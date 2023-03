Startup Čecha v Oxfordu umí najít nejčastější typ rakoviny. Získal přes 300 milionů korun

Medicínsko-technologický startup Optellum českého vědce Václava Potěšila oznámil, že na svůj rozvoj získal 14 milionů dolarů, tedy v přepočtu přes 300 milionů korun. Investory zaujala jeho umělá inteligence, která umí najít nádory plic v době, kdy jsou ještě velmi dobře léčitelné. Obvykle na ně lékaři přicházejí v pokročilých stadiích, kdy se naděje pacientů na dožití pohybuje kolem 20 procent. S projektem Optellum by to mělo být 90 procent.

Rakovina plic je vůbec nejobvyklejším typem rakoviny. Každoročně na ni umírá kolem 1,8 milionu lidí, z velké části proto, že nádory v plicích rostou téměř neznatelně – bez bolesti a dalších projevů dokud nejsou příliš velké. Přijít na ně dřív se snaží řada společností po celém světě, málokdo má ale tak dobře nakročeno jako společnost Optellum.

Britská společnost, kterou založil Čech Václav Potěšil, funguje podobně jako mnoho aktuálních projektů spojujících technologie a medicínu – naučila umělou inteligenci hledět na snímky a najít v nich to, co lidé většinou přehlédnou. Případně to, o čem třeba ani netuší, že značí zdravotní problém.

V tomto případě hledí na snímky z počítačové tomografie, tedy z takzvaného CT vyšetření. Ani to není odlišné od mnoha jiných plánů – Optellum má ale důležité certifikace od zdravotnických regulátorů v Británii i ve Spojených státech, jeho projekt klinicky ověřovaly přední světové univerzity, spolupracuje s firmami typu GE Healthcare či Lung Cancer Initiative společnosti Johnson & Johnson.

„Optellum je jedna z řady společností, které převádějí výzkum předních britských univerzit do komerčně životaschopných produktů, jež můžou změnit způsob poskytování lékařské péče. Jsme tak nadšeni, že se teď můžeme stát součástí jejího úspěchu a uplatnit zkušenosti se škálováním softwaru a deep-tech společností,“ popisuje Stephen Johnson, investiční ředitel společnosti Mercia.

Ta investiční kolo vedla, v jejím portfoliu jsou další projekty využívající technologie umělé inteligence a strojového učení, které se soustředí právě na oblast zdravotnictví. Vedle této společnosti poslaly peníze kalifornský Intuitive Ventures, newyorský Black Opal Ventures a už dřívější investoři včetně St John’s College na Oxfordské univerzitě či IQ Capital.

Peníze Optellum hodlá směřovat na zmíněné škálování, komerční spuštění ve Velké Británii a Spojených státech, ale i urychlení výzkumu a rozšíření platformy. Chce, aby data, která má systém k dispozici, přispěla k personalizované medicíně přizpůsobené na míru konkrétním pacientům. A informace získané z obrázků by ráda spojovala s molekulárními daty, robotikou i daty z krevních testů. Dohromady už Optellum nasbíralo přes 15 milionů dolarů v předchozích investičních kolech a díky grantům.

Už teď dává dohromady ve své virtuální klinice, jak projekt označuje, víc různých zdrojů, které mají personalizované medicíně pomoct. Shromažďuje je na jednom místě a zjednodušuje tím rozhodnutí, jak v léčbě postupovat dál. Potěšil, který v projektu působí jako obchodní ředitel a člen správní rady, pro specializovaný server Vator vysvětloval, že vedle toho Optellum sleduje vývoj nemoci u pacientů, u kterých se nádory prokázaly.

„Abychom mohli optimálně rozhodovat o léčbě pacientů s malými nádory v raném stadiu, nebo dokonce s předrakovinnými nádory,“ popisoval. „Takové modely pomůžou lékařům při rozhodování o optimální léčbě a umožní jim připravit individuální plán vhodný pro konkrétního pacienta v konkrétní čas,“ uvedl.