Stát nabízí na pořízení elektromobilu stovky tisíc. Experti radí, kdo má nárok a na co si dát pozor

Češi zatím o elektroauta velký zájem nemají. Teď to ale můžou změnit nemalé dotace, díky kterým podnikatelé snadněji dosáhnou na novou teslu, BMW i4 nebo třeba jeden z čínských elektrických korábů, které začínají masivněji dobývat Evropu. Na osobní automobil budou moci získat státní příspěvek až 200 tisíc korun, na elektrický náklaďák nebo vůz na vodík až 300 tisíc.

Dotace jsou určené pouze pro podnikatele a stát na ně má dohromady dvě miliardy. Naprostá většina této částky je určená právě na koupi aut, která by měla být nová a dodána do půl roku od prvního uvedení do provozu, přičemž jejich nájezd nesmí překročit 6 000 kilometrů. Tou nejzásadnější podmínkou je ovšem pořizovací cena, jejíž maximální výše byla stanovena na 1,5 milionu korun. I s ní lze ale vybírat z celé řady elektromobilů.

„Určitě bude zájem o technologicky špičkové vozy od Tesly, SUV Model Y či nově faceliftovaný sedan Model 3. Rovněž očekávám velký zájem o vozy Kia EV6, SUV Hyundai Ioniq 5, sedan Hyundai Ioniq 6 či novou nošovickou elektrickou Konu,“ říká odborník na elektrická auta Jan Staněk. „Poptávka určitě bude i po škodováckém Enyaqu a jeho koncernových sourozencích Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5 či novém sedanu ID.7 anebo Audi Q4 e-tron,“ doplňuje popularizátor elektromobility, jehož fanoušci znají pod pseudonymem Electro Dad.

Staněk do svého výčtu zařadil také BMW iX1, BMW i4, Mercedes EQA a EQB, Ford Mustang Mach-E a velké crossovery C40 a XC40 od Volva spolu s jejich menším sourozencem EX30, které jsou dle jeho slov nabízeny za atraktivní ceny.

„Electro Dad“ ale nezapomíná ani na Megan E-Tech a Scenic E-Tech od francouzského Renaultu a připomíná i současnou čínskou ofenzivu na českém trhu, například v podání MG a jejího elektromobilu MG4. Co se nabídky užitkových elektrických vozidel týče, zde bude podle něj zájem o vozy nabízené Mercedesem.

Zbylých 300 milionů korun v dotačním programu ministerstva průmyslu je určených na pořízení nabíjecích stanic. Na AC nabíječku může firma či podnikatel získat až 50 tisíc, na nejvýkonnější DC dokonce 150 tisíc korun.

Dovolená a nedovolená podpora

Až dosud museli čeští podnikatelé toužící po elektromobilu veškeré náklady spojené s jeho pořízením hradit ze svého. To byl krok, do kterého se jim moc nechtělo, jak dokládají statistiky prodejů elektromobilů v Česku za uplynulý rok. Dotační program, který má nepříliš atraktivní název Záruka Elektromobilita – I. výzva, jim má vyjít vstříc od začátku letošního roku až do 30. září 2025.

Aby zájemci na připravené pobídky dosáhli, musí splnit určité podmínky. Jak již bylo řečeno, podpora je určena malým, středním a velkým podnikům a nevztahuje se na soukromé subjekty. Firma či podnikatel musí podnikat minimálně poslední dva roky, nesmí mít dluhy, být v insolvenci či likvidaci a naopak musí podnikat na území našeho státu. Kompletní seznam kritérií zájemci naleznou v dokumentaci ministerstva.

Foto: Tesla Elektromobil Tesla Model Y

V ní je také uvedeno, že podpora běží v takzvaném režimu de minimis. Ten ve stručnosti upravuje, aby ze strany státu nešlo o nedovolenou podporu podnikatelů. Jak vysvětluje Markéta Kryková, ředitelka divize poradenství ve společnosti Enovation, veřejná podpora pro soukromé podniky je v Evropské unii zakázána. Existují však výjimky, na základě kterých takovou podporu udělit lze. A jednou z nich je právě režim de minimis.

„Jde o takzvanou podporu malého rozsahu, definovanou jako součet za tři po sobě jdoucí kalendářní roky. V nejčastějším případě je výše těchto prostředků stanovena na dvě stě tisíc eur,“ vysvětluje Kryková.

Tento limit, který v přepočtu dosahuje hodnoty zhruba 4,9 milionu korun, se nevztahuje pouze na jednoho podnikatele či firmu, ale celou strukturu, které je součástí. V praxi to znamená, že žadatel o elektromobil by si měl zkontrolovat, jak vysokou dotační podporu on nebo celá skupina firem, do které jeho podnik spadá, v posledních třech letech získali. Pokud se do limitu nevejdou, požádat o podporu nemůžou.

V bludišti úředníků

Podpora je navíc poskytována prostřednictvím Národní rozvojové banky (NRB) a leasingových společností, nejedná se tak docela o klasickou dotaci. „Klient si musí vzít úvěr u leasingové společnosti, jelikož program je postaven jako úvěr se zárukou a finančním příspěvkem. Bez úvěru příspěvek na elektromobil nedostane,“ vysvětluje Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank.

