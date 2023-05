Stávka scenáristů v Hollywoodu. Stojí produkce Stranger Things, The Last of Us a řady dalších

Před necelými dvěma týdny v Hollywoodu začala stávka scenáristů, největší protest filmových pracovníků za šestnáct let. Studia před vypršením smlouvy s odbory Writer’s Guild of America (WGA) nedokázala nabídnout dostatečně dobré podmínky a kanceláře scenáristů tak zůstávají prázdné, ulice Los Angeles se plní stávkaři s transparenty a v mnoha případech stojí i velké produkce. Diváci budou kvůli celé situaci muset déle čekat na poslední řadu Stranger Things, nový spin-off ze světa Hry o trůny, pokračování The Last of Us a řadu dalších očekávaných novinek.

Stávku v zásadě způsobily změny, které se rozmohly v posledních letech s nástupem streamovacích služeb. Jejich seriály jsou sice nákladnější, ale také výrazně kratší – místo dřívějších dvaceti epizod je standardem deset. A navíc se co nejvíce tlačí dolů počet lidí, které na nich pracují. Scenáristům se kvůli tomu výrazně zkrátily pracovní úvazky a snížily platy za jednotlivé projekty. Streamovací služby navíc sdílejí jen minimum či žádná data o tom, jak se titulům daří, takže tvůrci si pak podle nich nemohou vyjednat lepší smlouvy.

Studia, která reprezentuje sdružení filmových a televizních producentů AMPTP, prý navrhla zvýšení ohodnocení, podle odborů to ale stále není dostatečná nabídka pro to, aby se scenáristika zachovala jako stabilní kariéra. WGA říká, že současné trendy celý obor posouvají do sféry „gig economy“, tedy neustálého hledání dalších malých výdělků a nejistota ohledně živobytí. Dokud studia nepřistoupí na řešení, jak to změnit, na nové scénáře prý mohou zapomenout.

V důsledku toho se startem stávky přestaly vznikat nové epizody talk show a zábavních show Stephena Colberta, Jimmyho Fallona, Jimmyho Kimmela a dalších, stejně jako denní mýdlové opery. Opožďují se ale také natáčení dlouhodobějších velkých projektů. Například produkce další řady Stranger Things měla podle herce Davida Harboura (detektiv Jim Hopper) začít v červnu, tvůrci seriálu, bratři Dufferové, ale nedávno sdíleli prohlášení, že se kamery nerozjedou, dokud se studia nedohodnou se scenáristy.

Duffers here. Writing does not stop when filming begins. While we’re excited to start production with our amazing cast and crew, it is not possible during this strike. We hope a fair deal is reached soon so we can all get back to work. Until then — over and out. #wgastrong — stranger writers (@strangerwriters) May 6, 2023

Vůbec prvním z větších titulů, kterého se stávka dotkla, byl chystaný Blade z produkce Marvelu. Upírský film s Mahershalou Alim v hlavní roli na odklad narazil už dříve kvůli kreativním neshodám a nový scenárista, tvůrce prvních tří řad Temného případu Nic Pizzolatto, práci podle serveru The Hollywood Reporter nestihl dokončit. Natáčení mělo začít příští měsíc, teď ale bude moci nejdříve začít až v momentě, kdy WGA a AMPTP dosáhnou dohody.

Marvel momentálně natáčí ještě tři další projekty – film Captain America: New World Order, seriál Agatha: Coven of Chaos a seriál Wonder Man. Ještě tento měsíc má začít také produkce třetího Deadpoola a v červnu se mají kamery rozjet na place snímku Thunderbolts.

Příprava tolika projektů najednou je už tak nezvyklé, pro Marvel je ale navíc docela typické, že se jejich scénáře dopisují a přepisují v průběhu natáčení. Pravidla WGA jisté malé úpravy scénáře i při stávce umožňují, ale je otázka, v jakém přesně rozsahu. Studio by také mohlo počkat na dotáčky, které jsou u jeho titulů také standardem – v době, kdy na ně přijde čas, by už mělo být po stávce.

