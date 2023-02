Stylový komfort na 19hodinovém letu. Nová první třída aerolinek Qantas je jako maličký obývák

Je tak dlouhý, že během něj dojde ne k jednomu, ale rovnou dvěma východům slunce. I proto se mu říká Project Sunrise, což je označení, které se používalo už za druhé světové války, kdy se tajně létalo z australského Perthu přes půlku světa až do anglického Londýna. A pokud cestující – za předpokladu, že vše půjde podle letového plánu – stráví v letadle skoro celý den, potřebují ten nejlepší komfort. Australská letecká společnost Qantas teď poprvé odhalila, jak si jej představuje.

Už za necelé tři roky má Qantas, největší letecká společnost Austrálie, zařadit do svého portfolia nový spoj, který bude nejdelší, co se hodin ve vzduchu týče. Půjde o přímé lety z australského Sydney do amerického New Yorku a anglického Londýna, které mají trvat i více než devatenáct hodin. A byť Qantas tento takzvaný ultra long-haul let před čtyřmi roky nasadil, šlo primárně o zkoušku, během které se ověřovalo a monitorovalo, jak tento výtlak zvládnou piloti.

Protože půjde o vskutku dlouhý let, který by se v ekonomické třídě jen obtížně snášel, Qantas počítá, že velmi oblíbená budou místa ve vyšších třídách, tedy business a first. A právě do nich hodlá dodat špičkové vybavení, aby se cestující v letadlech Airbus A350, jejichž kapacita bude čítat přesně 238 míst, cítili co nejlépe. Největší komfort pak pochopitelně budou mít ti, kteří sedí v té nejvyšší – a také nejdražší – třídě.

Do té první se vejde pouze šest cestujících, každý z nich pak dostane svou vlastní lóži, která je strukturou podobná místům stejné kategorie ve spojích jiných leteckých společností. V něčem je ale přesto odlišná. Samozřejmostí je křeslo, které bude polohovací a nabídne i několik skrytých přihrádek (například pro laptop), nebude z něj nicméně třeba dělat postel – ta se totiž bude nacházet hned vedle. Naproti pak bude malá skříňka na obuv.

Foto: Qantas Postel v první třídě

Co se úložných prostorů týče, součástí bude i úzká skříň, typicky pro věšení oblečení, přičemž celému prostoru má dominovat televize s úhlopříčkou 32 palců a rozlišením 4K. Nezapomíná se ani na skládací jídelní stůl, který má být podle Qantas ideální i pro dvě osoby. O drobných skříňkách na pití nebo lampičce snad ani nemusí být řeč. A podle vizualizací lze říct, že místo díky jemné, béžovo-hnědé kombinaci působí velmi minimalisticky – a příjemně.

„Letecká společnost Qantas byla po většinu své historie lídrem v otevírání nových dálkových letů. Do projektu Sunrise přinášíme vše, co jsme se naučili, a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pohodlí cestujících,“ uvádí generální ředitel skupiny Qantas Alan Joyce a zmiňuje tak i přirovnání, že se lidé budou – minimálně v první třídě chystaných letů – cítit jako v malém hotelu. Ani takzvaná business class ale nebude příliš zaostávat.

I když druhé nejvyšší třídě, která kapacitně obslouží 52 cestujících v sedadlové konfiguraci 1-2-1, bude chybět samostatná postel, relativně velká skříň a větší místo na nohy, cestující dostanou také něco jako kóji, která se bude dát zavřít a kde bude jak polohovatelná sedačka s úložným prostorem u okénka, tak dotyková televize. Napříč oběma třídami pak má být dostupné internetové připojení skrze Wi-Fi a několik podložek pro bezdrátové nabíjení zařízení.

„Kabinu tohoto letadla jsme začali navrhovat před pěti lety a ve spolupráci s Qantas a výrobcem Airbus jsme se snažili maximalizovat prostor a vytvořit na míru šitý světelný program, který bude ovlivňovat náladu a spánkový režim. Všechny prvky designu a služeb budou společně pracovat na výrazném zlepšení komfortu, pohodlí, zdraví i pohody během letu a pomohou minimalizovat starého nepřítele, jímž je jet lag,“ říká designér kabiny David Caon.

S ohledem na skutečnost, že půjde o devatenáctihodinové lety, mysleli autoři konceptu také na zdraví a odpočinek lidí, proto pro ně navrhli speciální místo v letadle, kde se budou moci protáhnout, meditovat, cvičit jógu – nebo popíjet. Do provozu se má spoj dostat později v roce 2025 s tím, že Qantas má momentálně čekat, než mu letadla s takto provedenými kabinami dorazí do hangáru.