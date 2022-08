Streamovací služby od Disney pokořily Netflix, zatím ale pořád prodělávají. Chystá se příchod reklam

Disney právě překonalo poměrně zásadní milník. Hollywood se mu díky Marvelu či Star Wars podařilo ovládnout už před časem, na poli streamovacích služeb ale bylo ještě před pár lety silně pozadu. Pak z nich ale firma učinila jeden ze svých hlavních pilířů. A tak se teď stalo, že tři streamovací služby od Disney dohromady v počtu předplatitelů překonaly Netflix. Věří si natolik, že ve Spojených státech výrazně zvýší cenu předplatného a nabídne možnost ušetřit výměnou za reklamy.

Americký zábavní gigant to zmínil v souvislosti s oznámením finančních výsledků za třetí fiskální čtvrtletí mezi počátkem dubna a července. Učinil tak přitom v kontextu většinou velice dobrých zpráv, alespoň z byznysového hlediska. Firmě se podařilo překonat většinu očekávání analytiků a do dalšího čtvrtletí zamířila silná. Objevilo se ale také pár bodů, které nadšení snižují.

Nejdříve pozitivní čísla. Zatímco Netflix za uplynulé čtvrtletí opět ztratil milion předplatitelů, Disney+ vyrostlo o 14,4 milionu účtů na celkových 152,1 milionu. To je skoro o třetinu lepší výsledek, než se očekávalo na Wall Street. Drtivá většina přírůstku přitom pochází z mezinárodního trhu, v Severní Americe se totiž nyní žádné z velkých streamovacích služeb příliš nedaří dále zvětšovat publikum.

Pod Disney patří také Hulu, zaměřené primárně na dospělé publikum, a ESPN+ se sportovními pořady. První z nich je v evropských i dalších zemích dostupné pod názvem Star jako součást Disney+ a druhé mimo Spojené státy vůbec neexistuje, počátkem července ale měly už 46,2 a 22,8 milionu předplatitelů. Dohromady mají všechny streamovací služby od Disney přes 221 milionů platících uživatelů, což je staví asi půl milionu nad poslední čísla Netflixu.

Foto: Walt Disney Television/Flickr Bob Chapek, šéf Walt Disney Company

Není to ovšem tak jednoduché. I když online byznys firmy myšáka Mickeyho výrazně rostl, stále prodělává – trojice streamovacích služeb byla v uplynulém čtvrtletí 1,1 miliardy dolarů v mínusu, což je skoro o čtvrtinu více, než předpokládali analytici. Hlavními důvody pro to jsou relativně nízká cena předplatného a naopak vysoké náklady na produkci a nákup obsahu.

Například Disney+ sice neuvádí mnoho novinek, většina seriálů spadajících pod Marvel či Star Wars ale patří mezi dražší televizní projekty. Vedení společnosti nadále očekává, že streamování dosáhne ziskovosti do konce roku 2024, nově ale snížilo počty předplatitelů, jaké by tou dobou mělo mít. Samotné Disney+ tak nyní v horizontu asi dvou let míří na 215 až 245 milionů účtů.

Nejsilnějším motorem pro příjmy byly parky a resorty, které se po pandemii koronaviru zotavují a vydělaly o 70 procent více než ve stejném období loňského roku. Celkové výnosy společnosti Disney pod taktovkou šéfa Boba Chapeka díky tomu dosáhly na 21,5 miliardy dolarů, tedy asi o miliardu nad očekáváními. Výdělek na akcii byl 1,09 dolaru.

Asi nejdůležitějším – a pro koncové uživatele poněkud frustrujícím – krokem do konce roku bude navýšení cen předplatného streamovacích služeb a uvedení verzí s reklamami. Počínaje 8. prosincem bude Disney+ stát 10,99 dolaru místo dosavadních 7,99 dolaru.

Před pár dny na Disney+ dorazil také seriál Já jsem Groot

Předplatné za tuto cenu zůstane, nově ovšem bude obsahovat reklamy – asi čtyři minuty za hodinu přehrávání. Zpočátku má jít o 15 nebo 30 vteřin dlouhé spoty, časem ale mají přibýt také další formáty. Od října si Američané připlatí o jeden až dva dolary také za samostatné Hulu, ESPN+ a balíčky obsahující všechny tři.

Změny, stejně jako příchod reklam, zatím platí jen pro Spojené státy. Je nicméně otázkou času, kdy se rozšíří do dalších teritorií. Streamovací služby nyní obecně hledají způsoby, jak více vydělávat, a inzerce patří mezi nejjednodušší způsoby, jak toho dosáhnout. Předplatné s reklamami ve Spojených státech už nějakou dobu nabízí HBO Max a od začátku příštího roku s ním přijde i Netflix.