Stolům, které se zvednou podle potřeb těla, se daří. Liftor loni pokořil 40 milionů a míří ještě výš

Jestli pracujete u počítače z domova, nebo v kanceláři, je jedno. Minimálně tedy pro vaše záda – rozhodující je to, jak často se zvednete a protáhnete a jak kvalitní máte stůl a židli. Právě to si ještě před covidem uvědomili zakladatelé společnosti Liftor, která na míru vyrábí výškově polohovatelné stoly a nabízí i další ergonomické kancelářské vybavení. A trefili se, tržby už počítají ve středních desítkách milionů korun.

Nápad na vznik společnosti, která by se specializovala na stoly, u nichž se dá sedět i stát, sice vznikl už v roce 2019, do reálného byznysu se zakladatelé Pavel Petr, Václav Ortinský a Ondřej Jirovec pustili nicméně až v prvním covidovém roce. Start to logicky nebyl optimální, Liftor při své premiéře utržil „jen“ tři miliony korun, pak to ale šlo rychle nahoru.

„V roce 2022 jsme v obratu už překročili 43 milionů korun,“ říká šéf a jeden ze tří zakladatelů Jirovec. A dodává, že pro rok 2023 mají s kolegy v plánu pokořit hranici 50 milionů korun. „Zhruba 80 procent tržeb pochází z českého a slovenského trhu, zbytek připadá na Německo, Polsko a Maďarsko,“ vysvětluje.

Liftor totiž nezůstal při zemi a během minulých dvou let začal svoje výrobky nabízet i v okolních státech. Zvláštní pozornost si pak zaslouží jeho snaha prosadit se na německém, tradičně složitém trhu. „Ve srovnání s východními státy je německý zákazník velmi náročný, je zde výrazně větší konkurence a extrémně vysoké náklady na marketing. Přesto chceme na tomto trhu zůstat a posilovat zde naši pozici,“ připomíná Jirovec.

Liftor, pro který pracuje na dvacet lidí, kromě polohovacích stolů do kanceláří, ale i do dílen, prodává také různé skříňky a kontejnery pod ně, stojany na počítače nebo držáky monitorů. Zatímco stolní desky si společnost vyrábí sama, podnože dováží.

Zároveň ale v truhlárně u Dobřan začala produkovat aspoň část příslušenství, které zákazníkům nabízí ve svém e-shopu. Nábytek si je pak možné osahat buď v pražském showroomu, nebo v některém z více než desítky coworkingů po celé zemi, s nimiž firma spolupracuje.

Společností, které nabízejí polohovatelné stoly, je samozřejmě na trhu víc. Liftor ale láká na to, že si je jednak aspoň zčásti i sám vyrábí, jednak si je zákazníci mohou sestavit jako skládačku včetně různých velikostí a barevných designů.

„Plánujeme ale dál rozšiřovat náš sortiment, to je cesta, jak růst,“ říká Jirovec s tím, že s kolegy chtějí pokračovat i v zahraniční expanzi a k pěti trhům, na nichž působí dnes, přidat některé další okolní země.