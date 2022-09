Steven Spielberg si jde pro Oscara. Trailer na jeho autobiografii ukazuje milostný dopis filmařině

Díky Stevenu Spielbergovi získali filmoví diváci nezapomenutelných vzpomínek bezpočet. Jeho Čelisti zůstávají v podvědomí všech návštěvníků pláží dodneška. Indiana Jones je laťka, na kterou z hlubin marně koukají dobrodružné akce už několik desetiletí. Schindlerův seznam je právem zapisován mezi nejlepší filmy v dějinách. Slovy traileru na Spielbergovu autobiografickou novinku The Fabelmans: „Filmy jsou sny, na které nikdy nezapomeneš.“

„Jestli přestaneš točit filmy, zlomíš mámě srdce,“ vyslechne si v traileru mladík, který se zamiloval do kinematografie. Nový snímek Stevena Spielberga The Fabelmans je milostným dopisem filmařině a částečnou autobiografií slavného tvůrce. Jeho název sice nese jméno smyšlené rodiny Fabelmanových, ale dost dobře by se mohl jmenovat Spielbergovi. Autobiografické prvky sám pětasedmdesátiletý režisér přiznává, film dokonce památce svých rodičů Leah and Arnoldovi přímo věnoval.

The Fabelmans o víkendu sklidili potlesk vestoje na filmovém festivalu v Torontu, už v listopadu se objeví i v českých kinech. Film ukazuje dospívání Stevenem Spielbergem inspirovaného hlavního hrdiny Sammyho Fabelmana, kterého ztvární Gabriel LaBelle. Sledovat jeho výkon na plátně podle prvních diváků znamená být svědkem zrodu nové herecké hvězdy.

Pohled do Spielbergova životopisu i záběry v traileru dávají tušit, že plnění mladických snů o filmařině bude v kontrastu s rozkolísaným vztahem Fabelmanových, v němž se vedle lásky začne dostávat na povrch i rozdílná povaha obou rodičů. „U nás doma to jsou vědci proti umělcům. Sammy je po mně,“ zazní v traileru matčina slova.

Role rodičů se prý podobně mistrně zhostili Michelle Williamsová a Paul Dano a především výkon Williamsové už teď kritici označují za oscarový. Stejně tak film jako takový má například podle magazínu Variety nést všechny známky toho, že bude adeptem na prestižní zlatou sošku. Po Schindlerově seznamu (za nejlepší film a režii) a Zachraňte vojína Ryana (režie) by to byl už čtvrtý Spielbergův Oscar.

Na scénáři autobiografického díla s legendárním filmařem spolupracuje Anthony Kushner, pro autorskou dvojici to bude už čtvrtý počin po Mnichovu a Lincolnovi, za něž byl Kushner nominován na Oscara za scénář, nebo loňské West Side Story. Kushner je také držitel Pulitzerovy ceny a ocenění Tony za divadelní hru Andělé v Americe, jež se dočkala televizního zpracování s Alem Pacinem a Meryl Streepovou na HBO.

Dalším tradičním Spielbergovým spolupracovníkem na snímku je už devadesátiletý legendární skladatel John Williams. Nerozdělitelná dvojice skloubila filmové a hudební umění už téměř ve třicítce filmů, Williams v současnosti skládá hudbu i pro pátého Indianu Jonese. Ten se do kin dostane až příští rok, na stylizovaný zrod Spielbergovy lásky k filmům si ale stačí počkat jen pár týdnů. The Fabelmans budou mít českou premiéru 24. listopadu.