Zároveň připomíná výhodu odpuštění jistiny. „Národní rozvojová banka uhradí za klienta 70 procent nesplacené části úvěru, kdyby přestal úvěr splácet,“ vysvětluje a připomíná, že banka je klientům připravena pomoci s veškerou administrativou. Podle ní může největší problém spočívat v tom se vůbec zorientovat v podkladech, které je nutné rozvojové bance dodat.

Výše příspěvku na pořízení elektromobilů dle kategorií:



• Kategorie M1 (osobní elektromobil) – příspěvek max. 200 tisíc Kč/vozidlo

• Kategorie N1 (lehký užitkový elektromobil do 3,5 tuny) – příspěvek max. 250 tisíc Kč/vozidlo

• Kategorie N2 (lehký užitkový elektromobil nad 3,5 tuny) a FCEV (vodíkový vůz) – příspěvek max. 300 tisíc Kč/vozidlo Cena nového osobního elektromobilu nesmí přesáhnout 1,5 miliardy. Pro další kategorie se limit navyšuje na 2, respektive 2,5 milionu korun.

Spuštění bylo plánované na 1. leden, ale v praxi zatím o dotaci požádat nejde, protože nejsou dostupné potřebné formuláře. Národní rozvojová banka tak předpokládá, že žádosti začne přijímat v druhé polovině března, a je těžké odhadovat, jak složitý samotný postup bude. Jan Staněk už v minulosti žádal o jiný typ dotace na elektrické auto a nyní vypráví o velmi náročném papírování.

„Osobně jsem v roce 2020 využil dotaci na pořízení elektromobilu Tesla Model 3 z takzvaného čtvrtého běhu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Pro mě to bylo poprvé a naposledy vzhledem k absurdnímu objemu papírování a absurdnímu prokazování publicity dotace,“ říká. Jednoduše jde o to, že příjemce dotace musí veřejně uvést, jak ji využil a na co. Je to povinná součást čerpání dotací v EU, bez které by příjemce ztrácel na peníze nárok.

Jednorázové plácnutí nemá cenu

Jednou z mála automobilek, které u nás nabízejí i vozy poháněné vodíkovou technologií, je Toyota. Ta podle Martina Pelešky, ředitele českého zastoupení Toyoty a Lexusu, zaznamenala v jiných zemích s příchodem pobídek zvýšený zájem i o její vozy. Peleška nicméně připomíná, že se jednalo o reakci na systematickou podporu, a ne jednorázový pokus, který podle jeho slov zákazníky od elektromobility mnohdy odrazuje.

„Každá dotace tak, jak to pozorujeme i v jiných zemích, jednou skončí a dotacemi ovlivněné prostředí se vrátí do normálních podmínek. Následně může dojít k negativnímu trendu vývoje a období dotací se stává pouze experimentálním časovým úsekem. Někdy s pozitivním dopadem, mnohdy však s velice negativním,“ říká Peleška.

Foto: Toyota Vodíková Toyota Mirai

Jak velký zájem o pobídky bude, je prozatím předčasné vyhodnocovat i podle Michaely Sklenářové, která zmiňuje to samé jako Peleška. „Pro správné fungování dotačních programů nebo pobídek je podstatné, aby byly dlouhodobé, předvídatelné a dobře komunikované,“ vysvětluje.

Odborník pro automobilový sektor z konzultantské společnosti EY Petr Knap doporučuje s podáním žádosti neotálet, i když by se mohlo zdát, že do konce programu v září 2025 je času dost. Podle něj hrozí, že velké podniky mohou vyčerpat připravené peníze na úkor těch malých a středních. „Dotace v tomto rozsahu má potenciál být rychle vyčerpaná a registrujeme poměrně silný zájem,“ říká Knap. To samé říká i Kaiseršotová, podle které má Raiffeisenbank denně desítky poptávek na produkt spojený s využitím pobídek.

Další důležité podmínky:

Dotaci lze čerpat na nový vůz, který byl dodaný do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6 tisíc kilometrů. Délka úvěru musí být nastavena minimálně na 12 měsíců. Finanční příspěvek nesmí přesáhnout výši zaručeného úvěru. Bez pořízení bezemisního vozidla není možné samostatně pořídit jen dobíjecí stanici. Počet budovaných stanic také nesmí být vyšší než počet pořízených vozidel v rámci jedné akce. V rámci jedné akce je možné pořídit flotilu vozidel a dobíjecí stanice až do výše limitu de minimis – tedy přibližně 4,9 milionu korun. Akce bude probíhat do 30. 9. 2025.

Závěrem se nabízí otázka, kdy a zda vůbec se podobných finančních pobídek ze strany státu dočká i veřejnost. Petr Knap a Jan Staněk se shodují, že nejspíš nikdy. Knap upozorňuje, že i v případě spalovacích motorů je u nás 75 až 80 procent všech aut registrováno ve firemních flotilách, a tak i elektromobily podle něj budou pořizovány především pro podnikání.

„Pro rozvoj elektromobility v domácnostech tak bude zásadní, jak se bude vyvíjet efektivní a transparentní trh s ojetými elektromobily, kde budou hrát velkou roli sofistikovaní hráči na organizovaném trhu,“ dodává Knap. Staněk pak vidí největší problém v rozpočtu domácností a nevůli politiků dotace pro občany zavádět.