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Starý byt v Karlíně prošel rekonstrukcí. Jeho obytnou část teď rozděluje ocelová knihovna

Byt v historickém činžovním domě v Karlíně prošel kompletní rekonstrukcí. Jeho obytnou část dnes rozděluje ocelová knihovna na míru.

Filip MagalhãesFilip Magalhães

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Foto: Tadeáš Skuhra

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Byt v pražském Karlíně byl v žalostném stavu. Designérka Anežka Šeinerová proto při jeho rekonstrukci dostala volnou ruku – šlo totiž o vzorový interiér, nikoli o bydlení pro konkrétního majitele. Místo neutrálního developerského stylu tak zvolila tmavý kámen, dub, černý kov a mosaz.

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Hned na první pohled zaujme ocelová knihovna vysoká přes tři metry, která částečně rozděluje obytnou část. Kvůli jejím rozměrům ji nebylo možné dopravit vcelku, a tak se sestavovala až na místě. Bylo nutné vyřešit konstrukci, spoje i kotvení a zároveň umožnit přesouvání polic a úložných boxů.

Rekonstrukce trvala zhruba sedm měsíců. Šeinerová během nich řešila návrh a výrobu nábytku na míru i spolupráci s řemeslníky. „Chtěla jsem vytvořit interiér, který bude působit elegantně a osobitě, ale zároveň nebude jen vizuální kulisou,“ uzavírá.

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