Streamovací služba Max dorazí do Česka v květnu. Už teď láká dvěma novými trailery na Rod draka

Uložit 0

Streamovací služba Max přichází do Česka. Obsah z HBO Max, Discovery a Eurosportu domácím divákům nabídne od 21. května. Ohlášení své premiéry navíc doprovází zveřejněním dvou nových trailerů na očekávanou druhou řadu seriálu Rod draka, která se představí v červnu.

Ode dneška přesně za dva měsíce budou moci čeští diváci sledovat rozšířenou streamovací službu společnosti Warner Bros. Discovery s názvem Max. K obsahu z dnes už dostupného HBO Max přidá dokumenty a reality show z produkce Discovery, ale i sportovní přenosy z Eurosportu. Max má dokonce podle firmy být jediným místem, které nabídne veškeré záběry z olympijských her v Paříži.

Než se ale v červenci rozhoří oheň olympijský, rozhoří se na Maxu plameny dračí. Spolu s oznámením data spuštění streamovací služby představuje Max hned dvojici ukázek druhé sezóny Rodu draka, prequelu oceňované Hry o trůny. Oba trailery – označené jako zelený a černý podle barev dvou znesvářených stran fantasy ságy – vyhlašují datum americké premiéry na 16. června, do Evropy draci doletí o den později.

Max přichází s několika verzemi předplatného za zatím neurčené ceny, ty firma oznámí v následujících týdnech. Standardní plán nabídne sledování na dvou zařízeních najednou, full HD rozlišení a stažení 30 filmů nebo seriálových epizod ke sledování offline. Předplatné Premium povolí čtyři souběžně sledující diváky, u vybraných snímků či sérií přinese 4K rozlišení a zvuk Dolby Atmos. Počet titulů ke sledování offline navyšuje na stovku.

Warner Bros. Discovery počítá také s předplatným Basic, jež má nižší poplatky vykoupit přítomností reklam. V úvodní vlně zemí, v nichž bude Basic k dispozici, nicméně Česko nefiguruje. Ke každému z plánů je možné pořídit doplněk Sport, jenž poskytne přenosy sportovních událostí a živé vysílání kanálů Eurosport 1 a 2. Dostupnost sportovního obsahu má být podmíněna vysílacími právy jednotlivých zemí.

Kromě oznámených novinek Max uživatele láká filmovou nabídkou z produkce Warner Bros., do níž patří superhrdinské univerzum podle komiksů DC či Barbie, ale i dnes už klasické filmové série jako Harry Potter nebo Pán prstenů. Dalším lákadlem jsou seriály z produkce HBO Originals jako The Last of Us, Temný případ nebo Bílý lotos. Na Max dorazí i teprve chystaný obsah značky HBO Originals, například Duna: Proroctví. Ty doplňuje o produkci zmiňovaného Eurosportu, Discovery, TLC či Food Network.

Podle zástupců firmy bude obsahová nabídka Maxu oproti nyní dostupné službě HBO Max dvojnásobná. Stávajícím předplatitelům HBO Max se uživatelské účty automaticky přenesou do nové služby, vytvořené profily a historie sledování také zůstanou. Kromě Česka spouští Warner Bros. Discovery Max ve čtyřiadvaceti dalších evropských zemích.