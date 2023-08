Star Wars jsou v kreativní krizi. Nový seriál Ahsoka je fajn zábava, postrádá ale vlastní tvář

Komentář Tomáše Chlebka: Před několika dny na Disney+ vyšly první dvě epizody nového seriálu ze světa Star Wars. Pod názvem Ahsoka se skrývá rytířka Jedi, někdejší žačka Anakina Skywalkera, která se snaží předejít návratu zla k moci. Hrdinka, známá hlavně z animovaných seriálů z předaleké galaxie, po několika menších rolích v hraných seriálech Disney+ dostala vlastní příběh, zatím to ale nevypadá, že jím prorazí do širokého povědomí. Seriál Ahsoka totiž působí hlavně jako další položka do knihovny titulů streamovací služby, která těží z duševního vlastnictví firmy, do níž patří.

Seriál Ahsoka měl přitom určité předpoklady přijít s něčím zajímavým. Postavu rytířky Jedi s oranžovou kůží vymyslel George Lucas s Davem Filonim jako důležitý prvek skládačky proměny Anakina Skywalkera, časem si ale získala fanoušky i jako samostatná hrdinka. Právě Dave Filoni, mezi jinými spolutvůrce Mandaloriana nebo vychvalovaného animáku Star Wars: Vadná várka, má na starosti i novinku, která dějově navazuje na jiný jeho seriál, Star Wars: Povstalci.

Ahsoka se odehrává po pádu Impéria, v době zdánlivého klidu. Jednak ale mnozí poražení zůstávají tajně věrní předchozímu režimu, jednak mimo zraky vrcholných činitelů probíhají snahy obnovit moc Velkoadmirála Thrawna, který by mohl stanout v čele skupin usilujících o další převrat. Titulní hrdinka seriálu hledá mapu, která by ji k Thrawnovi zavedla, zatímco čelí silné konkurenci ze strany tajemné dvojice ovládající jak světelný meč, tak Sílu.

Ahsoka působí lépe než některé předchozí seriály ze světa Star Wars. Odehrává se v atraktivnějších prostředích než v nudných odstínech béžové v pouštích Boba Fetta: Zákonu podsvětí a nemalé části Mandaloriana. Příběhový oblouk je od začátku jasněji definovaný a postavy mají zřejmé cíle, takže se netopíme ve zvláštní sérii flashbacků nebo bezcílně nehledáme, co vlastně s hrdiny udělat jako v Obi-Wan Kenobim. Tvůrci se ale prozatím nezmohli na žádnou invenci v tom, o čem vlastně Ahsoka pojednává.

Velice výrazně je to vidět zejména v kontextu s loňským počinem Andor. V těch nejobecnějších rysech je jeho námět o vzestupu odboje proti Impériu variací na dobře známý, pro Star Wars zcela klasický příběh. Scenárista Tony Gilroy z něj ale vytvořil vyprávění o tom, jak zlo autoritářského režimu v praxi funguje a jak náročné je se mu vzepřít.

Ahsoka naproti tomu – alespoň prozatím – prvky fantaskního světa využívá přesně stejným způsobem jako ostatní tvorba od Disney, která se v něm odehrává. Pozornost se stáčí ke stereotypu, od postavy bývalé žačky Ahsoky Sabine, jejíž rebelská povaha se spokojí s neúctou k oficiálním ceremoniálům, počmáraným stěnám v bytě a krátkým vlasům, přes robotického kolegu Ahsoky, který doplňuje zejména počet postav, až po samotnou titulní hrdinku, jež postrádá hlubší charakterové motivace.

Totéž platí o vizuálním zpracování seriálu. Na jedné straně z většiny působí jako plnokrevný titul ze Star Wars plný futuristického designu, vesmírných lodí, droidů a podobně. Hezkým, poměrně draze vypadajícím obrazům ale chybí jakýkoliv výraznější charakter, který by z Ahsoky učinil soběstačné dílo nebo vytvořil dojem světa, který někde skutečně existuje – a postavy v něm skutečně žijí.

Naprostá většina prostor působí sterilně, omezujíc se na prosté zaměnitelné pozadí. Opět pro srovnání nelze nezmínit Andor, jehož špinavá estetika, začleňování skutečné architektury a minimum zelených pláten dokázaly snadno přesvědčit, že jsme na jiné planetě plné vlastní historie, stejně jako její obyvatelé.

Foto: Disney Postavy Ahsoky Tano a Hery Syndully v seriálu Ahsoka

Samozřejmě je třeba poznamenat, že vynášet soudy o osmidílné první řadě na základě pouhých dvou epizod může být předčasné a seriál se v následujících týdnech může rozvinout do komplexního díla s vlastní tváří. V současnosti ale není vůbec snadné identifikovat předpoklady, které by k tomu měly vést.

Jak jsme psali v komentáři k Andoru, Ahsoka prozatím potvrzuje, že Star Wars pod taktovkou Disney jsou v kreativní krizi, neschopné se posunout za hranice prázdné ikonografie franšízy a ohraných zápletek, které slouží jen samy sobě, bez zjevných ambicí o hlubší uměleckou výpověď.

Je to nenáročný, snadno stravitelný obsah doplňující knihovnu Disney+ a seriál pro diváky, kteří si chtějí ukrátit čas, potažmo skutečně velké fanoušky Star Wars, kteří potřebují znát každý detail franšízy. Je snadné si seriál užít, ale když jsme viděli, co v rámci Star Wars může vzniknout, je těžké nechtít mnohem víc.