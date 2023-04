Startupistka prodala svou firmu bance za 175 milionů dolarů. Jenže byznys si nejspíš vymyslela

Jamie Dimon je pravděpodobně nejúspěšnějším a nejvlivnějším bankéřem současnosti, už osmnáct let vede největší americkou banku JPMorgan Chase. Když hodnotil s investory výsledky za loňský rok, v jednu chvíli musel říct něco, co lidé jako on říkají jen neradi: „Byla to obří chyba.“ Šlo o akvizici firmičky jménem Frank, kterou Dimonova banka koupila v roce 2021 a která má našlápnuto vstoupit do zlatého fondu startupových podvodů.

V příběhu se sice jako v případě Elisabeth Holmesové a jejího Theranosu netočí propálené miliardy dolarů, nýbrž jen vyhozené desítky milionů, nicméně okolnosti jsou velmi podobné: mladá, mediálně zručná podnikatelka s parádně znějícím projektem s údajně mnoha uživateli a klienty, kteří se ovšem po bližším prozkoumání rozplynou jako ranní mlha.

JPMorgan Chase koupili pět let starý startup jménem Frank v roce 2021 za 175 milionů dolarů. Šéfkou, spoluzakladatelkou a hlavní tváří startupu byla dnes jednatřicetiletá Charlie Javiceová. Ve chvíli, kdy její podnik banka kupovala, tvrdila, že má přes čtyři miliony registrovaných uživatelů – vysokoškolských studentů, kterým pomohla získat finanční pomoc od americké vlády.

Největší banka si od toho slibovala, že získá přístup k potenciálně atraktivní klientele. Javiceová se totiž ráda chlubila, jak všem těm milionům mladých mužů a žen pomohla zvládnout údajně gargantuovsky složitou a byrokratickou cestu k příspěvkům na pomoc a že s nimi opakovaně spolupracuje. Už tehdy někteří lidé upozorňovali, že v příběhu něco nesedí, třeba proč a na čem by s ní spolupracovali lidé, kteří už peníze od vlády dostali…

Nicméně rok 2021 bylo rokem startupové mánie, valuace firem i bez zjevných ekonomických výsledků rostly strmě nahoru, všude bylo dost peněz a ani slavná JPMorgan Chase nechtěla zůstat stranou rozjetého investičního vlaku. Na Javicovou po akvizici připadlo 45 milionů dolarů (zbytek dostali další podílníci) a dalších 20 milionů jako prémie, pokud zůstane coby manažerka v bance a bude s projektem pomáhat.

Jenže velmi záhy se ukázalo, že dost možná není nic, s čím by mohla pomáhat: nedlouho po nákupu banka podnikla e-mailovou kampaň cílenou na klienty Franka, oslovila jich 400 tisíc a sledovala, co se bude dít. A ono se nedělo vůbec nic. Respektive z oněch 400 tisíc adres si pouhých 103 lidí kliklo na odkaz. Navíc sdělení dorazilo do schránek jen 28 procentům respondentů, což bylo hodně podezřelé, protože standardní e-mailové kampaně mají úspěšnost, co se týče doručení (nikoliv otevření či rozkliknutí) pošty, kolem 99 procent. „Výsledky byly katastrofální,“ uvedla banka v žalobě, kterou později na Frank a jeho tvůrce podala.

V důsledku krachu pilotního projektu si banka udělala opravdu důsledné due diligence a zjistila věci, kvůli kterým musel později její CEO v televizi CNBC přiznat: „I my se pořád něco učíme a děláme chyby.“ Například vyšlo najevo, že Javiceová a spol. si najali za 18 tisíc dolarů univerzitního učitele informatiky, aby jim vytvořil rozsáhlou databázi smyšlených e-mailových adres. Nebo že za více než 100 tisíc dolarů koupili balík adres vysokoškolských studentů. A to všechno pak vydávali za klientskou databázi.

Foto: CzechCrunch/Midjourney Portrét Jamie Dimona, šéfa JPMorgan Chase, vytvořený v Midjourney

Nic jiného než žaloba nemohlo následovat. Navíc banka Javiceové oznámila, že jí neproplatí oněch 20 milionů dolarů navíc. „Aby získala peníze, rozhodla se lhát,“ nařkla Javiceovou banka. Podnikatelka, jak píší The New York Times, nařčení z podvodu odmítla, banka si prý dostatečně nevyhodnotila rizika spojená s nakládáním s privátními údaji. A i ona se obrátila na soud kvůli zrušenému bonusu. Jinak ale s médii, jež předtím ráda vyhledávala, přestala komunikovat. A na svou obranu si najala elitního advokáta Alexe Spira, která pomáhá i Elonu Muskovi v jeho sporu, jenž se týká okolností převzetí Twitteru.

Před pár dny se ovšem k JPMorgan Chase přidal i federální státní zástupce nebo Komise pro cenné papíry, kteří všichni rozjeli rozsáhlé vyšetřování. Javiceové a jejímu spolupracovníkovi Olivierovu Amarovi hrozí jednak až třicet let za mřížemi, jednak mají vrátit všechny peníze, které získali svým údajně podvodným jednáním.

Pro Javiceovou to je prudký pád ze startupového piedestalu, byla například členkou populárního výběru talentovaných mladých lidí 30 pod 30 amerického časopisu Forbes. Jenže jak ukázalo pátrání médií, která se nyní rozhodla podrobit její příběh opravdu kritickému pohledu, v její byznysové kariéře bylo těch přešlapů víc: například rozjela ještě při škole startup PoverUp, který měl pomáhat studentům s mikrofinancemi a pro který získala několik set tisíc dolarů investic, aniž by, jak vyšlo později najevo, firma zprostředkovala byť jedinému studentovi půjčku.