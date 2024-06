Sum 41 na podzim rozstřelí Prahu. Bude to asi poslední koncert, jaký v Česku odehrají

Uložit 0

Mají několik hitů, u kterých vám stačí slyšet prvních pár vteřin a hned víte, že přesně tohle vám jelo na repeat v kazeťáku. Tedy alespoň v případě, že jste děti devadesátek. Na konci minulého tisíciletí totiž vznikla kapela Sum 41, která vedle Simple Plan, Blink-182, Green Day nebo třeba Good Charlotte soutěžila o uši všech, kdo milovali nefalšovaný severoamerický punk rock. A teď, sotva dva týdny poté, co vystoupili na festivalu Rock for People, oznamují, že do Česka jedou v plné síle znovu.

Fat Lip, In Too Deep, The Hell Song, Underclass Hero či Over My Head (Better Off Dead). To je jen skromný výčet hitů, kterými Sum 41 zaplavili svět. Kanadská kapela se pod kůži hudební veřejnosti zaryla v roce 2001, kdy vydala debutovou desku All Killer No Filler, která ji posadila vedle hegemonů tehdejší punkrockové scény. Pak přišlo několik dalších velkých alb a parta okolo frontmana Derycka Whibleyho získala globální uznání.

O její velikosti, která přetrvává už více než dvě dekády, se mohl přesvědčit i CzechCrunch, který za ní vyrazil na hudební festival Rock for People. Právě Sum 41 byli jedním z headlinerů několikadenního harmonogramu – a nutno říct, že to uměli rozparádit i po letech. Zážitek to byl o to zajímavější, protože mělo jít o jejich poslední festivalové vystoupení v Česku. O konci standardních koncertů v tuzemsku ale řeč nepadla. A tak… sem jedou znovu!

Sum 41 skrze pořadatelskou agenturu Live Nation před pár minutami oznámili, že letos na podzim přijedou do Prahy, přesněji řečeno do O2 areny, kde vystoupí v neděli 10. listopadu. Pražský koncert se stane součástí jejich údajně posledního turné Tour of the Setting Sum, se kterým se průkopníci líbivého punk rocku definitivně rozloučí se svými fanoušky. Není totiž tajemstvím, že Sum 41 jako skupina po sedmadvaceti letech pověsí své hudební nástroje na hřebík.

Poměrně překvapivé oznámení přišlo loni v květnu. „Vystupovat jako Sum 41 nám od roku 1996 přineslo ty nejlepší okamžiky našich životů. Jsme navždy vděční našim starým i novým fanouškům, kteří nás podporovali ve všech směrech. Je těžké vyjádřit lásku a úctu, kterou k vám všem chováme, a chtěli jsme, aby to zaznělo nejdříve od nás,“ uvedla kapela. Desítky dalších koncertů ale ještě odjede – a štěstí se nakonec usměje i na Čechy.

Přijedou sem především se svým nedávno vydaným – a zřejmě posledním – dvojalbem Heaven :x: Hell, na kterém sice není zásoba hitů jako v případě debutu All Killer No Filler nebo Does This Look Infected? s hlavní skladbou Still Waiting, podle hudebních kritiků se ale jedná o povedený projekt. To však neznamená, že v Praze budou hrát jen nové věci… Byl by hřích fanoušky ochudit o nestárnoucí klasiky, kvůli kterým bandu z kanadského Ajaxu milují.

Vstupenky na listopadový koncert, se kterým se na cenu Grammy nominovaná kapela do Prahy vrátí po dvou letech, začínají na ceně 1 290 korun a do veřejného prodeje, který bude probíhat mimo jiné prostřednictvím sítě Ticketmaster, vstoupí v pátek 28. června od 10:00. Předprodej startuje o pár dní dříve, respektive ve čtvrtek 27. června od 10:00 přes Spotify a ve středu 26. června od 10:00 skrze Live Nation.