Zvláštní situace panuje také na place druhé řady seriálu Pán prstenů: Prsteny moci, která je v produkci od loňského října. Zbytek natáčení má proběhnout podle původního rozvrhu, ovšem nebudou u něj přítomní showrunneři J. D. Payne a Patrick McKay, tedy hlavní lidé činící kreativní rozhodnutí.

Vedle v HBO se mezitím točí druhá řada Rodu draka – a pokračovat se má zcela beze změn. Scénáře prý byly hotové a prošly všemi potřebnými revizemi měsíce před začátkem stávky. Zastavily se nicméně práce na jiné novince ze Západozemí, letos oznámenému seriálu A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight. Ten byl před dvěma týdny právě v procesu přípravy scénářů.

Autor knižních předloh, který se na projektu podílí jako kreativní konzultant, aktuální situaci komentoval na svém blogu. Snahám WGA vyjádřil plnou podporu a dodal, že za hlavní bod jejich požadavků považuje zrušení takzvaných mini-rooms. Je to relativně nový koncept, podle kterého scenáristé na seriálu pracují jen v jeho přípravných fázích a samotné produkce se už, na rozdíl od standardního přístupu, neúčastní. Studia tak šetří peníze, ale umělci přicházejí o stabilní dlouhodobou práci.

Martin pak mini-rooms silně kritizuje i z kreativního hlediska, protože mladým scenáristům neumožňují nabýt zkušenosti z produkce. Ty jsou přitom později zásadní, pokud se z nich mají stát dobří showrunneři. Celý zábavní průmysl tím přichází o značnou část možností kariérního i kreativního růstu. „Když nic jiného, WGA musí vyhrát v tomto bodě,“ píše Martin o zrušení mini-rooms. „Ať už to bude trvat jakkoliv dlouho.“

Stávka scenáristů může být dlouhá

Z velkých projektů je třeba zmínit ještě druhé řady seriálů Andor a The Last of Us. Kritický hit ze světa Star Wars je právě v produkci, od počátku května ale na něm v žádné formě nepracuje jeho hlavní tvůrce Tony Gilroy. Jestli to bude mít za výsledek prodlevy, není jasné. Zombie drama od HBO naproti tomu podle informací serveru Variety zcela stojí. Hlavní tvůrce a showrunner Craig Mazin protestuje v ulicích a i tvůrce herní předlohy Neil Druckmann na pokračování v průběhu stávky odmítá jakkoliv pracovat.

Toto samozřejmě není zdaleka kompletní výčet titulů, které stávka scenáristů ovlivňuje. V Hollywoodu se zastavily zkrátka veškeré práce spojené s kreativním psaním a aktivity protestujících narušují i probíhající natáčení v Los Angeles a New Yorku. Studia kvůli posouvání termínů a prodlužování projektů pálí stovky milionů dolarů.

Reprofoto: HBO Max/YouTube Ellie a Joel v seriálu The Last of Us na motivy slavné videohry

Stávku scenáristů podporují jak další dvě odborové organizace v Hollywoodu, sdružující herce (SAG-AFTRA) a režiséry (DGA), tak mnoho lidí z branže, ať už slovně nebo osobně. V ulicích bylo možné s transparenty WGA v uplynulých dvou týdnech zahlédnout mnoho známých scenáristů, ale také režiséry, herce či producenty.

Zatím není vůbec zřejmé, jak dlouho by stávka mohla trvat, prozatím se ale jednání mezi WGA a AMPTP příliš neposouvají. Naopak se spíše zdá, že boj mezi filmaři a produkčními firmami bude dlouhý. Ředitel studia Warner Bros. Discovery David Zaslav se nedávno nechal slyšet, že tvůrci se nakonec za psací stoly vrátí díky „lásce k práci“. Druhá strana nicméně důrazně argumentuje, že bez zlepšení, která požadují, důvodů milovat psaní pro Hollywood výrazně ubude – a pro mnohé jednoduše nebude finančně únosné.