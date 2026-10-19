Stojánek na hranolky nebo lepší držák na klíče z vlastní tiskárny. Škoda dává díly pro 3D tisk zdarma
Držák na pití si majitel škodovky nově vytiskne doma. Automobilka zveřejnila soubory na platformě Printables.com české Prusa Research.
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Automobilka Škoda Auto začala zdarma nabízet příslušenství do svých vozů, které si majitelé mohou vytisknout na vlastní 3D tiskárně. Soubory s držáky na nápoje, úložnými boxy nebo pomůckami pro vedení kabelů zveřejnila na platformě Printables.com, kterou provozuje česká společnost Prusa Research. Díly jsou určené pro současné i již nevyráběné modely. Podle mladoboleslavské firmy jde o prvního výrobce aut, který takové příslušenství nabízí prostřednictvím specializované platformy.
Sortiment navrhli inženýři a designéři Škody spolu s jejím inovačním inkubátorem. Vedle držáků na telefony, mincovníků nebo háčků na USB kabely v něm je i háček pro horní kotvení bezpečnostního pásu, který je podle automobilky zatím nejoblíbenější. Většina dílů má fungovat napříč modely, držák nápojů je třeba i pro Fabii čtvrté generace. Pro Epiq a Peaq Škoda připravila navíc vložky do držáků nápojů, velkou odkládací přihrádku nebo organizér do spodní části středové konzole. Na skládací stolek v Peaqu si lze vytisknout držák na kávu, na omáčky a také na hranolky třeba z McDonald’s.
Část dílů pro oba modely vznikla na výslovné přání komunity a zpětná vazba z Printables má Škodě pomáhat vybírat, jaké příslušenství připraví příště. Kolekce má zatím deset modelů a má se dál rozšiřovat. Automobilka na projekt navázala po kladných ohlasech na 3D modely svých vozů, které zveřejnila dříve. Oproti tradičnímu vývoji příslušenství podle ní u tištěných dílů odpadají dodací lhůty, výroba nástrojů i skladové zásoby. Soubory jsou jen pro osobní a nekomerční použití.