající Neil Patrick Harris, sjeté batole, ostrý tatínek z Mexika… Je to přesně ta kombinace, které veškeré přehánění odpustíte. Vypněte mozek a užívejte si to.

Michal Mančař, který nedá ani tři žongly, doporučuje:

Ted Lasso

Mistrovství světa v korupci (promiňte, v Kataru) navzdory sportovnímu spektáklu nechává ve fotbalových fanoušcích hořkost. Sladký pocit sváteční i všednodenní pohody do duší ale navrátí nekonečně velké srdce a úsměv Teda Lassa, trenéra fotbalu. Amerického. Který začne trénovat fotbal klasický. A rovnou v Anglii.

Na první dobrou byste podle popisu čekali něco primitivně prvoplánového (byť ne nutně nezábavného), ale místo toho dostanete ten nejmilejší seriál za spoustu sezon, který i v dílech, které se neodehrávají v zimě, nese něco z kouzla Vánoc. Fotbalu přitom nemusíte rozumět. Ale současně je nutné říct, že football is life!

Filip Houska, redaktor a editor, který i rád kupuje věci do koupelen, doporučuje:

Teorie velkého třesku – Hypotéza dárkových předmětů do koupelen

Hypotéza dárkových předmětů do koupelen (11. díl 2. řady) je za mě jeden z nejpovedenějších dílů celého slavného sitcomu Teorie velkého třesku. A paradoxně se odehrává o Vánocích, respektive těsně před nimi, kdy Sheldon, který je z principu neslaví, řeší, jak koupit dárek pro Penny, která ho vystavila před naprosto šokující situaci.

Nejlepší na tom celé je, jak se Sheldon snaží až kriticky dodržovat pravidla, která se podle něj s výběrem dárků pojí. A ano, určitě se s jeho přístupem v nějakých ohledech ztotožníte. Pokud se chcete o Vánocích od srdce zasmát a připomenout si mistrovské dílo dua Churk Lorre a Bill Prady, dejte si to hned po Pelíškách.

Tomáš Chlebek, redaktor, který si tento seznam tak trochu uzurpoval pro sebe, doporučuje:

Antikrist

Na závěr mi nepřijde od věci zmínit film, který je absolutní antitezí všech předchozích titulů i jakýchkoliv hodnot spojených s Vánoci. Antikrist představuje bezejmenného muže a ženu, kteří při chvíli nepozornosti, když souloží, tragicky přijdou o dítě. Muž, zasloužilý psycholog, se se ztrátou vypořádává v klidu, žena ale bez ustání trpí. Její hluboká deprese je ovšem jen katalyzátorem pro střet archetypů, racionality a chaosu přírody.

Jeden z nejkontroverznějších titulů ve filmografii už tak zpravidla kontroverzního Larse von Triera vznikl v době, kdy se sám tvůrce potýkal s depresí a snímek natočil jako svou „očistu“. V tom smyslu, že hrdiny Antikrista provádí peklem (ironicky pojmenovaným Ráj), z něhož i přeživší odchází jako poražený.

Je to divácky velice náročný film, který nelze doporučit divákům s nízkým prahem tolerance pro fyzické i psychické násilí. A se svými archetypy pohlaví, náboženskou alegorií a vlastní nejednoznačnou mytologií je stejně náročné mu porozumět. V každém případě ho ale prožijete způsobem jako prakticky nic jiného, ani na tomto seznamu, ani jinde.