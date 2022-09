Startupy prochází očistnou kúrou. Trh se radikálně zlepšil ve prospěch investorů, říká Andrea Lauren

Splasknutí internetové bubliny na přelomu milénia i americkou hypoteční krizi, která se následně přelila do celého světa, prožila Andrea Lauren v Londýně, kde přes deset let působila v těch největších bankách. Velké ekonomické kolapsy tedy zažila z první ruky, a tak k současné situaci přistupuje pragmaticky. Uznává, že nás nečekají lehké časy a budeme muset překonat řadu výzev, ale jelikož je teď startupová investorka, vidí celou řadu příležitostí. „Objeví se zajímavé nákupní možnosti, které hodláme využít,“ říká investiční partnerka skupiny Rockaway Capital, pod níž s kolegy rozjíždí nový startupový fond.

Zakladatel Rockaway Jakub Havrlant si Andreu Lauren vybral v roce 2017, kdy do týmu potřeboval přinést zkušenosti z finančního světa. Těch měla Lauren po štacích v JPMorgan a HSBC, kde řešila transakce za stovky miliard korun, na rozdávání a po letech v investičním bankovnictví ji lákalo udělat změnu.

V Česku nejprve spoluzaložila investiční banku Roklen, ale v Rockaway už přesedlala ke startupům. Ekonomické dění tak vyhodnocuje právě vůči mladým firmám, do nichž v posledních letech plynuly peníze doslova na zavolání.

„Ještě koncem loňského roku se dávaly peníze, aniž by se investoři dívali hlouběji do střev firem, nedělaly se důkladné prověrky, protože na to nebyl čas. Nikdo vás nepustil k tomu, abyste pokládali otázky na tělo. To se teď změnilo,“ říká Andrea Lauren v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit níže nebo v podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.

Spolu s Dušanem Zábrodským a dalšími kolegy rozbíhají Rockaway Ventures Fund, který chce do startupů poslat až 2,5 miliardy korun. Několik investic už má nový fond Havrlantovy skupiny za sebou, ale to nejzajímavější teprve přijde. „Stojíme úplně na začátku našeho investičního období. Začínáme v roce 2022, kdy se trh radikálně zlepšil ve prospěch investorů. Díváme se na projekty, které jsou zajímavé, za ceny, které jsou výrazně atraktivnější,“ popisuje dění na startupovém trhu Andrea Lauren. Naráží na ochlazení dlouho přehřátého investičního trhu a zásadní propad ve valuacích startupů.

Růst na trzích byl historicky dlouhý a každý ekonomický cyklus musí skončit určitou korekcí. Podle Andrey Lauren jde o očistnou kúru, která sice bude bolet, ale také připomíná, že situace na trzích je zatím stále lepší než například při poslední velké krizi v roce 2008.

Tak či tak se mnoho firem dostane do problémů, startupy nevyjímaje, ale ty, co budou stát na pevných základech, budou mít rozumné byznys plány a udržitelný plán rozvoje, neměly by mít o investory nouzi. Peněz totiž na trzích zůstává obrovské množství, jen se investoři rozhodují mnohem opatrněji.

V Rockaway Ventures Fundu hledají primárně finanční zhodnocení – tedy chtějí investovat do startupů, které jim jejich vklad mnohonásobně vrátí. Zároveň si ale přibrali druhé důležité investiční kritérium zvané ESG. Chtějí tak hledat startupy, které operují udržitelně, a to nejen v ekologickém rozměru, ale také v rámci sociálních aspektů, jako je práce se zákazníky, nebo ve stylu řízení, ať už vůči akcionářům nebo třeba dodavatelským řetězcům. „Všechny firmy od malých po velké se budou dříve nebo později měřit optikou toho, jak jsou udržitelné,“ míní Andrea Lauren.

Jelikož v Rockaway dlouhodobě investují nejen v Česku, ale také v Německu a v několika zemích střední a východní Evropy, má investiční partnerka skupiny dobré srovnání, jak si v těchto tématech naše země stojí. „Česká republika jakožto stát a vládní politika určitě není v udržitelnosti ani dalších trendech nejprogresivnější lídr a ani nikdy nebyla,“ říká. Startupů a dalších iniciativ, které to mění, je stále více, ale třeba ve srovnání s jinými zeměmi pořád málo. Lauren ukazuje například na Polsko, kde udělali v rozvoji inovačního ekosystému za poslední roky obrovský progres.

V novém díle CzechCrunch Podcastu došlo také na řadu dalších témat:

Jaké dění na trzích očekává a lze ho přirovnat k předchozím krizím?

Proč je inovační ekosystém v Česku na tak žalostné úrovni a jak se lze inspirovat v jiných zemích?

V čem pandemie pomohla startupům a proč je před nimi možná ještě složitější rok než ten současný?

Proč se v Rockaway Capital rozhodli založit pro investice do startupů zbrusu nový fond a jak do něj získávají kapitál?

Proč není ESG jen buzzword, ale je to naopak sada parametrů, které tu s námi již zůstanou a bude se podle nich stále více řídit?

Proč ve startupovém fondu nechtějí investovat do zbraní, ale skupina podpořila Alkohol.cz?

Jak hodnotí investici do Mall Group, kterou Rockaway spolu s dalšími investory prodalo do Polska?

To všechno a ještě mnoho dalšího se dozvíte v novém díle CzechCrunch Podcastu, který si můžete pustit si ve vašich podcastových aplikacích včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a také na YouTube.