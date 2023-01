Chtěli byste být kouzelníkem? Snad každý, kdo četl nebo viděl Harryho Pottera, odpoví kladně. Jenže co naplat, zákony fyziky našeho světa jsou neúprosné a nemagické. Možnost čarovat tak zůstává jen ve snech fanoušků kouzelných příběhů. Už brzy se ale magie stane o něco opravdovější, než je v pouhých představách. Zapsat se do kouzelnické školy a prožívat čarovná dobrodružství budete moci v nové harrypotterovské hře Hogwarts Legacy, jež zakrátko vychází.

Hogwarts Legacy je veleočekávaná videohra ze světa Harryho Pottera, v níž se stanete studentem Školy čar a kouzel v Bradavicích. Přesně té, kterou navštěvoval obrýlený hrdina giganticky populární knižní série od J. K. Rowlingové. Hra pro jednoho hráče, v níž budete zažívat podobné lapálie jako Harry, Ron a Hermiona, plnit rozmanité úkoly a postupně vylepšovat své magické schopnosti, vyjde už 10. února na PC a nové generace konzolí PlayStation a Xbox. Splněný sen mnoha fanoušků se nyní představuje v příběhovém traileru.

Fantastická zvířata, draky, poštovní sovy i zástupce čtyř studentských kolejí bradavické školy nicméně budou hráči potkávat v době, kdy ještě žádný Harry Potter nebyl a ani Vy-víte-kdo ještě čarodějný svět neohrožoval. Hogwarts Legacy se odehrává koncem 19. století. To však rozhodně neznamená, že by Ministerstvo kouzel nemělo co na práci. Vámi ovládaný hlavní hrdina – jak už to tak bývá – totiž nebude jen tak obyčejný student, ale bude klíčem ke starobylému tajemství, jež budete postupně odhalovat.

Největší touhu dost možná milionů fanoušků Harryho Pottera pak hra vyplní už v prvních okamžicích, kdy hráči zhmotní své představy a vytvoří si postavu. Kromě její podoby si samozřejmě zvolíte i příslušnost ke Zmijozelu, Havraspáru, Mrzimoru nebo Nebelvíru. Budete mít přímo na výběr, nemusíte se spoléhat jen na rozmary Moudrého klobouku, který v Bradavicích jinak studenty do jednotlivých kolejí rozřazuje. Avšak neužijete si úplně první krůčky kouzelnických učňů, do magické školy totiž váš hrdina nastupuje až v pátém ročníku.

Kromě dohánění znalostí čar a kouzel se nicméně můžete těšit na budování přátelství se spolužáky, dost možná se tak Bradavice budou dávno před Harrym a spol. třást před neplechami úplně jiné dobrodružné party kouzelných kamarádů. Společně s počítačem ovládanými kumpány i sólo se pak budete vedle samotného studia (včetně vaření lektvarů) věnovat především mimoškolním aktivitám. Budete se tak utkávat v magických duelech s nepřáteli lidskými i fantastickými, ale třeba i osedláte thestrála nebo hipogryfa.

Znalce Harryho Pottera pak otevřený svět hry potěší přítomností známých míst, kromě samotných Bradavic například Prasinek nebo Příčné ulice. Nebudou chybět ani některé postavy známé ze stránek knih, ačkoliv kvůli časovému zasazení hry jsou jejich tváře spíš přízračnějšího rázu. Těšit se můžete na setkání s duchy Baculaté dámy, Skoro bezhlavého Nicka či poltergeista Protivy.

A když ještě na scéně nemůže být Volde-, tedy Vy-víte-kdo, role záporáků se ujmou vůdce skřetího povstání Ranrok a jeho temný kouzelnický spojenec Victor Rookwood. Hogwarts Legacy totiž představí i nové postavy, byť třeba se známým jménem. V profesorském sboru se tak objeví Phineas Nigellus Black nebo Matilda Weasleyová, jejichž příjmení dávají vzpomenout na známé kouzelnické rodiny z pera J. K. Rowlingové. Sama autorka se na tvorbě hry jinak přímo nepodílí.

Dohrání Hogwarts Legacy prý zabere přes třicet hodin, pár měsíců po únorové premiéře vyjde také na Nintendo Switch a starší verze Xboxů a PlayStationů. Samozřejmě to nebude první videoherní počin na motivy Harryho Pottera, každou z knih doprovázela přinejmenším jedna hra. Nebyla to přitom jen akční dobrodružství, ale třeba i sportovní simulátor famfrpálu nebo herní spojení známé značky a LEGO. Blížící se novinka však slibuje nejrozsáhlejší, nejkouzelnější a nejpropracovanější zážitek. Tak tedy – accio Hogwarts Legacy!