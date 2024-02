Stará tvář a mladá duše. Horská chalupa propojila vzpomínky pamětníků s potřebami moderních horalů

Uložit 0

Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš stojí chalupa, která dokonale zapadá do zdejšího prostředí. Působí, jako by tu stála od nepaměti, jen si v poslední době prošla citlivou péčí, která z ní smetla nánosy času. Ve skutečnosti se však jedná o novostavbu, jejíž majitelé se rozhodli vrátit minulost a propojit ji se současností.

Chalupa stojí nedaleko Harrachova a slouží veřejnosti v rámci nabízených pobytů i rodině a přátelům investora, jehož firma Projectica podobu domu také navrhla. Vycházela přitom z tradiční jizerské architektury a původní historické chalupy, která tu dřív stála.

„Měli jsme možnost nahlédnout do historie tohoto místa, kterou nám vyprávěla původní majitelka. Možná, že i její vzpomínky ovlivnily celý charakter chaloupky. Do místa jsme chtěli promítnout zachování původu, tradic, řemesla, lokálnosti a současně mu vdechnout novost, svěžest, otisk dnešní doby i toho, co je blízké naší rodině,“ vysvětluje investor s tím, že téměř veškeré dřevěné části byly vyrobeny ručně na míru domu, střechu pokrývá tradiční šindel a původních tvarů se drží i okna.

Tradice je přítomna i v interiéru. Dispozice vnitřních prostor opět kopírují původní historický stav, kdy přízemí tvoří velkorysá světnice s kachlovými kamny, posezením a zázemím kuchyně. Je zde možné rozevřít velké francouzské okno, čímž se celý prostor propojí se zahradou. V přízemí je také koupelna a ve vrchním patře se nachází dvě ložnice, kde se vyspí až osm osob.

U podobných projektů je vždy výzvou vybrat patřičné vybavení objektu, které musí vyhovovat potřebám 21. století, zároveň však nenarušovat tradiční atmosféru. K řešení interiérového designu proto byla přizvána Denisa Strmisková, která se pokusila najít onu tenkou hranici mezi minulostí a současností.

„Kombinovali jsme záměrně několik druhů a odstínů dřev, kovy a světlé tóny, v detailu se potom prostory promítá teplá oranžová barva. Mobiliář je navržený v jednoduchém tvarování a v kvalitních materiálech kovu či masivního dřeva. Řada nábytku je vyrobena na míru truhlářskými dílnami nebo jde o repasi starých kusů nábytku a osvětlení,“ nastiňuje řešení designérka.

Exteriér pracuje s kombinacemi tmavého dřeva, které se objevuje na čelním štítu i opláštění stěn. V kontrastu k nim jsou bílé omítky, bílá okna a okenice a rudé dveře, které svítí na dálku.

V interiéru se naopak pracuje se světlým dřevem, ze kterého jsou podlahy i podhledy stropů s přiznanými trámy. Kachlová kamna dostala netradiční, zámecky bílou barvu tak, aby korespondovala s barvou vnitřních omítek a oken. Jiné části domu naopak mají dřevěné obklady stěn a bíle dlážděnou podlahu.

Cílem investorů bylo vytvořit minimalistické prostředí podtrhující atmosféru místa. Rodina má v plánu chalupu navštěvovat celoročně. V zimě si zde užívat na běžkách, na jaře chodit na procházky, během teplých letních večerů dělat táboráky a na podzim se zahřívat u kachlových kamen.