Odjel do Anglie, kde stavěl domy a pak roky budoval vlastní stavební firmu. Takovým způsobem Lukáš Polach zjistil, že shánění materiálů je zdlouhavé a neefektivní. Problém se rozhodl vyřešit vlastním startupem Buildiro, s nímž se vypracoval do pozice největší databáze stavebního materiálu a produktů pro stavebnictví ve Velké Británii. A aby svoji pozici ještě posílil, obrátil se na investory.

Přes britskou crowdfundingovou platformu Seedrs úspěšně vybral přibližně 316 tisíc liber, v aktuálním přepočtu asi 9,1 milionu korun. Do kampaně se zapojilo celkem 143 investorů, a to včetně známých jmen jako Jiří Hlavenka, jenž do startupů investuje už několik let. Prostředky chce Buildiro využít hlavně v marketingu.

„Peníze použijeme převážně na růst. Po vstupní analýze jsme se rozhodli investovat do organické návštěvnosti, která sice trvá delší dobu, ale v dlouhodobém horizontu přinese více ovoce. Z dat z minulých let víme, že organická návštěvnost má až sedmkrát větší konverzi oproti PPC,“ popisuje Polach pro CzechCrunch.

Posílit chce také komunikaci s obchodníky a algoritmy vyhledávání, které webu pomohou zvýšit objem vracejících se zákazníků. Agregátor jim v současné době například dovede automaticky ukládat historii objednávek nebo poskytovat přehled vývoje cen nakoupeného materiálu. Novinkou, do níž hodlá startup investovat, je i takzvaný eco-index, jenž materiály hodnotí z hlediska uhlíkové stopy.

Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch Investor a podnikatel Jiří Hlavenka

Aktuálně po uzavřeném kole Buildiro pozastavilo nábor obchodů, protože disponuje obrovským objemem dat, které potřebuje zpracovat pro lepší vyhledávání. Od začátku roku totiž každý den sbírá data o cenách každého produktu v databázi. Záznamů je přitom téměř sto milionů, takže jejich analýza zabere nějaký čas. Investoři přitom mají velká očekávání.

„Lukáše znám už pár let a několikrát jsme se nad ideou Buildira setkávali a diskutovali. Vidím, že to postupně dotahuje, propracovává se neúnavně vpřed, jde si za svou věcí, překonává překážky. To je vždy dobrá zpráva pro investora, který navíc mnoho let sám podnikal, protože velké firmy vyrostou právě z takovéto úporné, usilovné práce a překonávání překážek,“ popisuje pro CzechCrunch Jiří Hlavenka.

Známého investora na samotném byznysovém záměru startupu zaujalo několik věcí včetně vybraného zahraničního trhu, který je dostatečně kompaktní a zároveň velký – jen Londýn má podle Hlavenky násobně větší potenciál než celá Česká republika. K tomu se přidala i schopnost zakladatele se na tomto trhu dobře pohybovat.

„Od Buildira očekávám to, co od každého jiného startupu – schopnost růstu. Buildiro sice ověřilo ‚proof of business‘, tedy že o službu mají zájem dodavatelé i koncoví zákazníci a jsou ochotní platit, ale rozměr je zatím velmi maličký. Takže moje očekávání je vlastně zcela přízemní. Vyrůst asi tak tisíckrát,“ usmívá se Hlavenka.

Hlavenka i další zapojení investoři ze Seedrs tak rozšíří tým již dřívějších podporovatelů Buildira. Koncem roku 2019 do něj dva miliony korun vložil fond Nation 1, dalších pět milionů přidal začátkem následujícího roku. V loňském květnu se pak do klubu přidal i Michal Dědek, respektive jeho skupina SFG Holding působící převážně na realitním a finančním trhu. I v současné kampani firma přispěla částkou 175 tisíc liber, tedy pět milionů korun.

„Oblast stavebnictví je sto let za opicemi a je potřeba ji digitalizovat. Spojení e-commerce a stavebnictví mi přijde trendy a jako dobrý začátek, aby Buildiro digitalizaci stavebnictví nakoplo. Startup navíc chystá další nástroje a část mého byznysu v SFG Holdingu je v developmentu, proto mi toto spojení přijde sexy,“ komentuje nyní Dědek pro CzechCrunch.