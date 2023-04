Stanici Brno-Královo Pole čeká rekonstrukce. Její součástí bude nový podchod a lávka

Kdo cestuje vlakem a má tu čest se současnou podobou stanice Brno-Královo Pole, dobře ví, jak omšele a bezútěšně vypadá. A to i přes veselou růžovou barvu fasády, která je však po letech přece jen už trochu vybledlá. Výpravní budova zde stojí od 50. let a vedení města skloňuje její rekonstrukci už více než dekádu. Jasné obrysy ale získala až nyní, kdy necelý rok po tom, co město a Správa železnic oznámily plány na opravu, získala nová podoba stanice pravomocné stavební povolení.

Stanice Brno-Královo Pole volá po rekonstrukci už dlouho. Radní dané městské části pro ni v minulosti oslovili architekta Petra Parolka, který navrhl možná až příliš ambiciózní staniční budovu po vzoru organické architektury. Její hmota totiž měla být vytvarována do podoby vážky v rozletu. Samotná studie přišla na sedm milionů korun a stavba měla vyjít na 700 milionů. Zastupitelstvem však byla nakonec zamítnuta kvůli přílišnému megalomanství.

Správa železnic nepřestala o rekonstrukci usilovat a v roce 2019 požádala o vydání územního rozhodnutí. Přišla s o poznání konzervativnějším návrhem dvoupodlažní staniční budovy. S vedením města se Správa železnic dohodla, že zajistí všechny práce a město uhradí náklady spojené se svým záměrem, tedy podchodem, který vznikne souběžně s rekonstrukcí.

Foto: Správa železnic Nová stanice nabídne moderní zázemí pro cestující

„Pro co nejrychlejší a nejkvalitnější provedení rekonstrukce nádraží v Králově Poli včetně našeho záměru vybudování pohodlné, rychlé a bezpečné cesty pro pěší od ulice Myslínova je nezbytné, aby vše probíhalo v úzké koordinaci bez nežádoucích časových prodlev. Dnes schválené řešení, že Správa železnic jako hlavní investor zajistí prodloužení podchodu a město uhradí náklady s tím spojené, je vlastně jediné možné,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková.

V současnosti totiž lidé využívají podchod, který se od stanice nachází asi čtvrt kilometru. Představitelé města navíc plánují vybudovat také navazující lávku, která povede přes Ponávku rovněž do Myslínovy ulice. Dokončena by měla být ve stejné době jako podchod. Město plánuje do usnadnění pohybu v oblasti stanice pro pěší investovat v případě lávky 28,6 milionu korun a v případě podchodu 17,6 milionu korun.

Správa železnic tedy zajistí stržení původní budovy a postaví dvoupodlažní bezbariérový objekt se zázemím pro cestující s čekárnami, toaletami a úschovnými skříňkami pro zavazadla. Rekonstrukce zahrne také výstavbu nových ostrovních nástupišť, výměnu koleje v úseku Brno-Maloměřice – Kuřim a kompletní obnovu zabezpečovacího zařízení. Díky tomu se rychlost vlaků, které zde projíždějí, bude moct zvýšit až na 120 kilometrů za hodinu.

Původně byla realizace naplánována již na začátek letošního roku, nakonec ale rekonstrukce nabrala zpoždění. Začne tedy v roce 2024 a předpokládané náklady činí 2,8 miliardy korun. Během dubna má Správa železnic vypsat tendr na stavební práce. A cestující, kteří budou stanici využívat v průběhu výstavby, budou mít provizorní zázemí v mobilních kontejnerech.

S přispěním ČTK