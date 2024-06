Stvořil socialistickou střílečku, teď vydává poctu zapomenuté české hře i Duně 2. S technem a chmelem

Uložit 0

Co se stane, když smícháte jednu z prvních českých videoher, legendární strategii Dune 2, techno a chmel? Dostanete Shrot. Novou hru od jediného domácího vývojáře, která právě vyšla na Steamu. S obrovskou dávkou nostalgie, svižnou hratelností – ale třeba i českým dabingem.

Říká si Spytihněv. A dělá velmi neobvyklé videohry. Naposledy pobavil především české hráče střílečkou Hrot, kterou inspirovala hororová šedivost osmdesátkového Československa, paneláků a stanic metra. Akorát s příměsí postapokalyptické destrukce a brutální akce jako třeba z kultovních akcí Quake nebo Duke Nukem 3D. Tentokrát sólo vývojář změnil žánr a vydává realtimovou strategii Shrot.

Také ta těží z nostalgie, akorát úplně jiným způsobem. Spytihněvovi totiž učarovala vůbec první realtimová strategie z Česka s názvem Paranoia!, počin z videoherního pravěku devadesátých let. Ta zase nezapřela obrovskou inspiraci (někdo by řekl kopírku – nejen hratelností, ale i soupeřením tří stran o pouštní planetu s cennou surovinou) ikonickou prababičkou všech strategií Dune 2.

„U mě je motivace k vývoji her vždycky stejná. Že si tu hru chci užít jako hráč. A když neexistuje, tak si ji udělám. V tomto případě jsem chtěl hrát Paranoiu, mou srdcovku, ale spustit ji dnes není jednoduché, navíc má určité neduhy v hratelnosti i technickém zpracování,“ vysvětluje Spytihněv pro CzechCrunch.

„Paranoia mě navíc uchvátila i tím, že byla česká. České hry do té doby byly jen adventury, ale najednou někdo udělal strategii, která šla hrát i po síti, což neuměla ani původní Dune 2. Obdivoval jsem, že tu máme tak šikovné lidi,“ říká vývojář. Nejprve ho proto napadlo stvořit remaster titulu z roku 1995, ale nepovedlo se mu domluvit se s původními autory ze studia Phoenix Arts.

Tak podle slov sólo vývojáře vznikl klon, který je zároveň poctou. Pozměnily se třeba budovy, které hráč v roli velitele vojska staví, i jednotky, jež produkuje a vysílá do boje. Hudební doprovod tvoří techno. A místo hopsinek hráči těží chmel. „Zachován byl však celkový audiovizuální feeling, aby fungovala nostalgie,“ vysvětluje Spytihněv.

Poctou historickému vzoru je mimochodem i název hry. Ačkoliv od Spytihněvovy střílečky Hrot ji dělí jediné písmeno, ve skutečnosti je to také odkaz na starou českou strategii: „Použil jsem název Šrot, kterým tehdy tvůrci Paranoie označovali její plánované budoucí pokračování. Jen jsem zrušil háček, aby to v cizině nedělalo paseku.“

S tím nostalgickým feelingem souvisí i jedna věc, kterou ve své době uchvátila už Paranoia! – český dabing. Také Shrot na vás promluví (nejen) česky, a to hlasem zpěvačky Viktorie Surmové. I to je oproti předloze krok kupředu. „Paranoia měla neprofesionální dabing nějaké padesátnice evokující úřednici od přepážky, která vám vynadá, že jste nevyplnili kolonky, prodavačku z masny nebo něčí mámu,“ říká Spytihněv.

„Podle vyprávění tvůrců tehdy prostě požádali paní ze sousední kanceláře, aby jim to namluvila. V té době byl ale zázrak, že hra vůbec mluví česky, možná to byla první nebo jedna z prvních česky mluvících her vůbec. Dneska by to už neprošlo,“ dodává autor, který si dabingovou spolupracovnici vybral prý i proto, že zpívá také anglicky a její hlas se podobá tomu z Dune 2.

Mimochodem, všechny ty zmínky o nostalgii jsou na místě. Hry z žánru realtimových strategií už dávno odešly z vrcholků žebříčků popularity, kde panovaly díky sériím jako Command & Conquer, StarCraft nebo Warcraft. Není to ale také tím, že hratelnost spočívající v postavení obří armády a jejího poslání na nepřátelskou základnu je dnes už přece jen překonaná?

„Mně ta přežitá hratelnost právě chyběla, proto Shrot vznikl. Princip ‚postav hromadu tanků‘ jsem posunul vzhledem ke svižnosti a množství jednotek skoro až k akční hře. Myslím, že nic podobného neexistuje,“ říká vývojář. „Ani změna ze střílečky na strategii nebyla problém, vždycky jsem na nějaké chtěl pracovat. Obecně je to asi nejsložitější žánr a o to větší respekt patří původním autorům, že takové věci dokázali udělat už v tehdejších podmínkách,“ dodává.

Od proměny žánru nicméně Spytihněv očekává proměnu úspěchu. Hrot se totiž pro něj stal solidním hitem, podle slov autora prodal přes sto tisíc kopií. Takový zásah od své pocty prastaré – a dnešní optikou přece jen poněkud primitivní – české strategii nečeká. Domácího hráče by ale variace na druhou Dunu a Paranoiu mohla pobavit. Přesvědčit se o tom můžete sami, Shrot na Steamu pořídíte za deset dolarů.