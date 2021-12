Vznikl v roce 2012 s jasnou misí – zprostředkovat internet všem na planetě pomocí satelitů. Startup OneWeb zůstal ale tak trochu upozaděn za slavnějším a masivnějším systémem Starlink od společnosti SpaceX. Věřit mu loni přestali i investoři, ale jak se zdá, původem britský projekt se dostal zpět na nohy a počet svých satelitů počítá už ve stovkách.

Do března 2020 stihl tým po vedením zakladatele Grega Wylera vypustit na oběžnou dráhu šest testovacích a dvě standardní dávky internetových satelitů po 34 kusech. Pak ale přišla rána, hlavní investor v podobě japonské SoftBank odmítl poskytnout další peníze, a tak nezbylo nic jiného než vyhlásit bankrot a propustit asi 450 zaměstnanců z původních 530.

Na lepší časy se začalo blýskat na podzim 2020, kdy se do záchrany firmy zapojila sama vláda Spojeného království i Eutelsat, evropský zprostředkovatel satelitů. Největším akcionářem se nově stal indický konglomerát Bharti Enterprises a v prosinci 2020 již vyletělo na oběžnou dráhu dalších 36 internetových satelitů.

Tým OneWeb s várkou satelitů připravených ke startu Foto: OneWeb / Twitter

Poslední, dvanáctý start si OneWeb připsal v pondělí. Zatím si drží stoprocentní úspěšnost letů – jistý podíl na tom má zřejmě i fakt, že ke startům oproti SpaceX nevyužívá žádné znovupoužitelné stroje, ale časem ověřené a spolehlivé ruské rakety Sojuz 2.1b. Ty startují z kazašského kosmodromu Bajkonur i ze stále budovaného ruského kosmodromu Vostočnyj.

Zajímavý je i způsob, jakým OneWeb své satelity zprovozňuje. Raketa družice vynáší nejprve do výšky kolem 500 kilometrů nad zemským povrchem, satelity pak ale samostatně stoupají v průběhu několika týdnů, dokud nedosáhnou své provozní výšky 1 200 kilometrů od Země. Satelity konkurenční služby Starlink společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska operují ve výšce asi 550 kilometrů.

Cílem projektu je zajistit přístup k vysokorychlostnímu internetu z kteréhokoli místa na světě, ať už na zemi, na moři, nebo ve vzduchu. Z dosavadní komunikace, kterou OneWeb zveřejňuje, je patrné, že se chce oproti Starlinku více soustředit na firemní zákazníky z leteckého průmyslu nebo námořní přepravy.

Zákazníci OneWebu budou pro komunikaci se satelitní sítí používat modem o velikosti kufříku, který jim umožní stahovat data rychlostí téměř 200 megabitů za sekundu, nahrávání poběží asi 30megabitovou rychlostí. Podle společnosti je nyní připojení k dispozici severně od 50. rovnoběžky severní šířky, která prochází jižním okrajem Prahy. Společnost chce dále rozvíjet připojení na jižní polokouli, jako poslední bude vyplňovat mezeru v pásmu kolem rovníku.

Raketa Sojuz startující se satelity OneWeb Foto: OneWeb / Twitter

Konstelaci OneWeb tak aktuálně tvoří 394 satelitů. Hotovou síť bude tvořit 648 družic, které chce firma dostat do vzduchu do konce příštího roku. Co do počtu tak bude výrazně úspornější než Starlink Elona Muska, který chce svých satelitů dostat do vesmíru řádově desítky tisíc.

Jelikož Starlink operuje v relativně malé výšce, už se tak nejednou dostaly jeho satelity do křížku jinými objekty na oběžné dráze. Naposledy si u Organizace spojených národů stěžovala Čína, že během letošního roku musela dvakrát uhnout z cesty Starlinku nová čínská vesmírná stanice zvaná Nebeský palác.

S přispěním ČTK.