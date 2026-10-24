Starý byt v Karlíně prošel rekonstrukcí. Jeho obytnou část teď rozděluje ocelová knihovna
Byt v historickém činžovním domě v Karlíně prošel kompletní rekonstrukcí. Jeho obytnou část dnes rozděluje ocelová knihovna na míru.
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Byt v pražském Karlíně byl v žalostném stavu. Designérka Anežka Šeinerová proto při jeho rekonstrukci dostala volnou ruku – šlo totiž o vzorový interiér, nikoli o bydlení pro konkrétního majitele. Místo neutrálního developerského stylu tak zvolila tmavý kámen, dub, černý kov a mosaz.
Hned na první pohled zaujme ocelová knihovna vysoká přes tři metry, která částečně rozděluje obytnou část. Kvůli jejím rozměrům ji nebylo možné dopravit vcelku, a tak se sestavovala až na místě. Bylo nutné vyřešit konstrukci, spoje i kotvení a zároveň umožnit přesouvání polic a úložných boxů.
Rekonstrukce trvala zhruba sedm měsíců. Šeinerová během nich řešila návrh a výrobu nábytku na míru i spolupráci s řemeslníky. „Chtěla jsem vytvořit interiér, který bude působit elegantně a osobitě, ale zároveň nebude jen vizuální kulisou,“ uzavírá.